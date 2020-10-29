Prefeito de Vila Velha, Max Filho testa positivo para Covid-19

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), está com Covid-19. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (29) pela assessoria de imprensa do prefeito, que está em campanha pela reeleição. Max está em isolamento desde que recebeu o diagnóstico. Faltam 17 dias para o primeiro turno.
"Max Filho está se sentindo bem, mas entrou imediatamente no período de isolamento", diz comunicado encaminhado à imprensa. A jornalista Bete Rodrigues, responsável pelo marketing da campanha do candidato, informou que, a partir de agora, os eventos estão suspensos e que vai "focar totalmente a campanha digital".
Max Filho esteve presente, na segunda-feira (26), em um evento realizado pelo Fórum Evangélico Político com candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Apenas as candidatas Mônica Alves (PSOL) e Fernanda Martins (PV) não compareceram. A campanha de Max, assim como muitas na Grande Vitória, conta com passeatas, reuniões e, em alguns momentos, aglomerações.
Durante a campanha, ao menos outros dois candidatos também foram diagnosticados com Covid-19 no Espírito Santo: Sandro Locutor (PROS), que disputa a Prefeitura de Cariacica, e a prefeita de Montanha, Iracy Baltar (Republicanos), candidata à reeleição.
Locutor chegou a passar alguns dias na UTI e agora segue internado em um quarto no Hospital Meridional, em Cariacica, sem previsão de alta.
O candidato à Prefeitura de Vitória Gandini (Cidadania) está com suspeita da doença e, por isso, segue em isolamento. Um de seus eventos de campanha, na segunda-feira (26), contou com a presença de 2 mil pessoas, de acordo com informações da assessoria da campanha.
O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) esteve presente em apoio a Gandini. Nesta quinta-feira (29) Rigoni informou, via assessoria, que testou positivo para Covid-19 e que começou a sentir os sintomas no mesmo dia do evento.