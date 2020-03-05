Reviravolta no PT: João Coser quer ser candidato a prefeito de Vitória

Reviravolta no PT: João Coser
vai colocar seu nome à disposição do partido para disputar a Prefeitura de Vitória. Ele está avaliando a conjuntura interna da legenda e o momento político e concluiu que tem chances de conseguir um terceiro mandato na Capital (governou de 2005 a 2012).
Segundo a coluna apurou, o próprio Lula
, presidente nacional de honra do partido, e a direção nacional do PT estão estimulando Coser a colocar seu nome à disposição para disputar a eleição municipal.
Mas antes Coser terá que enfrentar a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que ficou em terceiro lugar na eleição para governador em 2018 e pretende também concorrer à Prefeitura de Vitória. A pré-candidatura da dirigente está mantida, por enquanto.
Mas sempre há uma possibilidade de acordo. Aliás, foi o que aconteceu no ano passado, no processo de eleição da nova direção estadual do PT. O grupo de Coser acabou se aliando ao de Jackeline, que acabou vencendo a disputa (apertadíssima) contra o deputado federal Hélder Salomão por 126 votos a 123.
A eleição de Vitória está literalmente congestionada. Além do PT, muitos partidos já manifestaram intenção de lançar candidatos à sucessão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania). Na lista, por enquanto, estão (por ordem alfabética): Amaro Neto (Republicanos); Capitão Assumção (PSL); Cleber Felix (Democratas); Coronel Nylton Rodrigues (Novo); Dr. Pinheiro (Patriota); Fabrício Gandini (Cidadania); Guto Gomes (DC); Lorenzo Pazolini (sem partido); Namy Chequer (PCdoB); Neuzinha (PSDB); Mauro Ribeiro ou Leonardo Mello (PCB); Mazinho dos Anjos (PSD); Roberto Martins (Rede); Sergio Majeski ou Sérgio Sá (PSB).