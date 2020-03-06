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Manato se desfilia oficialmente do PSL

Ex-presidente estadual do partido apresentou carta de desfiliação nesta sexta-feira (6). Ele tem se dedicado a colaborar na fundação da Aliança pelo Brasil

Publicado em 06 de Março de 2020 às 16:26

Públicado em 

06 mar 2020 às 16:26
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Carlos Manato, presidente do PSL no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest - 17/03/2019
O ex-deputado federal Carlos Manato acaba de se desfiliar do Partido Social Liberal (PSL). Nesta sexta-feira (6), o ex-deputado federal apresentou a sua carta de desfiliação à Executiva Estadual do PSL. 
Em fevereiro, Manato já havia sido substituído na presidência estadual do PSL, por decisão da direção nacional do partido, comandado pelo deputado federal Luciano Bivar (PSL-PE). O novo presidente estadual é o empresário Amarildo Lovato. 
Sem espaço no PSL, Manato tem se dedicado exclusivamente a contribuir na coleta de assinaturas necessárias para a fundação da Aliança pelo Brasil. O futuro partido do presidente Jair Bolsonaro deve abrigar muitos bolsonaristas, incluindo o próprio Manato. 

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O ex-deputado é médico e, desde o ano passado, é presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-ES. Antes de pertencer ao PSL, ele foi filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) e ao Solidariedade (SDD). 
Ofício de Manato ao PSL formalizando seu pedido de desfiliação Crédito: Amarildo Lovato
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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