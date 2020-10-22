Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Mazinho: veja as propostas do candidato a prefeito de Vitória

A Gazeta entrevistou o vereador e candidato para comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Saiba o que ele propõe para segurança, mobilidade urbana, educação, economia e finanças. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 10:16

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 10:16

O candidato a prefeito de Vitória Mazinho dos Anjos (PSD) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de segurança,  mobilidade urbana, educação, economia e finanças. A entrevista do vereador é a nona da série de conversas com os políticos que querem comandar a Capital pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória nas eleições municipais de 2020 começaram a ser publicadas na última segunda-feira (19) e serão divulgadas até sexta-feira (23). A ordem de exibição das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral. 
Vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos (PSD), é o pré-candidato do partido a prefeito de Vitória
Mazinho dos Anjos é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Luciano Brito/Divulgação
Mazinho tem 39 anos, é advogado e disputa sua segunda eleição. Ele é vereador de Vitória desde 2017 e se apresenta, declaradamente, como candidato de oposição à atual gestão, liderada pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania). 
É sobrinho do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) e, antes de entrar para a política, já militou em movimentos de jovens empreendedores. Se define como um político liberal, com olhar voltado para o mercado e em defesa da desburocratização. Veja o perfil completo dele aqui.

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vitória

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Ibope: Coser e Gandini empatados com 22% em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados