Volta de Bolsonaro ao PSL pode causar desconforto no partido no ES

Renato Casagrande (PSB) e deputado estadual Alexandre Quintino (PSL). Aliança pode ser abalada se Bolsonaro voltar para o PSL Crédito: Assessoria do Coronel Quintino

novela protagonizada por Jair Bolsonaro (sem partido) e o PSL, partido pelo qual o presidente da República se elegeu, pode estar prestes a ganhar um novo capítulo. Bolsonaro deixou a sigla em novembro do ano passado, afirmando que criaria uma legenda. O divórcio aconteceu após desavenças com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. Onze meses se passaram e agora, sem força para tirar o Aliança pelo Brasil do papel, o presidente voltou a dialogar com membros do antigo partido para reatar o namoro.

Essa possível reconciliação foi recebida com alegria por bolsonaristas que permanecem no PSL, mas pode causar desconforto e enfraquecer pontes construídas pelo partido no Espírito Santo . O diretório estadual da legenda também passou por um racha após a saída do presidente e, desde então, tem buscado diálogo com partidos de centro-esquerda.

Em âmbito nacional, duas grandes alas se formaram no PSL entre bolsonaristas e apoiadores de Bivar, que romperam com a família Bolsonaro. Em reunião com deputados do PSL, Bolsonaro afirmou que discutirá o eventual retorno ao partido somente após a eleição à presidência da Câmara dos Deputados, no início do ano que vem. Bivar, por meio de interlocutores, já mandou avisar: Bolsonaro até pode voltar, mas só se desistir de vez do Aliança pelo Brasil, como registrou o jornal "O Globo".

Enquanto isso, em terras capixabas, Amarildo Lovato, liderava a sigla no momento do desembarque de Bolsonaro. Aliado do presidente, ele deixou clara sua fidelidade ao mandatário, mas foi substituído na presidência pelo deputado estadual Alexandre Quintino.

Atual vice-presidente estadual e presidente da Executiva municipal em Vila Velha, Lovato afirma que a decisão já está tomada por parte do presidente e do partido. Vai somar muito o retorno dele para o PSL. Ele é PSL de coração, a gente percebe que ele tem a ideologia que casa com o nosso partido, afirma.

Sede do PSL em Vila Velha estampa propagandas bolsonaristas Crédito: Foto leitor

Apenas quatro meses se passaram entre a briga de Bolsonaro e Bivar e a saída de Lovato da presidência da sigla no Estado , determinada pelo presidente nacional. Ele garante, no entanto, que o diálogo entre Bivar e Bolsonaro já foi recuperado.

Na ocasião, o próprio Amarildo informou aos correligionários da saída, por meio de uma mensagem. "Comunico a todos que não estou mais presidente do PSL17", iniciou o texto. Após acrescentar que Quintino seria o responsável pela cadeira, ele orienta os presidentes municipais da sigla a procurar Quintino para as definições eleitorais deste ano e se despede:"Peço desculpa a todos, mas infelizmente a vida é assim. Boa sorte a todos e contem sempre comigo."

A troca teria sido motivada pelo interesse de Bivar em não dar legenda para pré-candidatos bolsonaristas, que poderiam trocar o partido pelo Aliança pelo Brasil após a criação da nova sigla. Ao que tudo indica, a preocupação continua. De acordo com a coluna Lauro Jardim, do O Globo, publicada neste domingo (30), Bivar teria enviado um recado para o presidente: a porta estaria aberta, desde que o mandatário desista, formalmente, da criação do novo partido.

Diferentemente de seu antecessor, Quintino tem se aliado ao governador Renato Casagrande (PSB) e mantido diálogo e parceria com siglas de centro-esquerda como PSB e Cidadania.

Lovato sustenta que, apesar das diferenças e da clara divisão, ambos convivem bem. Eu e Quintino vivemos em paz, só deixo claro para ele que sou Bolsonaro, defendo o projeto do Bolsonaro, aponta. Em ano eleitoral, em que o PSL está, inclusive, integrando chapas de partidos de centro-esquerda, foi preciso fazer acordos para desenhar as campanhas.

