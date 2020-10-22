Mazinho: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

O candidato a prefeito de Vitória Mazinho dos Anjos (PSD) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do vereador é a nona da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas na última segunda-feira (19) e serão divulgadas até sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Mazinho tem 39 anos, é advogado e disputa sua segunda eleição. Ele é vereador de Vitória desde 2017 e se apresenta, declaradamente, como candidato de oposição à atual gestão, liderada pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania).
É sobrinho do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) e, antes de entrar para a política, já militou em movimentos de jovens empreendedores. Se define como um político liberal, com olhar voltado para o mercado e em defesa da desburocratização. Veja o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.