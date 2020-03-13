Subtenente Assis se prepara para sair do PSL

Subtenente Assis (à direita) ao lado do deputado Capitão Assumção no lançamento do partido de Bolsonaro em Brasília Crédito: Divulgação

Subtenente Assis, já se prepara para sair do Pré-candidato a prefeito de Cariacica, o subtenente do Corpo de Bombeiros Sérgio de Assis Lopes, mais conhecido como, já se prepara para sair do PSL e filiar-se a outro partido, se isso for necessário para assegurar a sua candidatura. Ele conta que já tem conversas adiantadas com o Patriotas e, principalmente, com o PRTB, partido do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão

Em 2018, Assis disputou a eleição para o Senado, pelo PSL, então partido de Jair Bolsonaro . Até fevereiro, era considerado o pré-candidato certo do PSL à Prefeitura de Cariacica. Contudo, as mudanças na conjuntura política e na direção estadual do partido lançaram incertezas sobre a situação de Assis.

É o caso do deputado estadual Capitão Assumção , pré-candidato a prefeito de Vitória, e também do próprio Assis.

Atual diretor de Segurança da Assembleia Legislativa, ele destaca o entendimento bem avançado com dirigentes estaduais do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), cujo presidente nacional é Levy Fidelix. O elo de Assis no partido é o vice-presidente estadual, o capitão Anderson Braga, também do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

“Já conversei com o pessoal do PRTB aqui no Estado, com o Anderson Braga, e já fiz algumas conversas também, por telefone, com pessoas próximas ao Levy Fidelix. Estou indo a Brasília para tratar disso. E tenho conversado com outros partidos de direita, alinhados ao governo federal, como o Patriotas. Mas primeiro estou aguardando uma posição oficial do Amarildo Lovato [o presidente estadual do PSL].”

REUNIÃO DO PSL NESTE SÁBADO

Nesta semana, de terça (10) a quinta-feira (12), Amarildo Lovato esteve em Brasília, conversando com Luciano Bivar e outros dirigentes nacionais do PSL. Neste sábado (14), ele presidirá uma reunião com os dirigentes municipais do PSL no Espírito Santo, às 9h da manhã, na Assembleia Legislativa. O objetivo será repassar as novas diretrizes do PSL para as eleições municipais deste ano, colhidas por ele em Brasília.

Segundo Amarildo, ele permanecerá na presidência estadual do partido.

Embora esteja licenciado, Assis é militar da ativa. Por isso, não precisa estar filiado, para poder disputar as eleições, até o dia 4 de abril – prazo imposto pela Justiça Eleitoral aos civis. No caso de militares, eles só precisam registrar a candidatura na ata da convenção do partido pelo qual concorrerão. As convenções partidárias deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto.

ADENDO: JOEL DA COSTA DE OLHO NA VAGA

Também pré-candidato a prefeito de Cariacica e também oriundo das forças militares (é cabo da Polícia Militar), o vereador Joel da Costa (Cidadania) planeja se filiar ao PSL para concorrer à prefeitura, caso a direção do partido decida mesmo não dar a legenda para Assis. "Devido a essa reviravolta no partido, eles entendem que eu sou o melhor nome em Cariacica para a sigla, porém sou pré-candidato a prefeito pelo PPS , fiquei de esperar o que vai acontecer realmente com o PSL aqui no Estado para tomar a decisão", afirma o vereador.