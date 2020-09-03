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Eleições 2020

Roberto Martins desiste de candidatura a prefeito de Vitória

O vereador de Vitória se filiou à Rede este ano, buscando espaço para disputar, mas diz que concluiu que um grande número de chapas poderia beneficiar os candidatos que ele não quer ver no segundo turno

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 17:12
Vereador de Vitória Roberto Martins (Rede) não é mais pré-candidato à prefeitura Crédito: Isabella Mariano
O vereador de Vitória Roberto Martins (Rede) decidiu oficialmente sair do circuito e retirar a pré-candidatura a prefeito de Vitória. Ele vai disputar a reeleição para a Câmara municipal e afirma que bateu o martelo após consultar apoiadores, eleitores e colaboradores, por entender que já há muitos pré-candidatos na cidade, o que pode beneficiar os nomes que ele não apoiará e nem deseja ver no segundo turno: o dos deputados Fabrício Gandini (Cidadania), candidato do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), e Capitão Assumção (Patriota). 
Segundo Martins, a Rede deve definir em breve com qual partido fará aliança na corrida pela Prefeitura de Vitória e poderá, inclusive, indicar o vice na chapa, mas não será ele.
"O partido me deu todo o apoio para tomar a decisão que eu preferisse. Se eu quisesse manter a pré-candidatura, poderia, ou poderia vir à reeleição. Consultando meus apoiadores, 95% deles me aconselharam a desistir para vir para vereador.  Infelizmente temos uma quantidade enorme de pré-candidaturas. Estamos enxergando que isso pode favorecer o candidato da gestão e não queremos contribuir para isso. Quando eu começo a perceber que a minha candidatura pode ajudá-lo, passa a ser um problema", declarou.
Roberto Martins era filiado ao PTB e, em março, migrou para a Rede, que lhe garantiu a possibilidade de disputar. Ele considera que tinha montado uma pré-candidatura competitiva, mas que não conseguiu atrair parcerias de peso, principalmente que pudessem contribuir com tempo de televisão, o que a Rede não possui. "Com a pandemia, acredito que a propaganda da TV vai voltar a ser um elemento importante no processo de decisão", avaliou.
Nos bastidores, pessoas ligadas à Rede admitem que esperavam o apoio do PSOL  que terá candidatura própria, de Gilbertinho Campos, em chapa puro-sangue   e do PP, que vai apoiar Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). 

POSSÍVEIS ALIANÇAS

Com a retirada da pré-candidatura de Roberto Martins e tendo ainda 16 pré-candidaturas postas por outras legendas, a Rede pode fechar apoio a Luiz Paulo ou ao vice-prefeito e pré-candidato Sérgio Sá (PSB), que fazem parte do grupo "Aliança Cívica por Vitória", endossado pelo vereador. Também há conversas com Mazinho dos Anjos (PSD) e João Coser (PT). 
Já houve tratativas no sentido de firmar aliança entre PSB e Rede em uma espécie de "dobradinha" entre Vitória e Vila Velha. Enquanto na Capital a Rede apoiaria Sérgio Sá, na cidade canela-verde o PSB retribuiria com apoio ao pré-candidato Rafael Primo (Rede).

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O mesmo pode não se repetir na Serra, onde a Rede tem o pré-candidato Fábio Duarte e o PSB tem o deputado Bruno Lamas.
Roberto Martins ressalta que a condição para que alguma sigla receba o apoio da Rede será apoiar algumas pautas que defendem, entre elas que o candidato se comprometa com o projeto, de autoria dele, para garantir o valor o piso salarial dos professores do município 50% maior que o piso nacional, o que corresponderia a um salário de R$ 3,8 mil por 40 horas semanais. A norma chegou a ser aprovada pela Câmara de Vitória, mas foi suspensa pelo Judiciário, em ação movida pelo prefeito Luciano Rezende. 

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