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Eleições municipais

PSL confirma Nathan Medeiros como vice de Gandini em Vitória

Em convenção, a sigla oficializou a presença do vereador no palanque do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), pré-candidato a prefeito de Vitória

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 19:19
Nathan Medeiros (PSL) e Fabrício Gandini (Cidadania) em convenção do PSL
Nathan Medeiros (PSL) e Fabrício Gandini (Cidadania) em convenção do PSL Crédito: Divulgação/PSL
O Partido Social Liberal (PSL) confirmou o vereador Nathan Medeiros como vice-prefeito na chapa do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) na disputa pela prefeitura de Vitória, durante convenção realizada, neste sábado (5). 
No evento do partido, na Associação de Cabos e Soldados, em Jardim Camburi, na Capital, o vereador falou sobre a decisão de caminhar ao lado de Gandini. "Quero agradecer ao Gandini. Entendo que temos uma metrópole linda. Mas nós precisamos avançar ainda mais. Temos bons indicadores, mas queremos mais. Temos muito a avançar e a conquistar, e eu vou estar ao lado do Gandini, disse.
A informação sobre a aliança entre Gandini e Medeiros já havia sido publicada pelo colunista Vitor Vogas, de A Gazeta, no último dia 25. O convite para formar a chapa foi feito pelo pré-candidato a prefeito em uma live realizada em agosto, por meio das redes sociais.
Neste sábado (5), Gandini marcou presença na convenção do PSL e falou sobre a expectativa de trabalhar com Medeiros. "Não vamos entrar para fazer luta política e ideológica. Aqui temos parceria para transformar Vitória, para gerar emprego no pós-pandemia. Seremos, sim, parceiros do governo estadual e do governo federal também", destacou.

HISTÓRICO

Nathan foi eleito vereador para a atual legislatura pelo PSB  partido aliado historicamente ao Cidadania  e, em 2019, foi secretário da Central de Serviços na prefeitura, administrada por Luciano Rezende (Cidadania). Neste ano, durante o período da janela partidária, o parlamentar migrou para o PSL, já com a intenção de integrar a chapa de Gandini como vice-prefeito.
Ele precisou sair do PSB para se viabilizar porque a sigla já trabalhava com a perspectiva de lançar candidato próprio à prefeitura, o atual vice-prefeito, Sérgio Sá. Na época, os dirigentes estaduais e municipais do PSB concordaram com a movimentação de Nathan.

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PSD TAMBÉM FAZ CONVENÇÃO

Na manhã deste sábado (5), também ocorreu a convenção do PSD. Na ocasião, o vereador Mazinho dos Anjos foi confirmado como candidato do partido a prefeito de Vitória. O PSD também decidiu indicar o nome do professor de Filosofia Welis Carlos Clemente como vice para a chapa, mas com a possibilidade de substituição até o dia 16 de setembro, quando termina o prazo para a realização das convenções.

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