PSL fecha com PSB de Casagrande para levar Prefeitura de Guarapari

Governador Renato Casagrande (PSB) ao lado do deputado Alexandre Quintino (PSL) Crédito: Assessoria de Coronel Quintino

Em Guarapari, o PSL buscará emplacar o candidato a vice-prefeito na chapa de Gedson Merízio. Partidos como PP, PDT, Podemos e Cidadania podem se juntar à coligação. Todos também são moradores da arca de Casagrande no governo estadual.

O CANDIDATO DO GOVERNO EM BAIXO GUANDU

DAVI ESMAEL E MAZINHO: A DUPLA "DAVIZINHO"

Mazinho dos Anjos e Davi Esmael estão formando uma dupla interessante e um encaixe estratégico do ponto de vista eleitoral. Pré-candidato a prefeito de Vitória, Mazinho tem estreitado seus contatos com o segmento evangélico da cidade, com o qual não tem tanta intimidade (ele é católico). Parceiros agora no PSD e na oposição à administração de Luciano Rezende (Cidadania), os vereadoresestão formando uma dupla interessante e um encaixe estratégico do ponto de vista eleitoral. Pré-candidato a prefeito de Vitória, Mazinho tem estreitado seus contatos com o segmento evangélico da cidade, com o qual não tem tanta intimidade (ele é católico).

Para isso, tem contado com a ajuda e a mediação de Davi, além de outros dois políticos evangélicos, também filiados ao PSD: o ex-deputado estadual Esmael Almeida (pai de Davi) e o ex-deputado federal Jurandy Loureiro, que trocou o Podemos pelo PSD há pouco tempo. Os três têm feito a ponte de Mazinho com pastores.

DIREITA NA ECONOMIA E NOS COSTUMES

Mazinho pode ser considerado um jovem vereador de direita, porém mais pelo flanco econômico. Na Câmara, concentrou sua atuação na defesa de pautas liberais, como empreendedorismo e desburocratização. Por outro lado, na atual legislatura, é um dos poucos vereadores de Vitória que não é evangélico e cuja atuação não é fortemente pautada pela religião. Já Davi é muito conservador em pautas comportamentais. Ou seja, a união de Mazinho e Davi é o casamento da direita na economia com a direita nos costumes.

MAX DA MATA COM COVID-19

O vereador Max da Mata (Avante) informa que está com Covid-19. Melhoras para ele.

GAME OF TRAMAS (FOREVER)

Por falar na Câmara de Vitória, a guerra jurídica e política mantida entre o presidente da Casa, Clebinho (DEM), e o vereador Vinícius Simões (Cidadania), teve novo capítulo nesta semana. Um capítulo excelente para o primeiro.

RESUMO DOS EPISÓDIOS ANTERIORES

No início de março, Simões entrou com representação contra Clebinho na Corregedoria da Câmara, pedindo que ele fosse afastado da presidência, por incapacidade administrativa. Inicialmente, o próprio Clebinho considerou a representação inadmissível e determinou de ofício o seu arquivamento, por ato da presidência, em vez de enviá-la para análise da Corregedoria. Vinícius, então, ingressou com mandado de segurança na Justiça, que deu liminar favorável a seu pedido, anulando o arquivamento e determinando ao presidente da Câmara que enviasse a representação para a Corregedoria. Assim foi feito.

DECISÃO FAVORÁVEL A CLEBINHO

Porém, em uma reviravolta judicial, a juíza Sayonara Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, acolheu pedido de reconsideração formulado por Clebinho e, na última quinta-feira (16), decidiu revogar a decisão anterior que havia concedido a liminar para Vinícius. Ou seja, derrubou a liminar. Voltou tudo como antes.

VITÓRIA DUPLA DO PRESIDENTE

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CONCLUSÃO

Clebinho teve nesta semana uma vitória dupla, nas esferas política e jurídica. E, embora muito boa para ele, a revogação da liminar na Justiça não tem mais efeito prático algum, visto que o processo contra ele já foi enterrado na Corregedoria.

MARCO TEMPORAL: PANDEMIA E ELEIÇÕES

Nesta quinta-feira (16) chegamos rigorosamente à “metade do percurso” entre a chegada oficial da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo e a próxima eleição municipal. No dia 16 de março, o governador Renato Casagrande decretou estado de emergência em saúde pública no Estado. O 1º turno ocorrerá em 15 de novembro. Entre as duas datas, há um intervalo de 244 dias. Nesta sexta, completaram-se 122. Até o 1º turno, são mais 122.