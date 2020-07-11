No Twitter, Bolsonaro destaca repasse de recursos para saúde

Em publicação, Bolsonaro também disse que avanços foram feitos na infraestrutura do país Crédito: Carolina Antunes

O presidente Jair Bolsonaro garantiu, em postagem no Twitter neste sábado (11), que o Ministério da Saúde tem feito repasses de recursos para estruturação da saúde e a compra de equipamentos, insumos e medicamentos, em meio à pandemia de coronavírus . A publicação foi acompanhada por um vídeo que diz que o governo liberou R$ 9,9 bilhões para o combate à doença, com outros R$ 13,8 bilhões já autorizados.

O comentário fez parte de uma série de posts na rede social, em que destacou realizações da sua gestão em algumas áreas. Pressionado por investidores e governos internacionais por conta da agenda ambiental, o presidente destacou que a Ferrogrão, ferrovia que cortará parte da Amazônia, deve retirar 1 milhão de toneladas de C02 da atmosfera por ano. Ele lembrou que o projeto acabou de ser protocolado no Tribunal de Contas da União (TCU).

O presidente disse ainda que 700 serviços nacionais foram digitalizados desde o início de sua gestão, o que, de acordo com ele, gerou economia anual estimada de R$ 2,2 bilhões. "O caminho é ter 100% dos serviços digitalizados até o final de 2022, o que gerará uma economia de R$ 38 bilhões em 5 anos", escreveu.