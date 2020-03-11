Erick: 'Pedido de impeachment não será moeda de troca eleitoral'

Erick Musso deve tentar a reeleição por mais um biênio à frente da Assembleia Crédito: Tati Beling

"Eu jamais usaria isso como moeda de troca eleitoral. Minha decisão será republicana e estritamente técnica. Minha única preocupação é com o equilíbrio e com o desenvolvimento do Estado" Erick Musso (Republicanos) - Presidente da Assembleia Legislativa

Nesta quarta-feira, Erick pediu à Procuradoria Geral da Assembleia um parecer técnico sobre os fundamentos da denúncia de Assumção contra o governador. O parecer, segundo o presidente, deve ser entregue até a próxima segunda (16) ou a próxima terça-feira (17).

Assumção requereu a Erick a abertura de processo contra o governador por suposta prática de crime de responsabilidade. O motivo alegado por ele: Casagrande não cumpriu o prazo de 30 dias desde o início do ano legislativo para prestar contas pessoalmente aos deputados, em cumprimento a uma exigência da Constituição Estadual. Esse prazo venceu no dia 3 de março.

Antes dessa data, em mensagem enviada ao presidente da Assembleia, o governador se prontificou a comparecer à Assembleia em nova data a ser acordada entre os dois.

Nesta quarta-feira, destacamos que, mesmo com argumentos frágeis, o pedido de Assumção chega ao gabinete de Erick em um momento de definições eleitorais. Aliado de Erick, o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) cogita ser candidato a prefeito de Vitória. Para isso, gostaria de contar com a neutralidade do Palácio Anchieta na Capital.