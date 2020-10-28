Fabrício Gandini (Cidadania) diz, em vídeo, que está com suspeita de Covid-19 Crédito: Reprodução/Vídeo Whatsapp

O deputado estadual e candidato a prefeito de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania) está com suspeita de Covid-19. Gandini apresentou quadro febril e teve indisposição física nesta quarta-feira (28). Durante a tarde, ele esteve no hospital da Unimed, na Capital, para consulta e exames e recebeu a orientação médica de ficar em casa pelas próximas 48 horas, segundo sua assessoria.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Gandini relata o atendimento e anuncia que suspendeu as agendas de campanha. Faltam 18 dias para o 1º turno das eleições.

Your browser does not support the audio element. Candidato a prefeito de Vitória, Gandini está com suspeita de Covid-19

"Suspendi minhas agendas de campanha, estou no hospital, porque infelizmente estou com suspeita de Covid. Eu não vou colocar ninguém em risco até ter certeza do diagnóstico. Vou sentir falta das nossas caminhadas, principalmente da minha filha, Mariana, que vou manter isolado dela, até eu ter a clareza se estou ou não com Covid. Peço que vocês me coloquem nas suas orações", disse.

Na última segunda-feira (26) Gandini realizou um evento de campanha com apoiadores no Álvares Cabral, que reuniu cerca de duas mil pessoas, de acordo com a assessoria do candidato.

Evento de campanha de Gandini teve a presença de cerca de 2 mil pessoas Crédito: Divulgação/Assessoria

Outros políticos participaram do evento, como o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), os deputados federais Felipe Rigoni (PSB) e Josias Da Vitória (Cidadania), os deputados estaduais Alexandre Quintino (PSL) e Luciano Machado (PV), além de secretários e subsecretários do governo Casagrande (PSB), lideranças empresariais, religiosas e comunitárias, amigos e familiares.

CANDIDATO EM CARIACICA ESTÁ COM COVID