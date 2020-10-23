Coser e Célia Tavares vão defender anulação da condenação de Lula

Os candidatos do PT João Coser, em Vitória, e Célia Tavares, em Cariacica, vão defender a anulação da condenação de Lula na propaganda eleitoral Crédito: Montagem A Gazeta

Os candidatos do PT às prefeituras de Vitória , João Coser, e de Cariacica, Célia Tavares, vão usar o horário eleitoral para defender a anulação no Supremo Tribunal Federal (STF) da condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex. A propaganda será veiculada no dia 27 de outubro, quando Lula completa 75 anos.

No caso de Célia, a propaganda é feita apenas na rádio, já que não há horário eleitoral na televisão em Cariacica . Coser possui espaço nos dois meios de comunicação.

Todos os candidatos lançados pelo PT ao pleito deste ano foram orientados a defender os diretos políticos do ex-presidente em suas propagandas eleitorais. O comunicado veio da presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, e do diretor de Comunicação, Markus Sokol. Veja o comunicado enviado aos diretórios:

"Orientamos a pautar nossa propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV neste dia com homenagem a Lula, com a mensagem #AnulaSTF, pela recuperação de plenos direitos políticos para Lula! Essa deve ser uma bandeira de todos os democratas no país".

Desde o início, O PT tem dito que as campanhas municipais seriam usadas para defender o legado dos governos petistas e os direitos de Lula. Mas não é isso que tem se visto no Espírito Santo. Nem Coser nem Célia, únicos concorrentes do PT na Grande Vitória, têm associado suas campanhas à imagem do ex-presidente. Pelo contrário, nenhum dos dois destaca a cor vermelha, clássica do partido. A estrela, símbolo da sigla, também aparece em segundo plano.

Coser é o candidato do PT que apresenta o melhor desempenho nas pesquisas eleitorais realizadas nas capitais brasileiras. De acordo com o Ibope, ele lidera a disputa em Vitória junto com o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), com um empate de 22% das intenções de voto.

O vermelho e a estrela, dois clássicos do PT, não protagonizam a propaganda eleitoral de João Coser. Em vídeos e fotos nas redes sociais, ele aparece usando camisas da cor laranja. A estrela, que originalmente aparece branca num fundo vermelho ou o contrário, aparece colorida.

Célia também não faz questão de usar a imagem de Lula ou do partido. Na campanha dela, o vermelho foi substituído pelo roxo e a estrela praticamente desapareceu. A professora também tem usado a cor laranja nas roupas.

Em 2018, quando concorreu ao Senado, a candidata usou boa parte de seu horário eleitoral na TV para defender a candidatura de Lula. Ela chegou a usar uma camisa com o rosto do ex-presidente e a cor vermelha ainda predominava.

CONDENAÇÃO DE LULA

O ex-presidente Lula foi condenado em duas ações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nos casos do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá, em São Paulo. Ele chegou a cumprir um ano e meio de prisão em Curitiba, devido ao caso do triplex, mas foi solto em novembro de 2019, após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter considerado a prisão após condenação em segunda instância inconstitucional.