Nathan Medeiros, vice na chapa de Gandini, em Vitória, está com Covid-19

Depois que o candidato a prefeito de Vitória e deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) testou positivo para a Covid-19, a campanha foi assumida pelo vice na chapa, Nathan Medeiros (PSL). No entanto, na tarde desta segunda-feira (2), ele também informou que foi infectado pelo vírus.
Com os dois afastados por causa do coronavírus a 13 dias da eleição, como fica a campanha? Por nota, a coordenação de campanha Avança Vitória destaca "que as agendas de rua da militância estão mantidas com todas as medidas de segurança (bandeiraços e distribuição de materiais de campanha por bairro)".
Gandini começou a se sentir mal na última quarta (28), procurou um hospital de Vitória para realizar exames e, desde então, passou a ficar em isolamento. Nathan revelou a contaminação via redes sociais. Segundo ele, os sintomas são leves, como dor de cabeça e desconforto na garganta.
"O jeito certo de encarar essa doença é seguir o tratamento médico, tomar os remédios que precisamos tomar para passar por esse momento o mais rápido possível. Eu sei que o corona representa riscos, mas uma coisa eu posso dizer. Temos de encarar isso com muita fé em Deus, com pensamentos positivos e cabeça erguida e autoestima", declarou Nathan na publicação.
Na última segunda-feira (26), Gandini e Nathan realizaram um evento com apoiadores no Álvares Cabral, que reuniu cerca de duas mil pessoas, de acordo com sua assessoria. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), e o deputado federal Felipe Rigoni (PSB), que participaram do evento, também estão com a doença.
OUTROS CASOS
Outros candidatos a prefeito na Grande Vitória também foram infectados pelo coronavírus em plena campanha. Sandro Locutor (PROS), de Cariacica, foi diagnosticado no último dia 18, e ficou na UTI. A campanha foi conduzida pelo vice, Geli Siqueira (PSDB).
Sandro já recebeu alta e, segundo informou a assessoria, retomará as agendas nesta terça-feira (3). Em Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB), candidato à reeleição, também testou positivo para a doença e está afastado desde o último dia 29. Quem assumiu a campanha foi o vice-prefeito, Jorge Carreta (PP).
Outro que também está em isolamento após apresentar sintomas da Covid-19 desde quinta-feira (29) é o candidato a prefeito de Cariacica Subtenente Assis (PTB). Ele tem sido representado pelo vice da chapa, Cristiano Lima (PRTB). O candidato fez exame. No entanto, o resultado ainda não foi divulgado pela assessoria.
Fora da Grande Vitória, outra contaminada é Iracy Baltar (Republicanos), prefeita do município de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Ela segue internada na UTI de um hospital particular, em São Mateus. De acordo com o boletim médico da política, divulgado na tarde desta segunda-feira (2), ela apresenta melhora clínica em relação às últimas 48h.
Segundo a assessoria, há uma expectativa de que Iraci seja transferida para um quarto nas próximas 48 horas. Na ausência dela, a campanha está sendo conduzida pelo vice, Odair Celin (PMN).