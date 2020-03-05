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Leonel Ximenes

Reviravolta no PT: João Coser quer ser candidato a prefeito de Vitória

Coluna apurou que o ex-prefeito da Capital foi estimulado  por Lula e pela direção nacional do partido a disputar a eleição na Capital

Publicado em 05 de Março de 2020 às 17:14

Públicado em 

05 mar 2020 às 17:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

João Coser governou Vitória em dois mandatos, de 2015 a 2018 Crédito: Rafael Silva
Reviravolta no PT: João Coser vai colocar seu nome à disposição do partido para disputar a Prefeitura de Vitória. Ele está avaliando a conjuntura interna da legenda e o momento político e concluiu que tem chances de conseguir um terceiro mandato na Capital (governou de 2005 a 2012).
Segundo a coluna apurou, o próprio Lula, presidente nacional de honra do partido, e a direção nacional do PT estão estimulando Coser a colocar seu nome à disposição para disputar a eleição municipal.
Mas antes Coser terá que enfrentar a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que ficou em terceiro lugar na eleição para governador em 2018 e pretende também concorrer à Prefeitura de Vitória. A pré-candidatura da dirigente está mantida, por enquanto.

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Mas sempre há uma possibilidade de acordo. Aliás, foi o que aconteceu no ano passado, no processo de eleição da nova direção estadual do PT. O grupo de Coser acabou se aliando ao de Jackeline, que acabou vencendo a disputa (apertadíssima) contra o deputado federal Hélder Salomão por 126 votos a 123.

ATÉ AGORA, MUITOS PRÉ-CANDIDATOS

A eleição de Vitória está literalmente congestionada. Além do PT, muitos partidos já manifestaram intenção de lançar candidatos à sucessão do prefeito Luciano Rezende (Cidadania). Na lista, por enquanto, estão (por ordem alfabética): Amaro Neto (Republicanos); Capitão Assumção (PSL); Cleber Felix (Democratas); Coronel Nylton Rodrigues (Novo); Dr. Pinheiro (Patriota); Fabrício Gandini (Cidadania); Guto Gomes (DC); Lorenzo Pazolini (sem partido); Namy Chequer (PCdoB); Neuzinha (PSDB); Mauro Ribeiro ou Leonardo Mello (PCB); Mazinho dos Anjos (PSD); Roberto Martins (Rede); Sergio Majeski ou Sérgio Sá (PSB).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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