Subtenente Assis se prepara para sair do PSL

Pré-candidato a prefeito de Cariacica, o subtenente do Corpo de Bombeiros Sérgio de Assis Lopes, mais conhecido como Subtenente Assis, já se prepara para sair do PSL e filiar-se a outro partido, se isso for necessário para assegurar a sua candidatura. Ele conta que já tem conversas adiantadas com o Patriotas e, principalmente, com o PRTB, partido do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.
Em 2018, Assis disputou a eleição para o Senado, pelo PSL, então partido de Jair Bolsonaro. Até fevereiro, era considerado o pré-candidato certo do PSL à Prefeitura de Cariacica. Contudo, as mudanças na conjuntura política e na direção estadual do partido lançaram incertezas sobre a situação de Assis.
No último dia 3, o deputado estadual Alexandre Quintino encontrou-se pessoalmente, em Brasília, com o presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar. Voltou do encontro dizendo que a orientação de Bivar à direção do partido no Espírito Santo é não dar legenda para pré-candidatos que estejam ajudando Bolsonaro a fundar o Aliança pelo Brasil e que pretendam trocar de sigla assim que o novo partido do presidente estiver criado.
É o caso do deputado estadual Capitão Assumção, pré-candidato a prefeito de Vitória, e também do próprio Assis.
Atual diretor de Segurança da Assembleia Legislativa, ele destaca o entendimento bem avançado com dirigentes estaduais do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), cujo presidente nacional é Levy Fidelix. O elo de Assis no partido é o vice-presidente estadual, o capitão Anderson Braga, também do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.
“Já conversei com o pessoal do PRTB aqui no Estado, com o Anderson Braga, e já fiz algumas conversas também, por telefone, com pessoas próximas ao Levy Fidelix. Estou indo a Brasília para tratar disso. E tenho conversado com outros partidos de direita, alinhados ao governo federal, como o Patriotas. Mas primeiro estou aguardando uma posição oficial do Amarildo Lovato [o presidente estadual do PSL].”
REUNIÃO DO PSL NESTE SÁBADO
Nesta semana, de terça (10) a quinta-feira (12), Amarildo Lovato esteve em Brasília, conversando com Luciano Bivar e outros dirigentes nacionais do PSL. Neste sábado (14), ele presidirá uma reunião com os dirigentes municipais do PSL no Espírito Santo, às 9h da manhã, na Assembleia Legislativa. O objetivo será repassar as novas diretrizes do PSL para as eleições municipais deste ano, colhidas por ele em Brasília.
Segundo Amarildo, ele permanecerá na presidência estadual do partido.
Embora esteja licenciado, Assis é militar da ativa. Por isso, não precisa estar filiado, para poder disputar as eleições, até o dia 4 de abril – prazo imposto pela Justiça Eleitoral aos civis. No caso de militares, eles só precisam registrar a candidatura na ata da convenção do partido pelo qual concorrerão. As convenções partidárias deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto.
ADENDO: JOEL DA COSTA DE OLHO NA VAGA
Também pré-candidato a prefeito de Cariacica e também oriundo das forças militares (é cabo da Polícia Militar), o vereador Joel da Costa (Cidadania) planeja se filiar ao PSL para concorrer à prefeitura, caso a direção do partido decida mesmo não dar a legenda para Assis. "Devido a essa reviravolta no partido, eles entendem que eu sou o melhor nome em Cariacica para a sigla, porém sou pré-candidato a prefeito pelo PPS , fiquei de esperar o que vai acontecer realmente com o PSL aqui no Estado para tomar a decisão", afirma o vereador.
Segundo Joel da Costa, ele teve uma reunião com Alexandre Quintino nesta sexta-feira (13). Teria sido convidado por Quintino, que por sua vez teria a expectativa de ser nomeado, oficialmente, presidente estadual do PSL no lugar de Amarildo Lovato. "Tive uma reunião com Coronel Quintino na hora do almoço, vamos aguardar a decisão da nacional do PSL, que deve publicar ele como presidente nas próximas horas. Se isso realmente acontecer, eu serei o candidato do partido em Cariacica, para disputar a prefeitura."