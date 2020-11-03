Nathan Medeiros, vice na chapa de Gandini, em Vitória, está com Covid-19

Nathan Medeiros (PSL) e Fabrício Gandini (Cidadania) na convenção do PSL Crédito: Divulgação/PSL

Depois que o candidato a prefeito de Vitória e deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) testou positivo para a Covid-19 , a campanha foi assumida pelo vice na chapa, Nathan Medeiros (PSL). No entanto, na tarde desta segunda-feira (2), ele também informou que foi infectado pelo vírus.

Com os dois afastados por causa do coronavírus a 13 dias da eleição, como fica a campanha? Por nota, a coordenação de campanha Avança Vitória destaca "que as agendas de rua da militância estão mantidas com todas as medidas de segurança (bandeiraços e distribuição de materiais de campanha por bairro)".

Gandini começou a se sentir mal na última quarta (28), procurou um hospital de Vitória para realizar exames e, desde então, passou a ficar em isolamento. Nathan revelou a contaminação via redes sociais. Segundo ele, os sintomas são leves, como dor de cabeça e desconforto na garganta.

"O jeito certo de encarar essa doença é seguir o tratamento médico, tomar os remédios que precisamos tomar para passar por esse momento o mais rápido possível. Eu sei que o corona representa riscos, mas uma coisa eu posso dizer. Temos de encarar isso com muita fé em Deus, com pensamentos positivos e cabeça erguida e autoestima", declarou Nathan na publicação.

OUTROS CASOS

Outros candidatos a prefeito na Grande Vitória também foram infectados pelo coronavírus em plena campanha. Sandro Locutor (PROS), de Cariacica, foi diagnosticado no último dia 18, e ficou na UTI. A campanha foi conduzida pelo vice, Geli Siqueira (PSDB).

Sandro já recebeu alta e, segundo informou a assessoria, retomará as agendas nesta terça-feira (3). Em Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB), candidato à reeleição, também testou positivo para a doença e está afastado desde o último dia 29. Quem assumiu a campanha foi o vice-prefeito, Jorge Carreta (PP).

Outro que também está em isolamento após apresentar sintomas da Covid-19 desde quinta-feira (29) é o candidato a prefeito de Cariacica Subtenente Assis (PTB) . Ele tem sido representado pelo vice da chapa, Cristiano Lima (PRTB). O candidato fez exame. No entanto, o resultado ainda não foi divulgado pela assessoria.

Fora da Grande Vitória, outra contaminada é Iracy Baltar (Republicanos), prefeita do município de Montanha , no Norte do Espírito Santo. Ela segue internada na UTI de um hospital particular, em São Mateus. De acordo com o boletim médico da política, divulgado na tarde desta segunda-feira (2), ela apresenta melhora clínica em relação às últimas 48h.