Coronel Quintino é o novo presidente oficial do PSL no ES

O deputado estadual Coronel Alexandre Quintino é o novo presidente estadual do PSL. Ele assume o cargo no lugar do empresário Amarildo Lovato, por determinação do presidente nacional da sigla, o deputado federal Luciano Bivar.
O próprio Amarildo comunicou a mudança nesta terça-feira (17) em um mensagem endereçada a correligionários, em grupos do PSL-ES.
Abaixo, a mensagem de Lovato na íntegra:
"Comunico oficialmente a todos do grupo que não estou mais presidente estadual do PSL 17. O presidente a partir de hoje é o deputado Cel Alexandre Quintino, os presidentes que quiserem se dirigir a ele para acertar as suas candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores, fiquem à vontade. Peço desculpa a todos, mas infelizmente a vida é assim. Boa sorte a todos e contem sempre comigo. Amarildo Lovato"