O vereador de oposição a Max Filho que quer governar Vila Velha

Arnaldinho Borgo será candidato a prefeito de Vila Velha Crédito: Amarildo

Arnaldinho Borgo (Podemos) iniciou no último domingo (19) um movimento para fortalecer sua candidatura. É o que ele está chamando de Movimento Vila Velha 500 Anos. Opositor ferrenho de Max Filho (PSDB) na Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito de Vila Velha , o vereador) iniciou no último domingo (19) um movimento para fortalecer sua candidatura. É o que ele está chamando de Movimento Vila Velha 500 Anos.

A ideia é, colhendo sugestões de moradores e especialistas em diversas áreas, formular um plano de desenvolvimento para a cidade pelos próximos 15 anos e, a partir desse documento, elaborar o plano de governo que ele apresentará à sociedade canela-verde durante a campanha.

“Daqui a 15 anos, Vila Velha completa 500 anos, Vila Velha é uma potência adormecida. Pode ser a cidade que quiser, mas não vai ser nada se ninguém planejar. Visando a esse planejamento em 15 anos, lançamos o Movimento Vila Velha 500 Anos, para a gente reunir e captar dos moradores vila-velhenses ideias inovadoras, inclusivas e sociais. Acredito que podemos tornar Vila Velha uma cidade mais colaborativa e justa, onde as pessoas participem efetivamente da construção do melhor para se viver e se investir. É um planejamento que vamos deixar para a cidade, independentemente de irmos para a prefeitura”, explica Arnaldinho.

No último domingo, o vereador lançou um site no qual qualquer cidadão pode deixar uma sugestão por tema e por bairro. Essa fase, chamada por ele de “fase da escuta”, vai até 19 de agosto. “Passaremos 30 dias ouvindo a cidade.”

Na etapa seguinte, a proposta é promover oficinas temáticas reunindo pessoas que tiverem feito sugestões no site com uma equipe técnica formada por especialistas em cada área, conforme detalha o vereador:

“Vamos juntar as sugestões deixadas pelos cidadãos com as de especialistas por área. Em cima disso, vamos construir um plano de desenvolvimento de Vila Velha para os próximos 15 anos. E é daí que vamos extrair o nosso plano de governo, que pretendemos entregar no dia 26 de setembro”. É a data final para o registro das candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral.

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CORONEL WAGNER

Por coincidência (ou não), também no último domingo, mesmo dia em que Arnaldinho lançou seu site e seu movimento, outro agente político de Vila Velha fez um gesto que equivale praticamente ao lançamento da própria campanha:

Diante do interesse do potencial concorrente, perguntamos a Arnaldinho se a direção do Podemos lhe garante mesmo a legenda para disputar a prefeitura. O vereador responde com confiança:

“Estou muito tranquilo quanto a isso. Minha candidatura foi chancelada dentro da casa da presidente nacional do Podemos [a deputada federal Renata Abreu, de São Paulo], com a presença do presidente estadual e do presidente municipal do partido [respectivamente, o prefeito de Viana, Gilson Daniel, e o vereador de Vila Velha Bruno Lorenzutti]. Mas, se tiver que ir para convenção, eu vou também. Não vejo problema”.

Quanto a uma possível investida de Wagner para ocupar esse espaço já preenchido por ele no Podemos, Arnaldinho ironiza: “Olha, confio na nossa presidente nacional, no nosso presidente estadual e no nosso presidente municipal. Eu acho que o caminho dele é outro partido. Ele tem que procurar outro partido, né? Pelo menos é o que eu acho. Mas, se ele quiser vir para o nosso partido aqui e ajudar na nossa campanha, quem sabe, né? Talvez ele queira participar do movimento Vila Velha 500 Anos”.

GILSON DANIEL: “O CANDIDATO É ARNALDINHO. PONTO”