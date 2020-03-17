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Mudança

Coronel Quintino é o novo presidente oficial do PSL no ES

Amarildo Lovato comunicou a correligionários, por mensagem em grupos do partido, que não é mais o presidente estadual da sigla

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:57

Públicado em 

17 mar 2020 às 18:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Deputado Coronel Alexandre Quintino Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O deputado estadual Coronel Alexandre Quintino é o novo presidente estadual do PSL. Ele assume o cargo no lugar do empresário Amarildo Lovato, por determinação do presidente nacional da sigla, o deputado federal Luciano Bivar.
O próprio Amarildo comunicou a mudança nesta terça-feira (17) em um mensagem endereçada a correligionários, em grupos do PSL-ES.
Abaixo, a mensagem de Lovato na íntegra:
"Comunico oficialmente a todos do grupo que não estou mais presidente estadual do PSL 17. O presidente a partir de hoje é o deputado Cel Alexandre Quintino, os presidentes que quiserem se dirigir a ele para acertar as suas candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores, fiquem à vontade. Peço desculpa a todos, mas infelizmente a vida é assim. Boa sorte a todos e contem sempre comigo. Amarildo Lovato"

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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