AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Majeski declara apoio a candidato a prefeito em Vitória. E não é o do PSB

O deputado estadual chegou a se articular para lançar pré-candidatura a prefeito, mas não teve aval do partido. Ele postou que definiu o endosso após avaliar 'os grupos políticos por trás de cada um'

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 07:00
Sérgio Majeski, deputado estadual pelo PSB
Sergio Majeski é deputado estadual pelo PSB e está em seu segundo mandato Crédito: Lissa de Paula/Ales
O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) declarou oficialmente apoio a um candidato a prefeito de Vitória que não é o do seu partido. Nas eleições, ele está ao lado de Mazinho dos Anjos (PSD), vereador na Capital. O PSB tem como candidato à chefia do Executivo o atual vice-prefeito da cidade, Sérgio Sá.
"Depois de analisar todos os candidatos e como foram compostas as candidaturas, assim como quem são os grupos políticos por trás de cada um, tomei a minha decisão. Mazinho", publicou Majeski nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (28).
Nos comentários do Instagram, uma pessoa perguntou se o deputado apoiaria o colega de Assembleia Lorenzo Pazolini (Republicanos) num eventual segundo turno em Vitória. "NÃO", respondeu Majeski, em letras maiúsculas mesmo.
O deputado do PSB chegou a se movimentar para viabilizar sua pré-candidatura a prefeito de Vitória. Como o partido também tinha a pré-candidatura de Sérgio Sá, a sigla realizou prévias, em 17 de fevereiro, e decidiu pelo nome do vice-prefeito. 
O PSB também liberou o deputado para trocar de partido, caso quisesse. Um dos partidos com o qual as tratativas foram mais próximas foi o Rede Sustentabilidade, que acabou ficando na coligação de Sá, com a indicação da vaga de vice.
Contudo, no fim do prazo para a troca de partido, em abril, Majeski anunciou que não sairia do PSB para viabilizar uma candidatura a prefeito. Ele disse ter tido dificuldades nas conversas com os dirigentes dos partidos "para a apresentação, discussão e confirmação de novos projetos administrativos que realmente estejam coadunados com a nova política e com o trabalho que desempenho, representando e defendendo os interesses da sociedade capixaba na Assembleia Legislativa".

Veja Também

Conheça o perfil dos candidatos a prefeito de Vitória nas eleições 2020

Vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos (PSD), é o pré-candidato do partido a prefeito de Vitória
Vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos (PSD) é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Luciano Brito/Divulgação
Mazinho é vereador de Vitória desde 2017 e se apresenta, declaradamente, como candidato de oposição à atual gestão, liderada pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania). É sobrinho do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD).
Nas eleições de 2016, Majeski estava no PSDB e, junto com o ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas, publicou uma carta em apoio à candidatura de Luciano Rezende à reeleição. Este ano, Luciano apoia a candidatura de Fabrício Gandini (Cidadania), colega de Majeski na Assembleia.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Maior doador a candidatos no ES é empresário que desembolsou R$ 100 mil

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

Covid-19: campanha eleitoral no ES tem aglomeração e descumprimento de regras

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de julho a 02 de agosto de 2026
Imagem de destaque
'Qual crime elas cometeram?': BBC visita escola no Irã onde 120 crianças foram mortas em ataque
Imagem de destaque
Quem são os funcionários americanos que tiveram visto negado pelo Itamaraty

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados