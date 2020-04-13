Reviravolta: PSL tem novo candidato a prefeito de Cariacica

Dança das cadeiras na eleição a prefeito de Cariacica: Joel da Costa troca Cidadania por PSL; Subtenente Assis troca PSL por PRTB Crédito: Amarildo

Subtenente Assis, entra o vereador Joel da Costa. Assis mantém a pré-candidatura a prefeito, mas agora pelo nanico Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), pelo qual pretende disputar a eleição municipal. Em mais um efeito da guinada ocorrida em março na direção estadual do PSL , o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro tem novo pré-candidato a prefeito de Cariacica: sai Sérgio de Assis Lopes, mais conhecido como, entra o vereador. Assis mantém a pré-candidatura a prefeito, mas agora pelo nanico Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (), pelo qual pretende disputar a eleição municipal.

Em comum, ambos são militares. Como seu nome de urna indica, Assis é subtenente do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Desde o início de 2019, está licenciado para exercer o cargo comissionado de diretor de Segurança da Assembleia Legislativa.

Cidadania, partido do prefeito Já Joel da Costa é cabo da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Foi eleito vereador de Cariacica em 2016 pelo MDB, tendo sido o candidato mais votado para o cargo na cidade, com 3.671 votos. No meio do mandato, trocou o MDB pelo, partido do prefeito Juninho . Agora, passa do Cidadania para o Partido Social Liberal (PSL) para ser candidato à sucessão do prefeito.

Assis era o pré-candidato do PSL em Cariacica até meados de março. Na verdade, ele praticamente já saiu da eleição de 2018 como pré-candidato a prefeito pelo PSL. Naquele ano, o militar disputou, sem êxito, pelo então partido de Bolsonaro, uma vaga de senador pelo Espírito Santo.

Essa dança das cadeiras no PSL e a substituição do seu representante na eleição municipal em Cariacica têm tudo a ver com a radical mudança de rumo tomada pelo partido nas últimas semanas.

Foi assim também que, sem espaço no PSL, Assis se aproximou do PRTB. Por impedimento legal, ele não está (nem poderia estar) formalmente filiado a nenhum partido fora do período eleitoral – algo proibido a militares da ativa. Terá a candidatura registrada em ata na convenção municipal do PRTB e ficará vinculado à sigla durante a campanha. O presidente estadual do partido, Antonio Bugenstab, confirma que Assis é o novo pré-candidato do PRTB a prefeito de Cariacica.

O vácuo deixado por Assis no PSL foi preenchido agora por Joel da Costa. A sua ida do Cidadania para o PSL é mais um forte indicativo do recente alinhamento do ex-partido de Bolsonaro com o governo Casagrande, cuja coalizão tem no Cidadania um dos principais “tijolos”.

PSL: MAIS UM TIJOLO NO BLOCO DE CASAGRANDE

Já em Cariacica, Joel da Costa saiu “numa boa” do Cidadania. Mantém-se como aliado de Juninho e espera poder contar com o apoio do prefeito e do seu agora ex-partido – o que seria até uma “contrapartida” pelo apoio, já encaminhado, do PSL a Gandini em Vitória.

“Sem dúvidas, saí do Cidadania em harmonia com o prefeito e com o presidente municipal do partido, Salvador Capaz. Além disso, contribuí com eles na montagem do Cidadania. Seria muito injusto da parte deles direcionar o partido para qualquer outro candidato que não seja eu”, diz o vereador.

Outra informação dada por Joel da Costa reforça a “nova ordem” do PSL no Espírito Santo e o quanto o ex-partido de Bolsonaro e bolsonaristas foi absorvido pela esponja do projeto político liderado por Renato Casagrande.

O vereador cita um personagem que, aparecendo pouco, foi decisivo nesse giro de 180º do PSL: o deputado federal Josias da Vitória , filiado ao Cidadania de Juninho, Luciano e Gandini. Segundo Joel da Costa, o também cabo da reserva da PMES foi muito importante na sua mudança do Cidadania para o PSL:

“Do Cidadania, além de contar com o apoio do prefeito de Cariacica, tenho um grande amigo e aliado, que é o deputado federal Josias da Vitória, líder da bancada federal do Espírito Santo.”

Da Vitória é um dos principais aliados de Casagrande. Como a coluna já revelou aqui, ele participou pessoalmente do movimento de “tomada do PSL-ES” por Quintino – leia-se pelo governo Casagrande . Como o próprio Da Vitória confirmou à coluna, foi ele quem marcou a conversa decisiva de Quintino com Luciano Bivar, no gabinete do último, em Brasília. Da Vitória chegou a hospedar Quintino em seu apartamento quando o deputado estadual foi à capital federal para o encontro com Bivar.

Da Vitória e Joel da Costa realmente são próximos. A filiação do vereador ao PSL e as digitais de Da Vitória nesse movimento mostram, também, a nova influência adquirida pelo deputado federal sobre o PSL no Estado, ao lado de Quintino e de Renato Casagrande.

Joel da Costa afirma que está prestes a assumir a presidência do PSL em Cariacica, a pedido de Alexandre Quintino. Diz, ainda, que sua pré-candidatura já atrai outras siglas, como o Partido Trabalhista Cristão (PTC).

JOEL DA COSTA: DE MARCELO SANTOS PARA JUNINHO

Em 2016, o MDB era o partido do deputado estadual Marcelo Santos , derrotado, em 2º turno, pelo prefeito Juninho, na disputa majoritária em Cariacica. Ou seja, na última eleição municipal, Joel da Costa esteve no palanque de Marcelo. No meio do mandato, trocou o MDB pelo Cidadania, partido de Juninho, e se aproximou politicamente do prefeito, de quem hoje é grande aliado na cidade.

ASSIS PODE FICAR DE FORA DE DEBATES

Se realmente disputar a eleição pelo PRTB, o Subtenente Assis assume o risco de ficar de fora de debates eleitorais promovidos por emissoras de rádio e TV. Resolução do TSE que disciplina essa questão estabelece que as emissoras só são obrigadas a convidar para os debates candidatos cujos partidos tenham pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional (soma de deputados federais e senadores). O PRTB não tem nenhum. Nesse caso, o convite a Assis será facultativo.

O presidente estadual do PRTB, Antonio Bugenstab, afirma à coluna que Assis fechou com o PRTB tendo plena consciência disso.