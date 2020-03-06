Coronel Quintino admite que quer presidir a Assembleia Legislativa

Coronel Quintino quer presidir Assembleia Legislativa Crédito: Amarildo

O presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos), já tem um adversário declarado na próxima eleição pelo comando do Poder. Deputado de primeiro mandato, o Coronel Alexandre Quintino (PSL) admite à coluna que quer disputar – se necessário, contra Erick – a eleição da Mesa Diretora que chefiará a Casa no segundo biênio da atual legislatura.

“Confirmo interesse, sim, em disputar a Mesa. Logicamente, desde que eu tenha o apoio dos colegas. Isso a gente não constrói sozinho, mas com os demais parlamentares”, diz Quintino.

Essa construção, segundo ele, já começou. O deputado conta já ter conversado sobre o assunto com colegas como Dary Pagung (PSB), Fabrício Gandini (Cidadania), Janete de Sá (PMN) e o líder do governo, Eustáquio de Freitas (PSB). Não por coincidência, todos, assim como o próprio Quintino, são deputados muito alinhados ao governo Casagrande (PSB).

Mas a candidatura antecipada de Quintino será, então, de oposição ao atual presidente, Erick Musso, que deverá buscar a reeleição por mais um biênio? “Se ele vier, pode ser, ué!”, responde o coronel da reserva. "Nada contra o atual presidente. Mas vamos lançar o nome, simplesmente.”

Além das articulações com deputados governistas, Quintino trabalha para ter o apoio do próprio governador. “Junto ao governo Casagrande, isso já está sendo feito há mais de dois meses. Já falei não só com o governador, mas também com secretários, que eu tenho interesse em administrar a Mesa e que minha proposta é a de fazer uma administração independente e garantir a governabilidade para que o Espírito Santo possa crescer.”

Não chegou a haver um pedido explícito de apoio a Casagrande, mas uma manifestação clara de interesse, conta o deputado. “Apenas falei ao governador do meu interesse. Ele disse: ‘Então trabalhe junto aos demais parlamentares para ver qual será a aceitação a seu nome’. Ele me falou que está muito cedo para ele falar qualquer coisa. Mas tenho relacionamento de confiança mútua com ele”, aposta o deputado, que também é de Castelo e cuja mulher, inclusive, é amiga da primeira-dama, dona Virgínia Casagrande.

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É óbvio que, com eventual apoio do Palácio Anchieta, Quintino terá muito mais chances de êxito. Mas sua candidatura, afirma ele, independe desse fator. “Com ou sem o apoio do governador, lançaremos o nosso nome à composição da Mesa. Não quer dizer como presidente, mas em algum cargo da Mesa. Meu nome estará embolado lá no meio.”

Como essa é a prioridade de Quintino neste momento, ele conta que dificilmente será candidato a prefeito de Castelo ou de qualquer outra cidade. “Não tenho esse objetivo, não. Fui eleito para ser deputado, com todo o respeito aos demais deputados que vão buscar essa eleição municipal.”

A DATA DA ELEIÇÃO DA MESA

A próxima Mesa Diretora comandará a Assembleia de fevereiro de 2021 a janeiro de 2023. A eleição para defini-la, no momento, está marcada para 1º de fevereiro de 2021, como reza o texto vigente da Constituição Estadual.

Em 25 de novembro de 2019, o plenário da Assembleia chegou a aprovar uma emenda constitucional patrocinada por Erick Musso que permitiu ao presidente (ele mesmo) convocar até o fim do segundo ano da legislatura (2020) a eleição para a Mesa que comandará a Casa no segundo biênio (fev.2021/jan.2023).

Sem perder tempo, com a emenda já valendo, Erick convocou a eleição para dois dias depois, em 27 de novembro. Uma chapa única, encabeçada por ele, foi eleita. Mas, após enorme imbróglio, a chapa de Erick renunciou e a Justiça cancelou tudo (emenda e eleição). O texto da Constituição Estadual voltou a ser como o anterior: próxima eleição, só em fevereiro de 2021.

Dependendo das próximas decisões judiciais, Erick pode voltar a ter caminho livre para convocar a eleição quando quiser. Nesse caso, o que fará Quintino?

“Se for amanhã, meu nome já estará lá como candidato”, garante o deputado.