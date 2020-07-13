Pazuello força a barra ao ficar na Saúde, dizem militares após críticas

Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: JOSE DIAS/PR

A pressão para que Pazuello deixe o ministério, ou então passe para a reserva, desvinculando-se da força, já existia, e agora se intensifica.

No Exército, a impaciência é geral. Um dos militares que integram a cúpula da organização afirmou à reportagem que Pazuello já deveria ter se retirado da ativa e que está "forçando a barra" ao permanecer.

A situação, diz o militar, é desconfortável e faz com que o Exército fique "tomando pedrada de rebote", como a que foi atirada agora por Gilmar Mendes.

O general não apenas simboliza a presença do Exército na pasta como nomeou 28 militares ?a metade deles, da ativa ?para cargos que eram antes ocupados por técnicos em saúde.

A afirmação de Gilmar Mendes também gerou, por outro lado, reação contrária a ele na cúpula das Forças Armadas.

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, entrará com uma representação na PGR contra o magistrado.