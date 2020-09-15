PTB indica capitão da PM como vice de Assumção em Vitória

Líderes do PTB de Vitória, em convenção: o tesoureiro Gustavo Loureiro, o presidente Anderson Goggi, e o vice-presidente, Ronalt Ribeiro Crédito: Divulgação/PTB

O PTB formalizou o apoio à candidatura de Capitão Assumção (Patriota) para a Prefeitura de Vitória , com a indicação do Capitão Hélio Martinelli Tristão de Oliveira (PTB), conhecido como Capitão Tristão, como vice na chapa, durante a convenção realizada nesta segunda-feira (14). Lançou também uma chapa completa de 23 candidatos a vereador, os quais, contudo, estarão liberados para apoiar e fazer campanha para qualquer outro candidato ao Executivo municipal.

A aliança do PTB com Assumção tem como fundamento a determinação nacional do partido. Em resolução, o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, indicou que, em cidades com mais de 200 mil eleitores e que tenham propaganda eleitoral na televisão, o partido estaria vetado de fazer coligações com siglas de centro-esquerda.

O PTB de Vitória dialogou com vários grupos, principalmente com o do pré-candidato Fabrício Gandini (Cidadania), que foi quem ajudou o partido a construir a chapa de vereadores.

No entanto, segundo o presidente municipal, Anderson Goggi, respeitando a determinação vertical de Jefferson, que tenta posicionar o partido na extrema-direita, foi preciso reavaliar a aliança. O escolhido foi Assumção, deputado estadual de perfil ultra-bolsonarista.

Militar e bolsonarista como Assumção, Tristão está na Polícia Militar (PMES) desde março de 2001. De acordo com o Portal da Transparência do governo do Estado, atualmente não chefia nenhuma companhia e é chefe de seção no Quartel de Maruípe (função gratificada). A escolha de Tristão para compor a chapa já havia sido noticiada pelo colunista Vitor Vogas, no último dia 5 . A convenção oficializou a parceria.

Anderson Goggi explicou que no início das construções das chapas do partido no município, nesta pré-campanha, não havia orientação nenhuma da direção nacional ao partido. A orientação veio em agosto, e fez a sigla avaliando a determinação nacional.

"Estamos aqui para ouvir e, é lógico, acatar as determinações nacionais, mas cada região e cada lugar tem a sua particularidade. Por isso, decidimos liberar os candidatos a vereador do partido em Vitória para caminhar com quem eles quiserem na eleição a prefeito, se não estiverem à vontade em caminhar com outro candidato. Nos preocupamos em blindar nossa chapa de vereadores e vamos tentar fazer um ou dois nomes", declarou.

PDT APOIA GANDINI

Embora tenha ficado sem o PTB, a coligação de Gandini ganhou outro reforço na última sexta-feira (11), com a formalização de apoio do PDT. O partido realizou a convenção na Capital e decidiu formalizar aliança com a candidatura do deputado.

Weverson Meireles, secretário do PDT estadual, e Júnior Fialho, do PDT de Vitória, fecharam apoio a Fabrício Gandini (Cidadania) para a prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação/Cidadania

Até então, o PDT de Vitória contava com o nome do secretário-geral do PDT estadual, Weverson Meireles, como pré-candidato em Vitória. Optou, contudo, por retirá-la.

"O PDT vai encampar essa missão ao lado dos bons, ao lado de quem verdadeiramente representa o debate de qualidade, de quem quer o bem para a nossa Capital", disse Weverson, na convenção.

O presidente do PDT de Vitória, Júnior Fialho, também apoiou que o partido entrasse na coligação de Gandini, que já tem PSL, com a vice, PV, Avante e Podemos. "Em nossa avaliação, entre os candidatos postos, ele é o nome que demonstra mais aptidão para governar Vitória. O PDT está participando da construção do programa, com propostas que encaminhou para ele", afirmou.

A aliança também foi costurada contando com a retribuição do Cidadania  Gandini é o presidente estadual do partido  na Serra, com o apoio à candidatura de Sergio Vidigal pelo PDT.