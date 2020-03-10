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Curtas Políticas

Enivaldo pede arquivamento de pedido de impeachment contra Casagrande

E mais: Mudanças a caminho no PSL-ES; Coronel Foresti quer ser candidato em Vitória; Neucimar se lança a prefeito de Vila Velha; candidatura de Arnaldinho na cidade é garantida pela direção do Podemos

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:36

Públicado em 

10 mar 2020 às 19:36
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande (PSB), Erick Musso (Republicanos) e Enivaldo dos Anjos (PSD) Crédito: Divulgação/Ales
O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), ex-líder do governo Casagrande na Assembleia Legislativa, protocolou ofício ao presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), requerendo a recusa e o arquivamento imediato do pedido de impeachment apresentado pelo deputado Capitão Assumção (PSL) em face do governador.
Na denúncia, Assumção requer que Erick Musso instaure processo por prática de crime de responsabilidade contra Casagrande, com base no fato de o governador não ter comparecido à Assembleia para ser sabatinado pelos deputados nos primeiros 30 dias deste ano legislativo, conforme previsto na Lei 7.920/2004. Esse prazo regulamentar expirou no dia 3 de março. Antes disso, Casagrande enviou a Erick mensagem se prontificando a prestar contas aos deputados em nova data a ser combinada entre os dois.
No seu requerimento, além de citar que Casagrande em nenhum momento se recusou a comparecer à Casa, Enivaldo cita que, no próprio Regimento Interno da Assembleia, há um artigo que contradiz o prazo estipulado pela lei citada por Assumção. O artigo 257 diz que “no dia 15 de setembro de cada ano, o governador do Estado comparecerá à Assembleia Legislativa, em sessão especial, para apresentar relatório sobre sua administração e responder a indagações dos deputados”.
“Resta evidente”, conclui Enivaldo, “que a existência de duas normas em vigor, prevendo datas distintas para a prestação de contas do governador do Estado, gera uma grande insegurança jurídica, uma verdadeira incerteza, um real conflito entre normas vigentes, comprovando ser muito evidente a impossibilidade de tentar imputar qualquer responsabilidade ao sr. governador do Estado”.
A decisão agora está com Erick Musso.

LOVATO FARÁ MUDANÇAS NO PSL-ES

O presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato, conversou com o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e outros dirigentes nacionais, em Brasília, nesta terça-feira (10). Ele não quis dizer muito, mas antecipou que, após seu retorno a Vitória, na quinta-feira (12), deve fazer algumas mudanças na Executiva Estadual do PSL e em uma ou duas pré-candidaturas a prefeito. Ele preferiu não antecipar essas substituições antes de conversar com os pré-candidatos.
Amarildo Lovato e Luciano Bivar Crédito: Amarildo Lovato

FORESTI QUER SER CANDIDATO EM VITÓRIA

Rifado no processo eleitoral de 2018, o coronel Carlos Alberto Foresti cultiva a expectativa de poder ser candidato a prefeito de Vitória pelo PSL, no lugar de Capitão Assumção. Em conversa com a coluna, ele disse ter sido convidado por Amarildo Lovato para isso. Está motivado a voltar a disputar uma eleição, após ter sido inocentado de acusações relativas à greve da PMES em fevereiro de 2017.
Em setembro de 2019, Foresti foi absolvido em processo criminal que tramitava na Quarta Vara Criminal de Vitória. Já na sexta-feira passada (6), foi absolvido em processo na Vara de Auditoria Militar.

ELE QUER DAR O TROCO EM MANATO

Outra motivação de Foresti é a chance de dar o troco no ex-deputado federal Carlos Manato. Em 2018, até o limite da formalização das candidaturas, ele era tratado pelo PSL, então presidido por Manato no Estado, como o pré-candidato do partido a governador. Na hora H, Manato assumiu a candidatura ao cargo. Para Foresti, sobrou ser candidato, sem sucesso, a deputado federal, pelo PHS.

TEM QUE COMBINAR COM LOVATO

Em fevereiro, Manato foi substituído na presidência estadual do PSL. Na sexta-feira passada (6), desfiliou-se. Mas o “troco” esperado por Foresti não parece tão viável assim. O novo presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato, disse à coluna que convidou Foresti, sim, mas para ser candidato a vereador de Vitória. “Não quero colocar sonho na cabeça de ninguém. Não tem como a gente sustentar uma candidatura dessa, até porque temos o Assumção como pré-candidato em Vitória, até o momento.”

NEUCIMAR LANÇARÁ PRÉ-CANDIDATURA

No próximo dia 25, o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga lançará sua pré-candidatura à prefeitura da cidade, em evento do PSD.

ARNALDINHO FIRME NO PODEMOS

O vereador Arnaldinho Borgo tem a filiação e a candidatura a prefeito de Vila Velha asseguradas pelo Podemos. É o que garantem o presidente municipal do partido, Bruno Lorenzutti, e o presidente estadual, Gilson Daniel. No último sábado (7), Arnaldinho e Gilson Daniel se reuniram com o coordenador da Região Sudeste da direção nacional do Podemos, Roberto Siqueira, para fazerem planejamento eleitoral.

CORONEL WAGNER SEM ESPAÇO

Conforme publicamos na última sexta-feira (6), o coronel Wagner Borges, diretor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, afirma que foi convidado pelo senador Marcos do Val, também do Podemos, para ser candidato a prefeito de Vila Velha. Segundo Gilson Daniel, o candidato do partido em Vila Velha é Arnaldinho. A relação entre ele e Do Val é excelente, acrescenta o prefeito de Viana.
Gilson Daniel e Marcos do Val Crédito: Gilson Daniel

E TOME FOGO AMIGO DE MAJESKI

Nesta segunda-feira (9), o governador informou, via redes sociais, que o governo vai reajustar em 12,84% o piso salarial pago aos professores da rede estadual, retroativos a janeiro deste ano. O salário inicial de um professor, com contrato de 25 horas semanais, passará de R$ 1.598,59 para R$ 1.803,85.
Na sessão plenária desta terça-feira (10), o deputado Sergio Majeski, do partido de Casagrande, criticou a maneira como o anúncio foi feito. “Muito ruim porque ficou parecendo uma tentativa proposital de confundir a opinião pública. Lamentável a forma como o governo fez o anúncio. A maioria não receberá aumento algum. Imploramos ao governo que atenda às reivindicações dos professores e aplique esse aumento igual, ou escalonado, para todos os professores.”

Cena Política: a dieta de Erick

De Enivaldo dos Anjos para Erick Musso, durante a sessão plenária desta terça: “Quero elogiar inclusive Vossa Excelência, porque está dando certo a dieta de Vossa Excelência”.

Silhueta

Vitor Vogas

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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