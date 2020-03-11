Erick: 'Pedido de impeachment não será moeda de troca eleitoral'

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), afirmou à coluna, na noite desta quarta-feira (11), que não usará de modo algum, como moeda de troca eleitoral, o pedido de impeachment do governador Renato Casagrande (PSB) apresentado na última segunda-feira (9) pelo deputado Capitão Assumção (PSL).
"Eu jamais usaria isso como moeda de troca eleitoral. Minha decisão será republicana e estritamente técnica. Minha única preocupação é com o equilíbrio e com o desenvolvimento do Estado"
Nesta quarta-feira, Erick pediu à Procuradoria Geral da Assembleia um parecer técnico sobre os fundamentos da denúncia de Assumção contra o governador. O parecer, segundo o presidente, deve ser entregue até a próxima segunda (16) ou a próxima terça-feira (17).
Assumção requereu a Erick a abertura de processo contra o governador por suposta prática de crime de responsabilidade. O motivo alegado por ele: Casagrande não cumpriu o prazo de 30 dias desde o início do ano legislativo para prestar contas pessoalmente aos deputados, em cumprimento a uma exigência da Constituição Estadual. Esse prazo venceu no dia 3 de março.
Antes dessa data, em mensagem enviada ao presidente da Assembleia, o governador se prontificou a comparecer à Assembleia em nova data a ser acordada entre os dois.
Ex-líder do governo Casagrande, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) requereu a Erick o imediato arquivamento da denúncia, lembrando que o próprio Regimento Interno da Assembleia fixa uma data diferente para o governador realizar a prestação de contas anual aos deputados: 15 de setembro.
Nesta quarta-feira, destacamos que, mesmo com argumentos frágeis, o pedido de Assumção chega ao gabinete de Erick em um momento de definições eleitorais. Aliado de Erick, o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) cogita ser candidato a prefeito de Vitória. Para isso, gostaria de contar com a neutralidade do Palácio Anchieta na Capital.
Além disso, Erick deve tentar a reeleição por mais um biênio à frente da Assembleia, mas já precisa lidar com um potencial adversário: muito alinhado com Casagrande, o deputado Alexandre Quintino (PSL) declarou que também quer disputar a presidência da Casa.
Nada disso, segundo Erick Musso, interferirá em sua decisão quanto ao pedido de impeachment.