Podemos apoia Gandini e Solidariedade vai com Pazolini em Vitória

Os partidos Podemos e Solidariedade anunciaram, em convenções partidárias realizadas nesta quarta-feira (9), suas alianças para as eleições municipais à Prefeitura de Vitória . Enquanto o Podemos decidiu fazer parte da coligação de Fabrício Gandini (Cidadania), o Solidariedade vai apoiar a pré-candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos). Nas convenções, as siglas também lançaram suas chapas de candidatos a vereador.

A convenção do Solidariedade foi realizada durante a tarde, na sede do partido, e foi presencial. O partido decidiu lançar 15 pré-candidatos a vereador e já anunciou apoio a Pazolini, admitindo que o posto de vice não deve ficar com o partido.

O presidente municipal do Solidariedade, Luciano Gagno, ressaltou que o partido já possuía um estreitamento na relação com o Republicanos e que a composição foi um caminho natural.

"Quando surgiu o nome do Pazolini, tivemos a certeza de fazer uma boa escolha, porque é uma pessoa nova, que não tem nenhum tipo de mácula tanto na sua vida profissional como na vida política que começou agora. Além de representar a nova política que a gente deseja, feita com uma nova perspectiva de trabalho, é uma pessoa séria", disse.

Convenção do Solidariedade fechou apoio a Lorenzo Pazolini, em Vitória Crédito: Divulgação/Lorenzo Pazolini

Pazolini participou de toda a convenção partidária e destacou a importância de receber esse apoio. "Nossa união foi baseada em convencimento mútuo, pensando no futuro de Vitória. Agora, vamos seguir dialogando com outros partidos até o prazo final das convenções e vamos seguir ouvindo a população para a construção do nosso plano de governo", afirmou.

Além de já ter fechado com o Solidariedade, Pazolini tem conversado principalmente com PSDB, MDB e DEM, partidos que tentam também ficar com a vaga de vice, caso selem a aliança. O PL também tem mantido tratativas com o grupo do deputado.

PODEMOS FECHA COM GANDINI

Do outro lado do tabuleiro, nesta quarta, o Podemos fechou aliança com Gandini, que já definiu como vice Nathan Medeiros (PSL) . Os dois estiveram no evento do partido, que foi realizado na Câmara de Vitória. Segundo o presidente do Podemos de Vitória, Rogerinho Pinheiro, a decisão de apoiar Gandini começou a ser costurada desde o ano passado.

Nathan Medeiros (PSL), Fabrício Gandini (Cidadania) e Rogerinho Pinheiro (Podemos) durante a convenção do Podemos Crédito: Divulgação/Podemos Vitória

"Ele tem o perfil e a postura que nos agradam. Político jovem, inovador, de boas ideias, não havendo nada que o desabone. Fomos vereadores juntos e confio em sua forma de trabalho", disse. O Podemos lançou também a chapa com 23 candidatos a vereador pela sigla.

Além de PSL e Podemos, PV, PSC e Avante, que farão suas convenções nos próximos dias, já declararam que vão apoiar Gandini. O PDT também está próximo de fechar o apoio, embora ainda não tenha batido o martelo. O partido ainda negocia também com o PT, que tem a pré-candidatura de João Coser, além de contar com o nome de Weverson Meireles como possibilidade de candidatura própria.

As convenções do Republicanos, que oficializará Pazolini, e do Cidadania, que lançará Gandini, estão previstas para os últimos dias do prazo do calendário eleitoral, marcadas para 15 e 16 de setembro, respectivamente. Os dois partidos utilizaram a estratégia de deixar suas convenções por último, enquanto as dos partidos aliados ocorrerão antes, para formalizarem o bloco de alianças conforme vai correndo o prazo.

DEM: DESTINO EM ABERTO

No último sábado (5), o DEM de Vitória também já realizou a convenção municipal, mas preferiu deixar a decisão do partido sobre a candidatura a prefeito ou o seu apoio para os próximos dias.

O presidente do DEM de Vitória, vereador Cléber Félix, o Clebinho, foi colocado como possível pré-candidato da legenda ao Executivo, mas sem haver confirmação, deixando a ata aberta às decisões posteriores.

Convenção do DEM de Vitória, realizada no último sábado (5), deixou a possibilidade da candidatura de Cléber Félix (DEM) em aberto e teve a participação de Lorenzo Pazolini (Republicanos) Crédito: Divulgação/Cléber Félix

Lorenzo Pazolini, inclusive, também esteve na convenção, sinalizando que pode ser o nome apoiado pelo partido. Uma das possibilidades discutidas é que o DEM indique o vice na chapa do deputado.

A vereadora Neuzinha de Oliveira, que é uma das pré-candidatas do PSDB à Prefeitura de Vitória e faz parte do mesmo grupo que negocia com o DEM, também esteve presente.

Segundo Clebinho, foram homologados também 22 candidatos a vereador e ainda há uma vaga na chapa para o nome dele, caso decida disputar a reeleição para a Câmara de Vitória. "Deixamos a ata em aberto para coligações da disputa majoritária (de prefeito) e continuamos conversando. Estou discutindo com a família, com os eleitores e ainda não batemos o martelo", disse.

"Precisamos retomar o diálogo em Vitória. Precisamos estar ao lado de pessoas que têm as mesmas ideias e projetos que os nossos e dar voz às comunidades. Nosso desejo é que Vitória seja de todos nós, e não só de uma pequena parcela da população. Temos uma boa conversa com o Republicanos", complementou.

Ele destaca que os partidos PTC e PMN já fecharam apoio ao DEM. Caso Clebinho não seja candidato, essas siglas devem seguir o mesmo rumo do demista, em outra coligação.