Manato se desfilia oficialmente do PSL

Carlos Manato, presidente do PSL no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest - 17/03/2019

O ex-deputado federal Carlos Manato acaba de se desfiliar do Partido Social Liberal (PSL) . Nesta sexta-feira (6), o ex-deputado federal apresentou a sua carta de desfiliação à Executiva Estadual do PSL.

Em fevereiro, Manato já havia sido substituído na presidência estadual do PSL, por decisão da direção nacional do partido, comandado pelo deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE). O novo presidente estadual é o empresário Amarildo Lovato.

Sem espaço no PSL, Manato tem se dedicado exclusivamente a contribuir na coleta de assinaturas necessárias para a fundação da Aliança pelo Brasil. O futuro partido do presidente Jair Bolsonaro deve abrigar muitos bolsonaristas, incluindo o próprio Manato.

O ex-deputado é médico e, desde o ano passado, é presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-ES. Antes de pertencer ao PSL, ele foi filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e ao Solidariedade (SDD).