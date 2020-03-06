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Curtas Políticas

Coser confirma: “Meu nome está à disposição para a Prefeitura de Vitória”

Em sua primeira declaração pública sobre o tema, João Coser confirma: é pré-candidato a prefeito de Vitória pelo PT.

Publicado em 06 de Março de 2020 às 15:03

Públicado em 

06 mar 2020 às 15:03
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

João Coser governou Vitória em dois mandatos, de 2015 a 2018 Crédito: Rafael Silva
Em sua primeira declaração pública sobre o tema, João Coser confirma: é pré-candidato a prefeito de Vitória pelo PT.
"Fui realmente abordado pela direção nacional a partir de uma avaliação de que é importante o partido ter candidatos nas capitais e cidades maiores. Houve um apelo para que eu colocasse meu nome. E meu nome de fato está à disposição para ser candidato a prefeito."
João Coser (PT) - Ex-prefeito de Vitória
A informação sobre a movimentação de Coser para entrar na disputa foi publicada nesta quinta-feira (5) pelo colunista Leonel Ximenes.
Coser governou Vitória por dois mandatos, de 2005 a 2012. Em 2014, concorreu ao Senado, sem sucesso. Na eleição de 2018, disputou uma cadeira na Câmara Federal, ficando como primeiro suplente do também petista Helder Salomão.

CASAGRANDE SOBRE A MESA: “SOCIEDADE JÁ SE POSICIONOU”

Decisão do TRF-2, proferida na última quarta-feira (4), reconheceu a legalidade da emenda constitucional que permite ao presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), realizar ainda este ano a eleição da Mesa Diretora que assumirá a gestão da Casa em fevereiro de 2021. Ainda há um último entrave, uma liminar do TJES, mas esta também pode cair.
Se o caminho voltar a ficar liberado para Erick, ele, em tese, pode convocar a eleição a qualquer momento este ano. Mas o governador Renato Casagrande (PSB) é contra isso. Perguntamos ao governador se, em caso de liberação da emenda, ele vai voltar a procurar Erick Musso para discutir com ele uma data de consenso para realização da eleição. Ele respondeu que esse assunto está superado e que “a sociedade já se posicionou” no sentido de que a eleição só deve mesmo ser feita na data original: 1º de fevereiro de 2021.

POR ORA, NADA DE APOIO A QUINTINO

Conforme publicamos na manhã desta sexta-feira (6), o deputado Alexandre Quintino confirma que quer ser o próximo presidente da Mesa Diretora, que buscará o apoio de Casagrande e que já conversou com o governador sobre o assunto. Indagado sobre possível apoio a Quintino, Casagrande disse que não está tratando desse tema de maneira extemporânea.

PRESSÃO DE OUTROS SINDICATOS SOBRE O GOVERNO

Era previsível: o governo mal teve tempo de festejar a conclusão do acordo com a Frente Unificada que reúne forças policiais – nesta quinta-feira (5), foi aceita a proposta de reajuste – e já precisa lidar com a pressão crescente vinda de sindicatos que representam outras categorias do funcionalismo estadual. Eles reivindicam tratamento similar, já que, aos policiais (especialmente aos soldados), foi dado “reajuste diferenciado”.

QUEREM “TRATAMENTO IGUALITÁRIO”

Nesta segunda-feira (9), às 9 horas, a Pública – fórum que reúne o Sindipúblicos e outras entidades sindicais – realizará assembleia geral unificada em frente à Assembleia Legislativa. “Na ocasião, vai ser defendida a isonomia da proposta de reposição salarial anunciada pelo governo Casagrande para algumas categorias do serviço público”, diz texto da assessoria do sindicato. “As entidades entendem que o anúncio de recomposição sinaliza a possibilidade de extensão a todo o funcionalismo, diante dos preceitos legais que obrigam o Estado a tratar igualitariamente todos os servidores públicos, salvo as especificidades de cada área”.
Detalhe: a assembleia geral foi marcada antes de os policiais aceitarem a proposta do governo, fato que só aumenta a pressão das outras categorias.

