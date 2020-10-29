Candidato em Vitória, Gandini é diagnosticado com Covid-19

Em vídeo, candidato a prefeito de Vitória Fabrício Gandini diz que está com Covid-19 Crédito: Reprodução

"Acabei de receber a confirmação que eu estou mesmo com Covid. Estou me sentindo um pouco cansado, às vezes tenho uma febre, isso vai deixando a gente preocupado, a gente sabe que essa doença não é brincadeira", disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.

A 17 dias do 1º turno das eleições municipais, a partir de agora, nos próximos dias, a campanha será tocada pelo vice na chapa, Nathan Medeiros (PSL), segundo o candidato.

"Até aqui a gente fez uma campanha propositiva, uma campanha limpa, linda, e agora o nosso vice Nathan Medeiros é quem vai tocar as nossas propostas, falar com as pessoas na rua e eu peço a vocês que o recebam muito bem e que a gente possa continuar a campanha dessa forma. Nathan é uma pessoa que eu tenho extrema confiança".

A assessoria do candidato informou que ele acordou bem nesta quinta-feira (29), mas ainda com febre. "Estou em casa repousando por orientação médica, trabalhando, me tratando. Estou antenado na campanha e acompanhando tudo."

No vídeo divulgado, Gandini pediu que os apoiadores continuem engajados na campanha.

"Queria pedir a vocês que continuem acompanhando a gente nas redes sociais, pedindo voto, é super importante, estamos na reta final, a hora mais importante de pedir voto é agora, o nosso time precisa estar em campo. Então para demonstrar o apoio, marca a gente nas publicações, bota uma hashtag. E assim que os médicos liberarem, e eu espero que isso seja rápido, eu vou estar de novo com vocês", disse.

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