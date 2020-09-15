Em live com Dilma, pré-candidatos no ES apostam em desgaste de Bolsonaro

Pré-candidatos a prefeito na Grande Vitória participaram de live com Dilma Rousseff Crédito: Reprodução/PT-ES

Os pré-candidatos a prefeito do PT na Grande Vitória realizaram um debate on-line na noite desta segunda-feira (14) com a ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Durante os discursos, os petistas sustentaram que o cenário que os próximos eleitos terão pela frente será mais difícil do que o encontrado por quem foi prefeito durante as gestões de Dilma e Lula na presidência. Não faltaram, também, críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O PT tem apostado na estratégia de usar o desgaste do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo em questões relacionadas à pandemia de Covid-19 e às políticas sociais, para reconquistar votos entre as classes de menor renda. Durante o evento, foi exibida a nova propaganda institucional do partido, que trouxe um jingle com o refrão "na hora do vamo ver, quem te defende é o PT".

"A integração dos quatro municípios vai ser importante para potencializar os recursos de vocês. No governo Bolsonaro não existe uma política de auxílio aos municípios. Essa vocação que o PT sempre teve de se articular com governadores e prefeitos mesmo que eles não sejam de partidos aliados, o Bolsonaro não tem. O prefeito que se eleger fará um esforço além do usual, em comparação com outros momentos, onde existiam programas do governo federal para repassar verbas aos municípios", pontuou a ex-presidente.

GRANDE CARIACICA E GRANDE SERRA

No debate, a ex-presidente Dilma, que ficou conhecida durante seu mandato pelos discursos com analogias pouco usuais, brincou com o nome da região metropolitana da Grande Vitória e "sugeriu" as regiões da "Grande Cariacica" e da "Grande Serra".