Eleições 2020: Solidariedade indica vice a Arnaldinho Borgo em Vila Velha

Arnaldinho Borgo (Podemos) e Victor Linhalis (Solidariedade) firmaram aliança durante convenção partidária Crédito: Assessoria de Comunicação

Victor Linhalis tem 36 anos, é advogado, empresário e atual presidente do Solidariedade em Vila Velha. Assim como Arnaldinho Borgo, é cristão e afirma ter um perfil semelhante ao do pré-candidato a prefeito.

"Há um alinhamento do Solidariedade com as propostas de Arnaldinho para a cidade, de uma gestão nova, profissional, que rompe com a velha política. Meu nome está à disposição para fazer parte dessa construção", afirmou.

Apesar de ser classificado por Arnaldinho como um "potencial vice", por enquanto Linhalis é apenas uma das opções do Podemos na cidade. O partido também deve receber indicação a vice do PTC, sigla com a qual firmou aliança.

"Fico muito feliz com a indicação do Victor a vice. Ele é jovem, um potencial vice, bem relacionado na cidade de Vila Velha. É importante ter a mesma energia e vontade de mudança. Isso o coloca na mola de vice-prefeito. Mas o martelo ainda não está batido e ele tem ciência disso. A decisão vai ser tomada em grupo, pelas base de alianças que estamos formando", disse o pré-candidato a prefeito, que esteve na reunião do Solidariedade.

Até o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, no dia 26 de setembro, outras alianças podem ser formadas. Arnaldinho Borgo tem dialogado com outros partidos na cidade. Entre eles está o PV, que tem Fernanda Martins pré-candidata ao cargo de prefeito, mas não nega a possibilidade de abrir mão de uma candidatura majoritária na cidade.

CONVENÇÃO

A convenção do Solidariedade foi realizada de forma presencial, na área verde de um cerimonial na Praia das Gaivotas, em Vila Velha. Cerca de 70 pessoas estiveram presentes, de acordo com o partido, respeitando as regras de distanciamento social e uso de máscaras, conforme protocolo de segurança.

O encontro é uma exigência da Justiça Eleitoral, para escolha dos candidatos pelos membros dos partidos e registro em ata, antes do registro de candidaturas. Neste ano, pode ser feito de forma virtual

Victor Linhalis durante discurso na convenção Crédito: Assessoria de Comunicação

Durante o evento, além da indicação do vice de Arnaldinho, foi lançada a chapa de vereadores, que virá completa neste ano, com 26 candidatos, sendo 18 homens e oito mulheres. Vila Velha possui 17 cadeiras para o Legislativo.

"Quando assumi a presidência do Solidariedade, a ideia era, de fato, de renovação, e eu prometi que todos teriam igualdade na disputa. Nossa chapa de pré-candidatos a vereador é toda nova, mas forte, com jovens estreantes na política com experiência em gestão", afirmou Victor Linhalis.