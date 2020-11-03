Gandini leva a melhor e Coser perde em todos os cenários no 2º turno em Vitória

Apesar de estar numericamente à frente dos outros candidatos, a situação do petista não é favorável caso ele vá para o segundo turno. De acordo com o Ibope, em nenhum dos cenários, seja enfrentando Gandini ou Pazolini, Coser ganharia a disputa.
A situação, contudo, é boa para Gandini, candidato apoiado pelo atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania). Ele sai vitorioso enfrentando qualquer um dos dois concorrentes. Gandini aparece com 46% das intenções contra João Coser e 42% contra Pazolini.
O segundo turno acontece quando, em cidades com mais de 200 mil eleitores, um candidato não obtém mais de 50% dos votos válidos, o que não inclui votos nulos ou em branco. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o segundo turno acontece no dia 29 de novembro.
Coser é o segundo candidato mais rejeitado em Vitória. Quando questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 35% apontam o nome do petista.
SIMULAÇÕES DE SEGUNDO TURNO
A pesquisa Ibope apresentou aos entrevistados três cenários de votação em segundo turno. Nessas simulações foram considerados os três candidatos que apresentaram melhor desempenho nas intenções de voto. Confira a intenção de voto dos eleitores diante de cada uma das situações.
Coser x Gandini
Em um cenário em que Gandini e Coser disputam o segundo turno na Capital, o deputado estadual leva a melhor. Segundo a pesquisa, enquanto Gandini aparece como opção de voto de 46% dos eleitores, Coser tem 37%.
Do total de entrevistados, 13% disseram que anulariam o voto ou votariam em branco caso esses dois candidatos cheguem ao segundo turno.
Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:
Gandini (Cidadania) 46%
João Coser (PT) 37%
Branco/nulo 13%
Não sabem ou preferem não opinar 3%
Gandini lidera as intenções de voto contra Coser em todas as faixas etárias, se destacando entre os mais jovens de 16 a 24 anos, com 51% das menções desse grupo. O deputado estadual também se sai melhor entre eleitores que possuem ensino superior (47%) e de classe alta. Dos entrevistados que ganham mais de 5 salários mínimos, 51% disseram que votariam em Gandini no segundo turno.
Situação contrária acontece em relação a Coser. O petista se sai melhor entre entrevistados menos abastados e com baixa escolaridade. Dos eleitores que cursaram apenas o ensino fundamental, 50% disseram que vão votar em Coser. Já entre os que declararam receber até um salário mínimo, 48% apontaram o ex-prefeito como opção de voto.
Tanto Gandini quanto Coser têm a simpatia do governador Renato Casagrande (PSB) no pleito da Capital. O partido do governador tem candidato próprio na disputa, Sérgio Sá (PSB). O socialista aparece com 5% das intenções de voto.
Coser x Pazolini
A pesquisa mostra que a disputa no segundo turno seria um pouco mais apertada caso os concorrentes fossem Coser e Pazolini. Nesse cenário, o petista aparece com 40% das intenções de voto enquanto Pazolini lidera com 43%. Do total de entrevistados, 13% também disseram que anulariam o voto ou votariam em branco caso a disputa fosse entre os dois candidatos.
Como parlamentar, Pazolini faz parte do grupo de deputados que faz oposição ao governo Casagrande.
Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:
Delegado Pazolini (Republicanos) 43%
João Coser (PT) 40%
Branco/nulo 13%
Não sabem ou preferem não opinar 3%
Pazolini se destaca como opção de voto de evangélicos (53%), jovens de 16 a 24 anos (45%) e eleitores que cursaram o ensino superior (41%).
Ele também é mais citado tanto por quem avalia a gestão do atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania) bem quanto por quem avalia mal. Dos eleitores que classificam a administração municipal como ruim ou péssima, 47% disseram que votariam em Pazolini no segundo turno contra Coser. Já entre os que avaliam como boa ou ótima, 44% votariam no deputado.
Contra o delegado, Coser tem melhor desempenho entre eleitores mais velhos e de baixa escolaridade. O petista é citado por 44% dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais e 50% dos que possuem apenas o ensino fundamental.
Pazolini apresentou o maior crescimento desde a última pesquisa (foi de 10% para 18% nas intenções de voto), empatando no extremo da margem de erro com Gandini (24%) e João Coser (26%).
O delegado aparece na briga para ir para o segundo turno, mas o cenário não é favorável caso venha a enfrentar seu colega de Assembleia e rival na corrida eleitoral. De acordo com Ibope, em uma eventual disputa entre os parlamentares, Gandini teria 42% dos votos enquanto Pazolini 37%. Dos eleitores entrevistados, 15% disseram que votariam em branco ou nulo caso os dois concorressem no segundo turno.
Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:
Gandini (Cidadania) 42%
Delegado Pazolini (Republicanos) 37%
Branco/ nulo 15%
Não sabem ou preferem não opinar 6%
Tendo Gandini como adversário, Pazolini se sai melhor entre eleitores mais jovens, de baixa renda e com menor escolaridade. Ele é citado como opção de voto de 46% dos entrevistados que possuem 16 a 24 anos, 49% dos que ganham até um salário mínimo e 46% dos que cursaram apenas o ensino fundamental.
Já Gandini tem melhor desempenho exatamente no extremo oposto desse perfil. No segundo turno, ele tem a preferência de 43% dos eleitores que possuem 55 anos ou mais, 46% dos que ganham mais de cinco salários mínimos e 44% dos que cursaram ensino superior.
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 1 e 3 de novembro, com 602 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?05140/2020.