Dentro do estadual o partido tem alas mais bolsonaristas e alguns municípios que o Quintino pediu pra colocar junto com o partido do governador. Alguns municípios vão caminhar com o PSB, em outros não vamos caminhar com Renato [Casagrande].

Devido à proximidade da campanha, membros do PSL e do PSB acreditam que as alianças não serão afetadas pelo suposto retorno de Bolsonaro. Para Lovato e outros pré-candidatos pelo PSL, a própria possibilidade já pode influenciar na hora de angariar votos.

Quintino, responsável pelas candidaturas que vão caminhar com Renato, não quis comentar o assunto. Não dá pra trabalhar em cima de suposição, do que pode acontecer, vamos esperar acontecer primeiro. Não dá pra trabalhar em cima de hipótese, não, disse.

CONSEQUÊNCIAS DEPENDEM DE EXIGÊNCIAS DO PRESIDENTE

As possíveis consequências desse retorno para os rumos do partido no Estado, para Torino, vão depender das conversas em Brasília. Não sei o que Bolsonaro está pedindo em troca para voltar. Com certeza ele vai pedir algo. Questionado se o presidente poderia exigir que o partido se afastasse de siglas de centro-esquerda, o deputado não hesitou em responder poderia ser, não só isso mas outras questões que ele poderia pedir. Realmente não sei como estão as conversas.

ALIADOS PREFEREM NÃO ACREDITAR

Para Alberto Gavini, presidente estadual do PSB, a volta de Bolsonaro não é algo tão certo. Ele ressalta que a parceria no Estado foi construída por causa de Quintino, que conseguiu inclusive o apoio do partido socialista para candidatos do PSL no interior, e, por mais que o partido não tenha nada contra o PSL, é contra a política adotada pelo presidente. A maior parte das coisas que ele faz contrapõe o que o PSB acredita, pontua.

Talvez por isso ele prefira sustentar que isso não vai acontecer, ele não vai voltar para o PSL. Mas, se ele voltar, vai ser muito ruim para o PSB, diz Gavini, após um longo suspiro.

Por enquanto, as pontes construídas permanecem fortes e, provavelmente, vão sobreviver ao período eleitoral deste ano. Para essa eleição não tem como mudar muita coisa, mas temos até o dia 26 de setembro para fazer as alterações necessárias, finaliza.

Outro partido que tem se aproximado do PSL de Quintino é o Cidadania. Antigo PPS  Partido Popular Socialista  a sigla teve origem na esquerda clássica, derivando do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Na Capital, o pré-candidato à prefeitura e presidente estadual do Cidadania, Fabrício Gandini, anunciou como vice na chapa o vereador Nathan Medeiros , que era do PSB e mudou para o PSL. A coligação entre Cidadania e PSL foi arquitetada entre os deputados estaduais Gandini e Quintino, o que mostra que o diálogo entre as siglas, aparentemente, divergentes tem dado resultado.

A reportagem procurou Gandini e Nathan Medeiros para comentar a provável volta de Bolsonaro, mas até a publicação desta reportagem não teve respostas.

BOLSONARO JÁ PASSOU POR OITO PARTIDOS

Bolsonaro já passou por oito partidos ao longo de sua vida pública  entre eles o PP e o PTB, bases do Centrão. Ele costuma ficar, em média, 4 anos em cada sigla. Além de Bolsonaro, dois de seus filhos também deixaram o PSL além de nomes conhecidos da política capixaba, como Carlos Manato (sem partido).

Manato chegou a trabalhar no recolhimento de assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil. Sua esposa, Soraya Manato, é deputada federal pela sigla. Assim como Eduardo Bolsonaro, Soraya não poderia deixar o PSL devido a uma vedação presente na legislação, que não autoriza a troca de partidos durante o mandato sem justa causa.