Enivaldo pede arquivamento de pedido de impeachment contra Casagrande

Renato Casagrande (PSB), Erick Musso (Republicanos) e Enivaldo dos Anjos (PSD) Crédito: Divulgação/Ales

Na denúncia, Assumção requer que Erick Musso instaure processo por prática de crime de responsabilidade contra Casagrande, com base no fato de o governador não ter comparecido à Assembleia para ser sabatinado pelos deputados nos primeiros 30 dias deste ano legislativo, conforme previsto na Lei 7.920/2004. Esse prazo regulamentar expirou no dia 3 de março. Antes disso, Casagrande enviou a Erick mensagem se prontificando a prestar contas aos deputados em nova data a ser combinada entre os dois.

No seu requerimento, além de citar que Casagrande em nenhum momento se recusou a comparecer à Casa, Enivaldo cita que, no próprio Regimento Interno da Assembleia, há um artigo que contradiz o prazo estipulado pela lei citada por Assumção. O artigo 257 diz que “no dia 15 de setembro de cada ano, o governador do Estado comparecerá à Assembleia Legislativa, em sessão especial, para apresentar relatório sobre sua administração e responder a indagações dos deputados”.

“Resta evidente”, conclui Enivaldo, “que a existência de duas normas em vigor, prevendo datas distintas para a prestação de contas do governador do Estado, gera uma grande insegurança jurídica, uma verdadeira incerteza, um real conflito entre normas vigentes, comprovando ser muito evidente a impossibilidade de tentar imputar qualquer responsabilidade ao sr. governador do Estado”.

A decisão agora está com Erick Musso.

LOVATO FARÁ MUDANÇAS NO PSL-ES

O presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato, conversou com o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e outros dirigentes nacionais, em Brasília, nesta terça-feira (10). Ele não quis dizer muito, mas antecipou que, após seu retorno a Vitória, na quinta-feira (12), deve fazer algumas mudanças na Executiva Estadual do PSL e em uma ou duas pré-candidaturas a prefeito. Ele preferiu não antecipar essas substituições antes de conversar com os pré-candidatos.

Amarildo Lovato e Luciano Bivar Crédito: Amarildo Lovato

FORESTI QUER SER CANDIDATO EM VITÓRIA

Rifado no processo eleitoral de 2018, o coronel Carlos Alberto Foresti cultiva a expectativa de poder ser candidato a prefeito de Vitória pelo PSL, no lugar de Capitão Assumção. Em conversa com a coluna, ele disse ter sido convidado por Amarildo Lovato para isso. Está motivado a voltar a disputar uma eleição, após ter sido inocentado de acusações relativas à greve da PMES em fevereiro de 2017.

ELE QUER DAR O TROCO EM MANATO

Outra motivação de Foresti é a chance de dar o troco no ex-deputado federal Carlos Manato. Em 2018, até o limite da formalização das candidaturas, ele era tratado pelo PSL, então presidido por Manato no Estado, como o pré-candidato do partido a governador. Na hora H, Manato assumiu a candidatura ao cargo. Para Foresti, sobrou ser candidato, sem sucesso, a deputado federal, pelo PHS.

TEM QUE COMBINAR COM LOVATO

Em fevereiro, Manato foi substituído na presidência estadual do PSL. Na sexta-feira passada (6), desfiliou-se . Mas o “troco” esperado por Foresti não parece tão viável assim. O novo presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato, disse à coluna que convidou Foresti, sim, mas para ser candidato a vereador de Vitória. “Não quero colocar sonho na cabeça de ninguém. Não tem como a gente sustentar uma candidatura dessa, até porque temos o Assumção como pré-candidato em Vitória, até o momento.”

NEUCIMAR LANÇARÁ PRÉ-CANDIDATURA

No próximo dia 25, o ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga lançará sua pré-candidatura à prefeitura da cidade, em evento do PSD.

ARNALDINHO FIRME NO PODEMOS

O vereador Arnaldinho Borgo tem a filiação e a candidatura a prefeito de Vila Velha asseguradas pelo Podemos. É o que garantem o presidente municipal do partido, Bruno Lorenzutti, e o presidente estadual, Gilson Daniel. No último sábado (7), Arnaldinho e Gilson Daniel se reuniram com o coordenador da Região Sudeste da direção nacional do Podemos, Roberto Siqueira, para fazerem planejamento eleitoral.

CORONEL WAGNER SEM ESPAÇO

Conforme publicamos na última sexta-feira (6) , o coronel Wagner Borges, diretor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, afirma que foi convidado pelo senador Marcos do Val, também do Podemos, para ser candidato a prefeito de Vila Velha. Segundo Gilson Daniel, o candidato do partido em Vila Velha é Arnaldinho. A relação entre ele e Do Val é excelente, acrescenta o prefeito de Viana.

Gilson Daniel e Marcos do Val Crédito: Gilson Daniel

E TOME FOGO AMIGO DE MAJESKI

Na sessão plenária desta terça-feira (10), o deputado Sergio Majeski, do partido de Casagrande, criticou a maneira como o anúncio foi feito. “Muito ruim porque ficou parecendo uma tentativa proposital de confundir a opinião pública. Lamentável a forma como o governo fez o anúncio. A maioria não receberá aumento algum. Imploramos ao governo que atenda às reivindicações dos professores e aplique esse aumento igual, ou escalonado, para todos os professores.”