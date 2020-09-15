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Live do PT

Em live com Dilma, pré-candidatos no ES apostam em desgaste de Bolsonaro

Pré-candidatos do PT nos quatro maiores municípios da Grande Vitória apostaram nas críticas ao atual presidente como forma de recuperar votos entre os mais pobres. Evento teve até analogia 'dilmística'

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 15:45
Pré-candidatos a prefeito na Grande Vitória participaram de live com Dilma Rousseff
Pré-candidatos a prefeito na Grande Vitória participaram de live com Dilma Rousseff Crédito: Reprodução/PT-ES
Os pré-candidatos a prefeito do PT na Grande Vitória realizaram um debate on-line na noite desta segunda-feira (14) com a ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Durante os discursos, os petistas sustentaram que o cenário que os próximos eleitos terão pela frente será mais difícil do que o encontrado por quem foi prefeito durante as gestões de Dilma e Lula na presidência. Não faltaram, também, críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Dilma conversou com os pré-candidatos a prefeito de Vitória, João Coser (PT); de Cariacica, Célia Tavares (PT); da Serra, Fernanda Souza (PT); e de Vila Velha, José Carlos Nunes (PT). O tema principal do evento foram propostas de integração entre os municípios da Grande Vitória.
O PT tem apostado na estratégia de usar o desgaste do presidente Jair Bolsonaro, sobretudo em questões relacionadas à pandemia de Covid-19 e às políticas sociais, para reconquistar votos entre as classes de menor renda. Durante o evento, foi exibida a nova propaganda institucional do partido, que trouxe um jingle com o refrão "na hora do vamo ver, quem te defende é o PT".
"A integração dos quatro municípios vai ser importante para potencializar os recursos de vocês. No governo Bolsonaro não existe uma política de auxílio aos municípios. Essa vocação que o PT sempre teve de se articular com governadores e prefeitos mesmo que eles não sejam de partidos aliados, o Bolsonaro não tem. O prefeito que se eleger fará um esforço além do usual, em comparação com outros momentos, onde existiam programas do governo federal para repassar verbas aos municípios", pontuou a ex-presidente.

GRANDE CARIACICA E GRANDE SERRA

No debate, a ex-presidente Dilma, que ficou conhecida durante seu mandato pelos discursos com analogias pouco usuais, brincou com o nome da região metropolitana da Grande Vitória e "sugeriu" as regiões da "Grande Cariacica" e da "Grande Serra".
"Cariacica é uma cidade muito importante, que é da chamada Grande Vitória. Na verdade, é a Grande Cariacica e também é a Grande Serra. Todas são grandes cidades", disse a petista.

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