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Eleições 2018

Cariacica: Jair Bolsonaro venceu em 48 bairros

O candidato do PSL obteve 117.219 votos; Fernando Haddad, candidato do PT derrotado, 76.814
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 02:48

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 02:48

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) foi o grande vencedor em Cariacica na disputa pela Presidência da República. No município, o eleito foi a opção de 117.219 eleitores, o que representa 60% dos votos válidos. Já Fernando Haddad (PT), derrotado nas urnas, obteve 76.814 votos (40%) na cidade.
> Bolsonaro só perdeu em quatro regiões de Vitória
A cidade é o terceiro maior colégio eleitoral do Espírito Santo, onde o militar da reserva também ganhou. Dos 60 bairros com seções no município, Bolsonaro foi o mais votado em 48 deles. Nos outros 12, o vencedor foi Haddad. No maior bairro, Campo Grande, o capitão reformado obteve 7.256 votos. Já o petista teve 2.921 votos.
> Bolsonaro venceu Haddad em 64 cidades do ES
Em Cariacica Sede, foram 4.823 e 3.983 votos, respectivamente. Já em Itaquari, a diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 700 votos: 2.040 e 1.274 votos, respectivamente.
Outro bairro que o capitão reformado saiu vitorioso foi Itacibá, com um diferença de 2.463 votos. No bairro foram 4.937 votos para Jair Bolsonaro, contra 2.474 votos para Fernando Haddad.
> Bolsonaro obteve 68% dos votos em Vila Velha
No bairro Rio Marinho a disputa foi acirrada entre os dois candidatos. E Jair Bolsonaro também foi o favorito, com 4.220 votos, enquanto o petista conseguiu 3.490 votos. Já em São Geraldo foram 4.177 votos para o candidato do PSL, contra 1.952 votos para o petista.
> Vitória de Bolsonaro em 57 bairros da Serra
Outro destaque foi o bairro Jardim América, onde Bolsonaro ficou com 4.184 votos, enquanto o candidato do PT registrou 1.753 votos. Observando outros bairros também com grande votação, como é o caso de Vila Capixaba, o candidato do PSL ficou com 3.531 votos, mais que o dobro de votos do segundo colocado, o petista, com 1.671 votos.
PT MAIS VOTADO EM 12 BAIRROS
O candidato petista Fernando Haddad, derrotado na eleição presidencial, foi mais votado em 12 bairros de Cariacica.
Em Flexal I, foram 2.322 votos para o petista, contra 1.992 votos para o presidente eleito. Já em Nova Rosa da Penha I, Fernando Haddad obteve 2.920 votos e Jair Bolsonaro teve 2.825 votos. No bairro Aparecida, a diferença entre os dois candidatos foi de 50 votos. Fernando Haddad teve 1.348 votos, enquanto o capitão reformado teve 1.298 votos. Já em Padre Gabriel, o petista obteve 1.325 votos, enquanto Jair Bolsonaro teve 908 votos.
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