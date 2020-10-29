Majeski declara apoio a candidato a prefeito em Vitória. E não é o do PSB

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) declarou oficialmente apoio a um candidato a prefeito de Vitória que não é o do seu partido. Nas eleições, ele está ao lado de Mazinho dos Anjos (PSD), vereador na Capital. O PSB tem como candidato à chefia do Executivo o atual vice-prefeito da cidade, Sérgio Sá.
"Depois de analisar todos os candidatos e como foram compostas as candidaturas, assim como quem são os grupos políticos por trás de cada um, tomei a minha decisão. Mazinho", publicou Majeski nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (28).
Nos comentários do Instagram, uma pessoa perguntou se o deputado apoiaria o colega de Assembleia Lorenzo Pazolini (Republicanos) num eventual segundo turno em Vitória. "NÃO", respondeu Majeski, em letras maiúsculas mesmo.
O deputado do PSB chegou a se movimentar para viabilizar sua pré-candidatura a prefeito de Vitória. Como o partido também tinha a pré-candidatura de Sérgio Sá, a sigla realizou prévias, em 17 de fevereiro, e decidiu pelo nome do vice-prefeito.
O PSB também liberou o deputado para trocar de partido, caso quisesse. Um dos partidos com o qual as tratativas foram mais próximas foi o Rede Sustentabilidade, que acabou ficando na coligação de Sá, com a indicação da vaga de vice.
Contudo, no fim do prazo para a troca de partido, em abril, Majeski anunciou que não sairia do PSB para viabilizar uma candidatura a prefeito. Ele disse ter tido dificuldades nas conversas com os dirigentes dos partidos "para a apresentação, discussão e confirmação de novos projetos administrativos que realmente estejam coadunados com a nova política e com o trabalho que desempenho, representando e defendendo os interesses da sociedade capixaba na Assembleia Legislativa".
Mazinho é vereador de Vitória desde 2017 e se apresenta, declaradamente, como candidato de oposição à atual gestão, liderada pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania). É sobrinho do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD).
Nas eleições de 2016, Majeski estava no PSDB e, junto com o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, publicou uma carta em apoio à candidatura de Luciano Rezende à reeleição. Este ano, Luciano apoia a candidatura de Fabrício Gandini (Cidadania), colega de Majeski na Assembleia.