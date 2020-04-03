Expulso do PSL, Capitão Assumção vai para o Patriota

Capitão Assunção, ex-PSL, filiou-se ao Patriota. No Espírito Santo, sigla é presidida por Rafael Favatto Crédito: Divulgação

De acordo com o presidente do Patriotas no Estado, Rafael Favatto, o convite para que Assumção se unisse ao partido ocorreu há cerca de dois meses, mas como ele ainda estava no PSL não era viável. "Quando ele foi expulso, abriu-se essa oportunidade de estar vindo para o Patriota. Ele é um excelente nome", afirma.

Ainda segundo Favatto, até o momento o único nome do partido que se propôs a disputar a prefeitura da Capital foi Assumção. "Ele está animado para disputar a eleição e tem o apoio do presidente nacional do partido", disse.

EXPULSÃO DO PSL

No dia 17 de março, Assumção foi notificado formalmente sobre sua expulsão. Os motivos alegados por Lovato eram que deputado estadual estaria expressando infidelidade partidária, além de gerar constrangimento ao PSL, por vir participando ostensivamente de atos públicos de coleta de assinaturas visando à fundação de outro partido: o Aliança pelo Brasil, futura sigla de Bolsonaro.