PODERÁ ARNALDINHO IR PRO PODEMOS?

A filiação do vereador Arnaldinho Borgo (MDB) ao Podemos estava bem encaminhada, mas não está garantida. O vereador é pré-candidato a prefeito de Vila Velha. Mas o senador Marcos do Val – filiado ao Podemos em 2019 – convidou o coronel Wagner Borges, diretor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, para se filiar ao Podemos. Só que Borges, como Arnaldinho, também quer ser candidato a prefeito de Vila Velha.

E PODE ISSO, ARNALDO?!?

O coronel confirma que Do Val já o vem convidando a se filiar ao Podemos há algum tempo e que, ultimamente, o convite tem sido mais incisivo. Ele é coordenador, no ES, do Projeto Político Militar, grupo que reúne principalmente policiais com o objetivo de eleger profissionais da segurança pública. Em 2018, esse grupo contribuiu para a eleição de Do Val ao Senado.

ANÚNCIO OU DEBATE ELEITORAL?

Feito no gabinete do governador no fim da tarde desta quinta-feira (5), o anúncio de lançamento do edital para obras na Terceira Ponte ficou mais parecido com um pré-debate eleitoral à Prefeitura de Vila Velha. Em torno da mesa, quatro potenciais candidatos: o prefeito Max Filho (PSDB), o deputado estadual Hércules Silveira (MDB), o também deputado Hudson Leal (Republicanos) e o vereador Arnaldinho Borgo (de saída do MDB). 
Os dois últimos sentaram-se lado a lado e, em dado momento, Hudson brincou com Arnaldinho, dando um abraço no vereador: "Estou convidando ele a se filiar ao Republicanos. Para ser o meu vice..."

A FOTO COM OS PRÉ-CANDIDATOS

Logo após a coletiva de imprensa, Hudson, Arnaldinho e o deputado estadual Marcelo Santos (PDT), por sua vez pré-candidato a prefeito de Cariacica, tiraram uma foto com o governador, que também não resistiu ao chiste: "É muito pré-candidato! Dois em Vila velha, um em Cariacica..." Marcelo pegou o caco: "Estou acertando um dos dois [Arnaldinho ou Hudson] ser vice de Hércules."

O "LÍDER" (DA OPOSIÇÃO) A MAX

E Max Filho? Chegou à antessala do gabinete, esbarrou em Arnaldinho e foi logo dando um efusivo abraço no vereador, com esta vibrante saudação: "Meu líder!" Só se for líder da oposição na Câmara de Vila Velha, onde Arnaldinho vive criticando a gestão de Max. 

MAX NÃO PERDE A CRÍTICA

Durante o anúncio do edital, na vez de Max discursar, o prefeito ia falando: "Vila Velha cansou de ver anúncios que não saíram do papel: Quarta Ponte, túnel..." Mas logo se corrigiu: "Não no governo de Casagrande, mas vimos muito isso". Ele estava sentado de frente para o secretário estadual de Mobilidade Urbana, Fábio Damasceno (PSB).

NA VERDADE...

Quarta Ponte e túnel começaram a ser especulados no governo de Paulo Hartung que antecedeu o primeiro de Casagrande. Mas essa conversa também rolou muito na primeira administração do socialista (2011-2014), que teve o mesmo Damasceno como secretário estadual de Obras .

Cena Política: está no ar o "Doutor News"

Durante o anúncio do edital da Quarta Ponte, antes de o governador abrir a palavra para perguntas da imprensa, o deputado Hércules Silveira emendou dois questionamentos a Casagrande: o primeiro sobre o preço do pedágio (não muda com as obras) e o segundo sobre a possível circulação de veículos elétricos sobre a ciclovia a ser construída (não poderão). Depois da segunda pergunta, Casagrande perguntou ao deputado, em tom  de mofa: "Desculpe, de que meio de comunicação é o senhor?" Os demais tiveram que rir. 

Entrevistador

Vitor Vogas
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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