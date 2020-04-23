Quem é o desconhecido candidato da Rede a prefeito de Vila Velha?

Nascido em 1980, Rafael Primo mora em Vila Velha desde os dois dias de vida. Cresceu em Coqueiral de Itaparica, populoso bairro de classe média onde mora até hoje. Seus pais moravam em Araçás. Formou-se em Administração na Faculdade Novo Milênio, também em Itaparica, como beneficiário do Prouni, programa de financiamento estudantil criado no governo Lula, fato que ele faz questão de destacar: "Considero o Prouni um programa de altíssimo valor republicano".

Na iniciativa privada, tem experiência de atuação no setor bancário (Itaú, Unibanco e Santander) e, de maneira autônoma, como representante de marcas e segmentos e como consultor de negócios. Também é corretor da Bolsa de Valores certificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No mundo político, já foi simpatizante do PT, teve uma breve passagem pelo PCdoB e chegou a disputar uma eleição pelo partido, a deputado estadual, em 2018. Conta que à época decidiu entrar no PCdoB por afinidade com o atual presidente do Detran-ES, Givaldo Vieira, que acabara de trocar o PT pela outra sigla de esquerda. Lançou a candidatura para ajudar a chapa, mas diz que não foi uma boa experiência: "Ficou de bom só o aprendizado".

Logo depois da eleição de 2018, filiou-se à Rede Sustentabilidade. Em 2019, assumiu a presidência do partido em Vila Velha. De 2019 para este ano, participou da última turma do movimento RenovaBR para a formação política de potenciais candidatos nas eleições municipais (o "RenovaBR Cidades"). Por sinal, o movimento apadrinhado por Luciano Huck tem participantes, principalmente, da Rede, do Novo e do Cidadania.

