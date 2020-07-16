Militares devem aposentar a farda para permanecer no governo Bolsonaro

O general Eduardo Pazuello, antes de assumir interinamente o Ministério da Saúde Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (15), louvou a trajetória do ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, no Exército . A aclamação é justíssima: Pazuello é reconhecidamente um militar que coleciona êxitos em logística e gestão em seus mais de 40 anos de caserna. Mas, na condição de general da ativa, não está predestinado ao cargo que ocupa provisoriamente há dois meses, tomando aqui emprestado o termo elogioso escolhido pelo presidente em sua postagem nas redes sociais.

Foi grave afirmar que o "Exército está se associando a um genocídio", mas não o alerta de que a situação é inadequada para as Forças Armadas. Para se fazer entender, sem ruídos, a escolha das palavras deve ser minuciosa, principalmente quando a corda anda tão esticada no debate público. Um ministro da mais alta corte do Judiciário não pode se esquecer dessa premissa.

Afora a gestão provisória da pasta na maior crise de saúde pública desta geração, por si só problemática, a permanência de Pazuello confunde os limites entre o governo e as Forças Armadas. O militar já deveria ter seguido os passos do general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de governo, e pedido a reserva. Pazuello só pode ser considerado um general da guerra contra a Covid-19 no campo da metáfora, não da literalidade.

O próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele mesmo um general da reserva, defendeu a distinção em entrevista à GloboNews na terça-feira (15): "Não queremos trazer as forças, efetivamente, para dentro do governo".

O desalinho é preocupante, sob o risco de politização das Forças Armadas. Até mesmo entre os militares a manutenção de oficiais da ativa em cargos no governo é vista com maus olhos, por deteriorar o próprio discurso de distanciamento.

As Forças Armadas são uma instituição de Estado e, portanto, não podem nem devem se agregar a governos, sob risco de esfacelamento do controle civil. Mas a gestão Bolsonaro carrega o fardo da farda: levantamento do jornal O Estado de S. Paulo apontou que 2,9 mil militares da ativa ocupam cargos no Executivo federal.