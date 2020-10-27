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Eleições 2020

Em Vitória, Coser usa horário eleitoral para homenagear Lula

Ele seguiu orientação do diretório nacional do PT. Ex-prefeito se ateve a parabenizar o presidente pelo dia do aniversário. Vídeo enviado pela diretoria do partido e também exibido na TV pede 'justiça'

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 15:15
Aniversário de Lula
Coser usou a propaganda eleitoral para homenagear Lula Crédito: Reprodução
O ex-prefeito de Vitória e candidato à prefeitura da Capital João Coser (PT) usou o horário eleitoral, nesta terça-feira (27), para homenagear o ex-presidente Lula, que completa 75 anos. 
Coser seguiu uma recomendação do diretório nacional do partido, que orientou todos os candidatos ao pleito deste ano a dedicar um espaço na propaganda eleitoral para defender a anulação, no Supremo Tribunal Federal (STF), da condenação de Lula do caso triplex. A condenação em si não foi mencionada textualmente, no entanto.
Na parte inicial da propaganda, Coser veiculou um vídeo, encaminhado pela diretoria do PT, em que o narrador diz que "o homem que dedicou a vida para fazer justiça para o povo merece justiça". Neste momento, aparece uma imagem da sede da Polícia Federal em Curitiba e, em seguida, imagens de quando o ex-presidente foi solto.
O ex-prefeito de Vitória, contudo, não defendeu, pessoalmente, a anulação da condenação. Coser se deteve a homenagear e parabenizar o amigo: "Lula tem minha admiração. É um homem que busca um mundo melhor e mais justo para todos. Parabéns, amigo. Parabéns, Lula!", disse o candidato, na propaganda de TV.

CONDENAÇÃO DE LULA

O ex-presidente Lula foi condenado em duas ações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nos casos do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá, em São Paulo. Ele chegou a cumprir um ano e meio de prisão em Curitiba, devido ao caso do triplex, mas foi solto em novembro de 2019, após o STF ter considerado a prisão após condenação em segunda instância inconstitucional.
No STF há um pedido de habeas corpus, feito pela defesa de Lula, para que a condenação no processo do triplex seja anulada, por imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro na ação. Essa condenação, após ser confirmada em segundo grau, impediu que Lula disputasse a eleição presidencial de 2018. Ele foi barrado na Lei da Ficha Limpa.

CANDIDATA EM CARIACICA TAMBÉM DEU PARABÉNS

A candidata a prefeita de Cariacica Célia Tavares (PT) também usou o vídeo encaminhado pelo partido em suas redes sociais para homenagear Lula. Ela, pessoalmente, limitou-se a dar parabéns ao ex-presidente. "Que Deus continue te abençoando e concedendo muita força e fé. Abraços direto de Cariacica para você!", disse, em seu perfil no Instagram.

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