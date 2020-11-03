Gandini leva a melhor e Coser perde em todos os cenários no 2º turno em Vitória

Pesquisa Ibope simulou três cenários de segundo turno envolvendo os candidatos Lorenzo Pazolini (Republicanos), Gandini (Cidadania) e João Coser (PT) Crédito: Arte Geraldo Neto

Apesar de estar numericamente à frente dos outros candidatos, a situação do petista não é favorável caso ele vá para o segundo turno. De acordo com o Ibope, em nenhum dos cenários, seja enfrentando Gandini ou Pazolini, Coser ganharia a disputa.

A situação, contudo, é boa para Gandini, candidato apoiado pelo atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania). Ele sai vitorioso enfrentando qualquer um dos dois concorrentes. Gandini aparece com 46% das intenções contra João Coser e 42% contra Pazolini.

O segundo turno acontece quando, em cidades com mais de 200 mil eleitores, um candidato não obtém mais de 50% dos votos válidos, o que não inclui votos nulos ou em branco. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o segundo turno acontece no dia 29 de novembro.

Coser é o segundo candidato mais rejeitado em Vitória. Quando questionados em quem não votariam de jeito nenhum, 35% apontam o nome do petista.

SIMULAÇÕES DE SEGUNDO TURNO

A pesquisa Ibope apresentou aos entrevistados três cenários de votação em segundo turno. Nessas simulações foram considerados os três candidatos que apresentaram melhor desempenho nas intenções de voto. Confira a intenção de voto dos eleitores diante de cada uma das situações.

Coser x Gandini

Em um cenário em que Gandini e Coser disputam o segundo turno na Capital, o deputado estadual leva a melhor. Segundo a pesquisa, enquanto Gandini aparece como opção de voto de 46% dos eleitores, Coser tem 37%.

Do total de entrevistados, 13% disseram que anulariam o voto ou votariam em branco caso esses dois candidatos cheguem ao segundo turno.

Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

Gandini (Cidadania) 46%

46% João Coser (PT) 37%

37% Branco/nulo 13%

13% Não sabem ou preferem não opinar 3%

Gandini lidera as intenções de voto contra Coser em todas as faixas etárias, se destacando entre os mais jovens de 16 a 24 anos, com 51% das menções desse grupo. O deputado estadual também se sai melhor entre eleitores que possuem ensino superior (47%) e de classe alta. Dos entrevistados que ganham mais de 5 salários mínimos, 51% disseram que votariam em Gandini no segundo turno.

Situação contrária acontece em relação a Coser. O petista se sai melhor entre entrevistados menos abastados e com baixa escolaridade. Dos eleitores que cursaram apenas o ensino fundamental, 50% disseram que vão votar em Coser. Já entre os que declararam receber até um salário mínimo, 48% apontaram o ex-prefeito como opção de voto.

Tanto Gandini quanto Coser têm a simpatia do governador Renato Casagrande (PSB) no pleito da Capital. O partido do governador tem candidato próprio na disputa, Sérgio Sá (PSB). O socialista aparece com 5% das intenções de voto.

Coser x Pazolini

A pesquisa mostra que a disputa no segundo turno seria um pouco mais apertada caso os concorrentes fossem Coser e Pazolini. Nesse cenário, o petista aparece com 40% das intenções de voto enquanto Pazolini lidera com 43%. Do total de entrevistados, 13% também disseram que anulariam o voto ou votariam em branco caso a disputa fosse entre os dois candidatos.

Como parlamentar, Pazolini faz parte do grupo de deputados que faz oposição ao governo Casagrande.

Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

Delegado Pazolini (Republicanos) 43%

43% João Coser (PT) 40%

40% Branco/nulo 13%

13% Não sabem ou preferem não opinar 3%

Pazolini se destaca como opção de voto de evangélicos (53%), jovens de 16 a 24 anos (45%) e eleitores que cursaram o ensino superior (41%).

Ele também é mais citado tanto por quem avalia a gestão do atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania) bem quanto por quem avalia mal. Dos eleitores que classificam a administração municipal como ruim ou péssima, 47% disseram que votariam em Pazolini no segundo turno contra Coser. Já entre os que avaliam como boa ou ótima, 44% votariam no deputado.

Contra o delegado, Coser tem melhor desempenho entre eleitores mais velhos e de baixa escolaridade. O petista é citado por 44% dos entrevistados que possuem 55 anos ou mais e 50% dos que possuem apenas o ensino fundamental.

Gandini x Pazolini

Pazolini apresentou o maior crescimento desde a última pesquisa (foi de 10% para 18% nas intenções de voto), empatando no extremo da margem de erro com Gandini (24%) e João Coser (26%).

O delegado aparece na briga para ir para o segundo turno, mas o cenário não é favorável caso venha a enfrentar seu colega de Assembleia e rival na corrida eleitoral. De acordo com Ibope, em uma eventual disputa entre os parlamentares, Gandini teria 42% dos votos enquanto Pazolini 37%. Dos eleitores entrevistados, 15% disseram que votariam em branco ou nulo caso os dois concorressem no segundo turno.

Se a eleição para prefeito de Vitória tiver um segundo turno, em quem o(a) sr(a) votaria se tivesse que escolher entre:

Gandini (Cidadania) 42%

42% Delegado Pazolini (Republicanos) 37%

37% Branco/ nulo 15%

15% Não sabem ou preferem não opinar 6%

Tendo Gandini como adversário, Pazolini se sai melhor entre eleitores mais jovens, de baixa renda e com menor escolaridade. Ele é citado como opção de voto de 46% dos entrevistados que possuem 16 a 24 anos, 49% dos que ganham até um salário mínimo e 46% dos que cursaram apenas o ensino fundamental.

Já Gandini tem melhor desempenho exatamente no extremo oposto desse perfil. No segundo turno, ele tem a preferência de 43% dos eleitores que possuem 55 anos ou mais, 46% dos que ganham mais de cinco salários mínimos e 44% dos que cursaram ensino superior.