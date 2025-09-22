Tio e sobrinho morrem afogados em corrente de retorno em praia no ES

Tio e sobrinho — 51 e 27 anos — morreram afogados na Praia da Gamboa, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (22). Os dois foram resgatados por salva-vidas, mas acabaram morrendo. A prefeitura informou que as vítimas foram arrastadas por uma corrente de retorno no mar, que estava agitado.

Magdo Cancio Batista e Felipe Henrique Batista da Cruz eram moradores da cidade. Uma testemunha contou à Polícia Militar que Felipe estava à beira do mar, quando uma onda o derrubou e ele foi arrastado pela força das águas. O tio tentou socorrer o sobrinho, mas também acabou levado pela correnteza.