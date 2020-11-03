Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Pesquisa Ibope: Coser tem 26% e Gandini, 24% das intenções de voto em Vitória

Ex-prefeito e deputado estadual tinham 22% cada um em pesquisa Ibope divulgada em 13 de outubro. Delegado Pazolini (Republicanos) subiu de 10% para 18%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 19:19

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 19:19

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Vitória
Pesquisa Ibope mostra intenções de voto na Capital Crédito: Arte Geraldo Neto
A 12 dias do primeiro turno das eleições municipais, o candidato à Prefeitura de Vitória João Coser (PT) registrou 26% das intenções de voto e Fabrício Gandini (Cidadania) alcançou 24%. Esse é o resultado da segunda pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta nas eleições 2020 e divulgada nesta terça-feira (03). Os percentuais são da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Na terceira posição está o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos), que foi quem mais subiu em relação à última amostragem do Ibope e passou de 10% para 18%. No limite da margem de erro, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados. Ou seja, se Coser tivesse quatro pontos a menos, caindo para 22%, e Pazolini alcançasse quatro pontos a mais, indo também a 22%, os três estariam empatados.
Ibope - Coser tem 26 por cento e Gandini, 24 por cento das intenções de voto em Vitória
Em outro patamar, estão Capitão Assumção (Patriota), Sérgio Sá (PSB) e Mazinho (PSD) empatados com 5% cada um. Depois vêm Neuzinha (PSDB), com 4% e, por fim, Coronel Nylton (Novo) e Gilbertinho Campos (PSOL), com 1% cada um. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos foram 5% dos entrevistados. Outros 5% não sabem ou não responderam. 

Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?

Na primeira rodada realizada pelo Ibope, divulgada em 13 de outubro, Gandini (Cidadania) e João Coser (PT) apareciam rigorosamente empatados na disputa pela prefeitura da Capital do Espírito Santo, com 22% cada um. Depois deles, vinham Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 10% das intenções de voto estimuladas. Neuzinha de Oliveira (PSDB), com 7%, e Capitão Assumção (Patriota), com 6%, apareciam em seguida.

Veja Também

Gandini leva a melhor e Coser perde em todos os cenários no 2º turno em Vitória

O resultado desta segunda pesquisa Ibope já reflete também a evolução das campanhas e da propaganda eleitoral no rádio e TV, que começou em 9 de outubro.  De lá para cá, os candidatos intensificaram as caminhadas pelos bairros de Vitória, realizaram eventos, comícios e também investiram na divulgação de propostas e impulsionamento de conteúdo nas redes sociais.
Na propaganda, os candidatos também já migraram de uma etapa amena, de apresentação de trajetória pessoal, para uma fase de críticas e embates com adversários.  O tema da segurança pública tem sido uma das principais pautas exploradas por eles, apontando necessidade de investimento na Guarda Municipal.
As comparações e críticas aos resultados da atual gestão de Luciano Rezende (Cidadania) e também da anterior, do ex-prefeito e candidato João Coser, também estão presentes na campanha. Enquanto Gandini, candidato apoiado pelo prefeito, tem destacado os feitos da gestão Luciano e pontuado os problemas da administração de Coser, os demais candidatos, em especial Pazolini, Mazinho e Sérgio Sá, destacam as falhas da gestão que termina em 2020.
Já Coser tem investido em reforçar para os eleitores os projetos que realizou quando esteve à frente da prefeitura, de 2005 a 2012. 
Na última semana, outro fator impactou as campanhas: após terem promovido e participado de aglomerações, vários políticos foram diagnosticados com Covid-19 e, por isso, tiveram que suspender as agendas presenciais. Entre os candidatos a prefeito de Vitória, Gandini testou positivo para a doença. Com isso, outros candidatos estão remodelando os atos de campanha. João Coser, por exemplo, divulgou que suspenderia as caminhadas em grupo. 

Veja Também

Coser, Gandini e Pazolini: a chegada será entre os três em Vitória

INTENÇÃO ESPONTÂNEA

O cenário é parecido na intenção espontânea. Quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Coser é mencionado por 20%, Gandini, por 17% e Pazolini, por 13%. O número de indecisos nesta amostragem já foi reduzido. Enquanto em 13 de outubro eram 43%, o percentual caiu agora para 24%.

Se a eleição para prefeito de Vitória fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria?

REJEIÇÃO

No quesito rejeição, quando os entrevistados são questionados em quem não votariam de jeito nenhum, o candidato Capitão Assumção (Patriota) passou a ser o mais mencionado, com 41%. Depois dele vem João Coser, que permaneceu com 35%, seguido por Neuzinha (PSDB), com 24%. 

Dentre estes candidatos a prefeito de Vitória, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

Os entrevistados também foram questionados pelo Ibope: "Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Vitória?". Neste quesito, Gandini também foi o mais mencionado e cresceu de 29%, da pesquisa anterior, para 35%. João Coser e Pazolini também registraram aumento nos percentuais. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 1 e 3 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?05140/2020. 

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Conheça o perfil dos candidatos a prefeito de Vitória nas eleições 2020

Quase todos os candidatos a prefeito de Vitória firmam pacto contra desinformação

Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

Eleições 2020: veja os políticos da Grande Vitória com Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas
Imagem de destaque
Homem é espancado por traficantes ao tentar trocar bike elétrica furtada por drogas
Imagem de destaque
Dono da página 'Choquei' é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados