Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Deputados bolsonaristas da Assembleia de SP são expulsos do PSL
Em comunicado

Deputados bolsonaristas da Assembleia de SP são expulsos do PSL

Segundo o deputado federal Junior Bozzella, presidente do diretório estadual, os deputados foram expulsos após deliberação da Comissão de Ética
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 09:08

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 09:08

O deputado estadual paulista Gil Diniz foi expulso do PSL (Partido Social Liberal)
O deputado estadual paulista Gil Diniz foi expulso do Partido Social Liberal (PSL) Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Os deputados estaduais paulistas Gil Diniz e Douglas Garcia foram expulsos do Partido Social Liberal (PSL) na noite desta quarta-feira (15). Apoiadores de Jair Bolsonaro, eles estavam em atrito com a direção regional do partido, que hoje se opõe ao presidente.
Segundo o deputado federal Junior Bozzella, presidente do diretório estadual, ambos foram expulsos após deliberação da Comissão de Ética, por participarem de atos contrários à democracia e a instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF).
Foi deliberada a expulsão, conforme nota do dirigente, por práticas que afrontam o estatuto do partido, especialmente o artigo que "veda atividades políticas contrárias ao regime democrático, caracterizadas pela conduta dos dois deputados em manifestações que atentam contra o STF e seus ministros".
Ainda de acordo com o comunicado, os parlamentares tiveram amplo direito de defesa, mas não negaram os fatos.
"O PSL tem, em seus princípios históricos, a defesa da democracia e o fortalecimento das instituições como fundamentos inalienáveis, pelos quais todos que optem por se filiar ao partido têm ciência clara e ampla", prossegue a nota do partido.

Veja Também

Facebook remove 73 contas falsas ligadas ao PSL e a Bolsonaro

Diniz reagiu dizendo que "é uma honra ser expulso pelo deputado Junior Bozella, num resultado claramente viciado".
Ele afirmou que jamais participou de atos antidemocráticos. Também negou que sua suspensão e a do colega, no fim do mês passado, tenha sido em razão do inquérito das fake news, que os investiga.
"Nós estamos sendo sistematicamente perseguidos pelo partido, e isso não é bom para a democracia", disse.
Apesar disso, os parlamentares não pretendem recorrer da decisão.
Douglas, em uma rede social, também se disse vítima de perseguição política e afirmou que "é uma honra ser expulso por permanecer conservador e defender essas pautas".

Veja Também

PT e PSL vão receber maiores valores do fundo público para campanhas

"É mentira [o motivo justificado pelo partido]. Eu jamais apoiei atos antidemocráticos. Todo mundo sabe que eu sempre defendi a democracia e sempre vou defender", disse.
Pela legislação em vigor, parlamentares expulsos de legendas mantém o mandato e ficam livres para se filiar a outra agremiação, se quiserem.
"Por enquanto nós estamos sem partido", informou Douglas. "Continuo trabalhando. Eu ainda posso votar, discutir, abrir requerimento."
A disputa de poder dentro da bancada do PSL se arrasta desde o ano passado, e se intensificou com a saída de Bolsonaro do partido. A legenda hoje está firmemente nas mãos de seu presidente nacional, Luciano Bivar (PE), de quem Bozzella é aliado.
Há também um componente eleitoral. Diniz ainda sonhava em ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PSL, mas o caminho agora fica livre para a deputada federal Joice Hasselmann (SP) disputar a eleição pelo partido.
A legenda agora passa a ter 13 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Mesmo com a redução, a sigla continua sendo a maior da Casa - à frente do PT, que tem 10 deputados.

Veja Também

Militares devem aposentar a farda para permanecer no governo Bolsonaro

Após críticas de Mendes, Bolsonaro defende ministro interino da Saúde

Bolsonaro sanciona novo marco do saneamento básico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados