Candidato em Vitória, Gandini é diagnosticado com Covid-19

O candidato a prefeito de Vitória e deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) afirmou nesta quinta-feira (29) que testou positivo para Covid-19. Gandini começou a se sentir mal na quarta (28), procurou um hospital de Vitória para passar por exames e, desde então, passou a ficar em isolamento.
"Acabei de receber a confirmação que eu estou mesmo com Covid. Estou me sentindo um pouco cansado, às vezes tenho uma febre, isso vai deixando a gente preocupado, a gente sabe que essa doença não é brincadeira", disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.
A 17 dias do 1º turno das eleições municipais, a partir de agora, nos próximos dias, a campanha será tocada pelo vice na chapa, Nathan Medeiros (PSL), segundo o candidato.
"Até aqui a gente fez uma campanha propositiva, uma campanha limpa, linda, e agora o nosso vice Nathan Medeiros é quem vai tocar as nossas propostas, falar com as pessoas na rua e eu peço a vocês que o recebam muito bem e que a gente possa continuar a campanha dessa forma. Nathan é uma pessoa que eu tenho extrema confiança".
A assessoria do candidato informou que ele acordou bem nesta quinta-feira (29), mas ainda com febre. "Estou em casa repousando por orientação médica, trabalhando, me tratando. Estou antenado na campanha e acompanhando tudo."
Gandini tem 40 anos de idade e, como candidato, vinha participando de caminhadas e atos de campanha na Capital. Na última segunda-feira (26), realizou um evento com apoiadores no Álvares Cabral, que reuniu cerca de duas mil pessoas, de acordo com sua assessoria. O deputado federal Felipe Rigoni (PSB), que esteve no evento, também está com coronavírus.
No vídeo divulgado, Gandini pediu que os apoiadores continuem engajados na campanha.
"Queria pedir a vocês que continuem acompanhando a gente nas redes sociais, pedindo voto, é super importante, estamos na reta final, a hora mais importante de pedir voto é agora, o nosso time precisa estar em campo. Então para demonstrar o apoio, marca a gente nas publicações, bota uma hashtag. E assim que os médicos liberarem, e eu espero que isso seja rápido, eu vou estar de novo com vocês", disse.
OUTROS CASOS
Outros candidatos a prefeito na Grande Vitória também foram infectados pelo coronavírus em plena campanha. Sandro Locutor (PROS), de Cariacica, foi diagnosticado no último dia 18, e ficou inclusive na UTI. Agora, ele se recupera no quarto do hospital.
Em Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB), candidato à reeleição, também informou nesta quinta que testou positivo para a doença.