A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Tio e sobrinho morrem afogados em corrente de retorno em praia no ES

Atualizado em 22/09/2025 às 18h51
Vítimas foram socorridas pelos guarda-vidas, mas não resistiram

Tio e sobrinho — 51 e 27 anos — morreram afogados na Praia da Gamboa, em Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (22). Os dois foram resgatados por salva-vidas, mas acabaram morrendo. A prefeitura informou que as vítimas foram arrastadas por uma corrente de retorno no mar, que estava agitado.

Magdo Cancio Batista e Felipe Henrique Batista da Cruz eram moradores da cidade. Uma testemunha contou à Polícia Militar que Felipe estava à beira do mar, quando uma onda o derrubou e ele foi arrastado pela força das águas. O tio tentou socorrer o sobrinho, mas também acabou levado pela correnteza. 

ATUALIZAÇÃO | Após a publicação da nota, houve a confirmação que vítimas eram tio e sobrinho. O título e o texto foram atualizados.

Publicidade