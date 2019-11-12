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Aliança pelo Brasil

Bolsonaro deixa PSL e anuncia que vai criar o partido Aliança pelo Brasil

A confirmação sobre a saída foi dada por deputados que participaram de reunião no Planalto com o presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 18:56

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 18:56

Jair Bolsonaro durante cerimônia de lançamento do Programa Verde Amarelo, em Brasília Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou na tarde desta terça-feira, 12, a sua saída do PSL. Ele também disse que irá trabalhar para criar um novo partido, chamado Aliança pelo Brasil. A deputada Bia Kicis (PSL-DF) disse esperar que Bolsonaro presida o novo partido. Segundo ela, a primeira convenção da sigla será feita em 21 de novembro. Essa é a nona troca partidária em sua carreira política. As informações foram publicadas no Estadão.
O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) também sairá de imediato do partido, disse a deputada Bia Kicis. O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) afirmou que a ideia dos deputados é permanecer no PSL até a criação da nova legenda.
Os advogados de Bolsonaro estimam que conseguirão entregar, até março do ano que vem, as cerca de 500 mil assinaturas exigidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para criação de novo sigla. A ideia é viabilizar o partido a tempo de lançar candidatos às eleições de 2020, o que exige aprovação na corte eleitoral até abril.
O deputado Daniel Silveira disse que o TSE ainda não confirmou, "mas vai", que é possível realizar a coleta de assinaturas por meio de um aplicativo para dispositivos móveis. Informou ainda que 30 parlamentares devem acompanhar Bolsonaro no novo partido.
A disputa interna do PSL veio à tona no dia 8 de outubro. Naquele dia, na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro fez críticas ao presidente do partido, Luciano Bivar (PE), a um pré-candidato a vereador de Recife. O cara (Bivar) está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido, prosseguiu. A partir daí, houve uma série de farpas trocadas entre dois grupos que se formaram entre os correligionários.

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