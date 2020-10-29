Majeski declara apoio a candidato a prefeito em Vitória. E não é o do PSB

Sergio Majeski é deputado estadual pelo PSB e está em seu segundo mandato Crédito: Lissa de Paula/Ales

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) declarou oficialmente apoio a um candidato a prefeito de Vitória que não é o do seu partido. Nas eleições, ele está ao lado de Mazinho dos Anjos (PSD) , vereador na Capital. O PSB tem como candidato à chefia do Executivo o atual vice-prefeito da cidade, Sérgio Sá.

"Depois de analisar todos os candidatos e como foram compostas as candidaturas, assim como quem são os grupos políticos por trás de cada um, tomei a minha decisão. Mazinho", publicou Majeski nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (28).

Nos comentários do Instagram, uma pessoa perguntou se o deputado apoiaria o colega de Assembleia Lorenzo Pazolini (Republicanos) num eventual segundo turno em Vitória. "NÃO", respondeu Majeski, em letras maiúsculas mesmo.

Contudo, no fim do prazo para a troca de partido, em abril, Majeski anunciou que não sairia do PSB para viabilizar uma candidatura a prefeito. Ele disse ter tido dificuldades nas conversas com os dirigentes dos partidos "para a apresentação, discussão e confirmação de novos projetos administrativos que realmente estejam coadunados com a nova política e com o trabalho que desempenho, representando e defendendo os interesses da sociedade capixaba na Assembleia Legislativa".

Vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos (PSD) é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Luciano Brito/Divulgação

Mazinho é vereador de Vitória desde 2017 e se apresenta, declaradamente, como candidato de oposição à atual gestão, liderada pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania). É sobrinho do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD)