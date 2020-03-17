Coronel Quintino é o novo presidente oficial do PSL no ES

"Comunico oficialmente a todos do grupo que não estou mais presidente estadual do PSL 17. O presidente a partir de hoje é o deputado Cel Alexandre Quintino, os presidentes que quiserem se dirigir a ele para acertar as suas candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereadores, fiquem à vontade. Peço desculpa a todos, mas infelizmente a vida é assim. Boa sorte a todos e contem sempre comigo. Amarildo Lovato"