Em Vitória, PCdoB lança Namy Chequer e PSOL confirma Gilberto Campos

Namy Chequer (PCdoB), Munah Malek (PSOL) e Gilbertinho Campos (PSOL) Crédito: Divulgação

Em convenções partidárias realizadas neste sábado (12), novas alianças foram formadas e candidaturas confirmadas no tabuleiro eleitoral de Vitória. No PCdoB, o ex-vereador da Capital Namy Chequer foi confirmado para concorrer a prefeitura, ainda sem definição de quem será o vice. Já o PSOL, em evento virtual, lançou a candidatura de Gilbertinho Campos e Munah Malek, formando uma chapa puro-sangue.

Enquanto isso, na Câmara de Vitória, o PV se reuniu com filiados e lideranças para oficializar apoio ao candidato do Cidadania, o deputado estadual Fabrício Gandini.



GANDINI GANHA APOIO DO PV

Candidato do atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania), o deputado estadual Fabrício Gandini e o indicado a vice, Nathan Medeiros (PSL), tiveram mais uma aliança oficializada neste sábado (12). Depois do Podemos do PDT , foi a vez do PV entrar na coligação. O Avante, que ainda não realizou sua convenção, também já declarou que vão apoiar o candidato a "sucessor" de Luciano.

No caso do PDT, conforme apurou o colunista Vitor Vogas, o apoio a Gandini seria uma "via de mão-dupla". Na Capital o partido apoia o deputado e, em troca, o Cidadania entraria na coligação do deputado federal e presidente estadual do PDT, Sergio Vidigal, na disputa pela prefeitura da Serra.

Já o PV, de acordo com o presidente municipal da sigla, Lúcio Hemerly, discutiu o apoio entre os pré-candidatos e as lideranças da sigla. "Nas nossas conversas com nossos pré-candidatos todos apoiaram o Gandini porque entendemos que é o melhor para Vitória", afirma. A sigla vê no deputado uma "pessoa que entende de gestão".

Do outro lado da moeda, o candidato que engrossou sua base devolveu os elogios. "Essa é uma parceria importantíssima, com um partido sério e com foco no interesse público", disse. O PV também confirmou 23 candidaturas para vereadores, sendo 16 homens e sete mulheres.



PSOL VAI ENCARAR A CORRIDA SOZINHO

No ambiente virtual da plataforma Zoom, o PSOL oficializou sua chapa puro-sangue, ou seja, composta apenas por integrantes da mesma sigla. O historiador Gilbertinho Campos e a socióloga Manuh Malek, ambos militantes do movimento negro, vão disputar para assumir as cadeiras do Executivo municipal.

Gilbertinho tem 63 anos anos e será testado nas urnas pela primeira vez. Ele é marido da ex-deputada estadual Brice Bragato, também filiada ao partido.

A sigla prefere não utilizar a nomenclatura de "vice-prefeita", pois diz que pretende lançar pela primeira vez no Estado uma candidatura compartilhada. "Para nós, o interessante é pensar em uma gestão compartilhada entre o que formalmente se conhece como prefeito e vice-prefeito. A ideia é exatamente eu assumir como co-prefeita, no sentido de cooperação e compartilhamento. Tenho participado desde o planejamento de programa de governo até a proposta geral da candidatura", declara Munah, que tem 32 anos e também será candidata pela primeira vez.

Tenho um programa que dialoga com a sociedade principalmente com o segmento que está ao lado esquerdo da Leitão da Silva, os bairros populares, os morros, as zonas periféricas, e que terá como principal fio condutor o combate ao racismo, comentou Gilberto

Na convenção, o PSOL também definiu e lançou os candidatos a vereador no município. No total, são seis postulantes a uma cadeira na Câmara Municipal, sendo quatro homens e duas mulheres, mas deixou em aberto a possibilidade ampliar esse número caso surjam novas candidaturas.

No encontro também ficou decidido que sigla não vai formar coligação, ou seja, não pretende se aliar a nenhuma outra legenda na corrida eleitoral.

PCdoB LANÇA NAMY CHEQUER

Em mais uma definição no cenário eleitoral da Capital, o PCdoB confirmou o nome do jornalista e ex-vereador de Vitória Namy Chequer para a prefeitura. A legenda também apresentou 23 candidatos à Câmara Municipal, sendo 16 homens e sete mulheres. A vaga de vice-prefeito continua em aberto.

"Deixamos o vice em aberto por enquanto, temos até dia 26 pra fechar coligação, se fizermos alguma aliança", disse. Entre os partidos com quem o PCdoB tem conversas estão o PSB, Rede e PDT, mas nada foi oficializado. Se não fecharem alianças, a sigla vai indicar um nome próprio para vice.