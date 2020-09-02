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Após recuo de Amaro

Com novo presidente na Serra, Republicanos se aproxima de Xambinho

Executiva municipal do partido declarou apoio a bloco liderado por Xambinho (PL) e Gustavo Peixoto (PROS). Amaro Neto, no entanto, ainda não decidiu quem vai apoiar

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 21:48
Executiva municipal do Republicanos declarou apoio a bloco formado por PL, PTC, PROS e DC
Executiva municipal do Republicanos, na Serra, declarou apoio a bloco formado por PL, PTC, PROS e DC. Xambinho, de camisa e máscara azuis, participou do encontro Crédito: Divulgação
Após o recuo do deputado federal Amaro Neto (Republicanos), que anunciou no último dia 14 que não vai disputar a prefeitura da Serra, a Executiva municipal do Republicanos trocou de presidente e declarou, nesta terça-feira (1º), apoio ao bloco liderado pelo deputado estadual Alexandre Xambinho (PL), que é pré-candidato a prefeito do município, e pelo médico Gustavo Peixoto (PROS), que também está na disputa pela prefeitura.
O acordo foi fechado durante uma reunião entre Xambinho e o novo presidente do Republicanos na Serra, Celso Barcelos, que assumiu nesta terça-feira mesmo o posto. Ele era vice-presidente do partido no município.
Amaro Neto e o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro (Republicanos), não participaram do encontro. O deputado federal, ao ser procurado pela reportagem, disse que está em Brasília "atuando nas campanhas de pré-candidatos do Republicanos e que ainda vai conversar com pré-candidatos de outros partidos".
O Republicanos mantinha diálogos com a Rede, do atual prefeito Audifax Barcelos, que tem o vereador Fábio Duarte na disputa pela prefeitura.
Desde junho, o Republicanos era presidido no município pelo secretário de Agricultura da Serra, Jean Carlo Cassiano, aliado de Audifax. Mas agora mudou. Esta foi a terceira troca de presidente no partido de Amaro na Serra.
Na eleição interna realizada em agosto de 2019, o chefe de gabinete de Xambinho, Pedro Henrique Barbosa, foi eleito para presidir a sigla no município. Naquela época, já de saída da Rede, Xambinho se aproximou do Republicanos e quase migrou para a legenda.
Com a mudança de domicílio eleitoral de Amaro Neto para a Serra, em março deste ano, e a possibilidade de o apresentador de TV ser candidato a prefeito, no entanto, o deputado estadual foi para o PL, do ex-senador Magno Malta.
O chefe de gabinete de Xambinho, Pedro Henrique Barbosa, deixou o Republicanos. José Soares da Silva presidiu o partido após a saída de Pedro até abril, quando Jean Carlo, secretário na gestão Audifax, assumiu a presidência. Ele ficou no comando do partido no município até esta terça-feira (1º).
A reportagem tentou falar com o secretário, mas não conseguiu retorno. O presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, também foi procurado, mas não quis se manifestar.

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CONVENÇÃO

A reunião oficial, com votação interna, que define os destinos da sigla, é a convenção municipal do partido. É ela que sela os nomes dos candidatos a prefeito e a vereador. Ainda não há data marcada para a convenção do Republicanos da Serra.

BLOCO DE DIREITA

Além do Republicanos, o bloco de Xambinho e Gustavo Peixoto na Serra conta com o apoio do PTC e do DC. Segundo Celso Barcelos, do Republicanos, o bloco quer construir um projeto mais conservador na cidade, alinhado com partidos de direita.
"Estamos montando um plano de governo com propostas voltadas para uma reforma administrativa, redução da máquina pública e algumas mudanças na política social, não queremos só dar benefícios, não é só dar o peixe, é preciso ensinar a pescar", contou.
O blocão recebeu o nome de Movimento Serra Novas Ideias e lançou um site para coletar propostas de moradores para o plano de governo. "Estamos conversando com os partidos de maneira franca, democrática e republicana. Deste bloco surgirá um modelo de gestão viável, renovado e empreendedor", disse Xambinho.

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