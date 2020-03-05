Reviravolta no PT: João Coser quer ser candidato a prefeito de Vitória

João Coser governou Vitória em dois mandatos, de 2015 a 2018 Crédito: Rafael Silva

Reviravolta no PT: João Coser vai colocar seu nome à disposição do partido para disputar a Prefeitura de Vitória. Ele está avaliando a conjuntura interna da legenda e o momento político e concluiu que tem chances de conseguir um terceiro mandato na Capital (governou de 2005 a 2012).

Segundo a coluna apurou, o próprio Lula , presidente nacional de honra do partido, e a direção nacional do PT estão estimulando Coser a colocar seu nome à disposição para disputar a eleição municipal.

Mas antes Coser terá que enfrentar a presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, que ficou em terceiro lugar na eleição para governador em 2018 e pretende também concorrer à Prefeitura de Vitória. A pré-candidatura da dirigente está mantida, por enquanto.

Mas sempre há uma possibilidade de acordo. Aliás, foi o que aconteceu no ano passado, no processo de eleição da nova direção estadual do PT. O grupo de Coser acabou se aliando ao de Jackeline, que acabou vencendo a disputa (apertadíssima) contra o deputado federal Hélder Salomão por 126 votos a 123.

ATÉ AGORA, MUITOS PRÉ-CANDIDATOS