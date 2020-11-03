Pesquisa Ibope: Coser tem 26% e Gandini, 24% das intenções de voto em Vitória

Pesquisa Ibope mostra intenções de voto na Capital Crédito: Arte Geraldo Neto

A 12 dias do primeiro turno das eleições municipais , o candidato à Prefeitura de Vitória João Coser (PT) registrou 26% das intenções de voto e Fabrício Gandini (Cidadania) alcançou 24%. Esse é o resultado da segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta nas eleições 2020 e divulgada nesta terça-feira (03). Os percentuais são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.

Na terceira posição está o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi quem mais subiu em relação à última amostragem do Ibope e passou de 10% para 18%. No limite da margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados. Ou seja, se Coser tivesse quatro pontos a menos, caindo para 22%, e Pazolini alcançasse quatro pontos a mais, indo também a 22%, os três estariam empatados.

Your browser does not support the audio element. Ibope - Coser tem 26 por cento e Gandini, 24 por cento das intenções de voto em Vitória

Em outro patamar, estão Capitão Assumção (Patriota), Sérgio Sá (PSB) e Mazinho (PSD) empatados com 5% cada um. Depois vêm Neuzinha (PSDB), com 4% e, por fim, Coronel Nylton (Novo) e Gilbertinho Campos (PSOL), com 1% cada um. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos foram 5% dos entrevistados. Outros 5% não sabem ou não responderam.

Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?

Na primeira rodada realizada pelo Ibope, divulgada em 13 de outubro , Gandini (Cidadania) e João Coser (PT) apareciam rigorosamente empatados na disputa pela prefeitura da Capital do Espírito Santo, com 22% cada um. Depois deles, vinham Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 10% das intenções de voto estimuladas. Neuzinha de Oliveira (PSDB), com 7%, e Capitão Assumção (Patriota), com 6%, apareciam em seguida.

O resultado desta segunda pesquisa Ibope já reflete também a evolução das campanhas e da propaganda eleitoral no rádio e TV, que começou em 9 de outubro. De lá para cá, os candidatos intensificaram as caminhadas pelos bairros de Vitória, realizaram eventos, comícios e também investiram na divulgação de propostas e impulsionamento de conteúdo nas redes sociais.

Na propaganda, os candidatos também já migraram de uma etapa amena, de apresentação de trajetória pessoal, para uma fase de críticas e embates com adversários. O tema da segurança pública tem sido uma das principais pautas exploradas por eles, apontando necessidade de investimento na Guarda Municipal.

As comparações e críticas aos resultados da atual gestão de Luciano Rezende (Cidadania) e também da anterior, do ex-prefeito e candidato João Coser, também estão presentes na campanha. Enquanto Gandini, candidato apoiado pelo prefeito, tem destacado os feitos da gestão Luciano e pontuado os problemas da administração de Coser, os demais candidatos, em especial Pazolini, Mazinho e Sérgio Sá, destacam as falhas da gestão que termina em 2020.

Já Coser tem investido em reforçar para os eleitores os projetos que realizou quando esteve à frente da prefeitura, de 2005 a 2012.

Na última semana, outro fator impactou as campanhas: após terem promovido e participado de aglomerações, vários políticos foram diagnosticados com Covid-19 e, por isso, tiveram que suspender as agendas presenciais. Entre os candidatos a prefeito de Vitória, Gandini testou positivo para a doença. Com isso, outros candidatos estão remodelando os atos de campanha. João Coser, por exemplo, divulgou que suspenderia as caminhadas em grupo.

INTENÇÃO ESPONTÂNEA

O cenário é parecido na intenção espontânea. Quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Coser é mencionado por 20%, Gandini, por 17% e Pazolini, por 13%. O número de indecisos nesta amostragem já foi reduzido. Enquanto em 13 de outubro eram 43%, o percentual caiu agora para 24%.

Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria?

REJEIÇÃO

No quesito rejeição, quando os entrevistados são questionados em quem não votariam de jeito nenhum, o candidato Capitão Assumção (Patriota) passou a ser o mais mencionado, com 41%. Depois dele vem João Coser, que permaneceu com 35%, seguido por Neuzinha (PSDB), com 24%.

Dentre estes candidatos a prefeito de Vitória, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

Os entrevistados também foram questionados pelo Ibope: "Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vitória?". Neste quesito, Gandini também foi o mais mencionado e cresceu de 29%, da pesquisa anterior, para 35%. João Coser e Pazolini também registraram aumento nos percentuais.