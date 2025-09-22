Homem tem 45% do corpo queimado após acidente com churrasqueira em João Neiva
Um homem identificado como Eraldo de Oliveira, de 55 anos, sofreu queimaduras graves após um acidente com uma churrasqueira, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). A vítima teve cerca de 45% do corpo queimado, e lesões nas vias respiratórias. Diante da gravidade, ele foi intubado ainda no local e encaminhado por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimados no Estado.
À reportagem, a esposa de Eraldo, Cristiane Mai, informou que ele está intubado e sedado, mas o quadro é estável. "As queimaduras foram mais na parte do rosto, peito e braços. Um dos braços foi totalmente atingido. Também teve queimaduras na cabeça. Conversei com o médico e ele disse que hoje ainda pode inchar um pouco mais, mas a partir de amanhã já deve começar a desinchar. Se tudo correr bem, entre três a quatro dias ele já deve estar desinchado e aí vão tirar o tubo", afirmou a mulher.