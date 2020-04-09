Majeski ainda está no jogo eleitoral em Vitória. Saiba por quê

Sergio Majeski tem três opções pela frente na eleição a prefeito de Vitória Crédito: Amarildo

No comunicado de Majeski destinado à imprensa no último sábado, a mensagem central não é "desisti de ser candidato a prefeito", mas "não serei candidato a prefeito por outro partido". Textualmente, o que ele escreveu foi:

"Com relação às eleições municipais ainda programadas para este ano, venho esclarecer que não ingressarei neste sábado, dia 4 de abril, numa nova sigla com o propósito de viabilizar candidatura a prefeito de Vitória." Sergio Majeski (PSB) - Deputado estadual, em nota à imprensa no último sábado (4)

Na nota de sete parágrafos, ele faz esta ressalva: “Sempre deixei claro que não serei candidato a prefeito a qualquer custo (grifo nosso)”. Veja bem: “a qualquer custo”. Esse “a qualquer custo”, pelo visto, significaria trocar de sigla, no limite do prazo para isso (precisamente no último sábado), apenas para ser candidato e sem a convicção necessária. Mas em nenhum ponto da nota ele afirma categoricamente: “Não serei candidato a prefeito”. Manejando as palavras, o deputado manteve essa janela aberta.

Agora, de fato, o que Majeski não pode mais é ser candidato por outra sigla. O prazo para isso expirou no sábado. Nos próximos meses até o registro de candidaturas, ele pode até sair do PSB e ingressar em outro partido. Se fizer isso, aí sim, não poderá mais ser candidato, por perda do prazo, e aí sim estará completamente fora do páreo. Enquanto estiver no PSB, Majeski segue no jogo. Em outras palavras, se quiser viabilizar candidatura, terá que fazer isso dentro do PSB. Resta saber se o PSB mudará de ideia e, na hora H, decidirá abraçar a candidatura do deputado.

Por ora, o partido do governador Renato Casagrande tem, em Vitória, outro pré-candidato a prefeito: o atual vice-prefeito, Sérgio Sá, que derrotou Majeski em prévia realizada pela Executiva Municipal do PSB em 17 de fevereiro . Na prática, todo mundo sabe que essa decisão e a própria prévia foram simbólicos e que, do ponto de vista legal, o que vale é o que partido decidir e lavrar em ata na convenção, que poderá ser realizada de 20 de julho a 5 de agosto.

Eventual candidatura e até eventual vitória de Amaro na Capital seriam muito mais digeríveis para Casagrande, seu partido e seu núcleo político. Com Pazolini, a coisa muda completamente de figura. O deputado estadual tem feito oposição intensa ao governo Casagrande na Assembleia. Sua eventual chegada à Prefeitura de Vitória representa, a princípio, para o Palácio Anchieta, a chegada de um adversário político.

Vai que, nos próximos três meses até as convenções, Pazolini começa a crescer muito nas pesquisas de intenção de voto, consolidando-se como ameaça real? E vai que as mesmas pesquisas destacam Majeski como único candidato em condições de fazer frente ao delegado? O PSB pode decidir lançá-lo para derrotar Pazolini ou, pelo menos, tirar votos que iriam para ele. Por que não?

MAJESKI COMO CABO ELEITORAL

Outra opção para Majeski é, saindo ou ficando no PSB, decidir não ser mesmo candidato e apoiar outro concorrente que não Sérgio Sá. Sem dúvida terá peso no processo como cabo eleitoral. Nesse caso, duas opções despontam:

Roberto Martins, pré-candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade. Os dois têm ótima relação desde os tempos em que eram colegas de magistério. Antes do fim do prazo para filiações de candidatos, A primeira é o vereador, pré-candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade. Os dois têm ótima relação desde os tempos em que eram colegas de magistério. Antes do fim do prazo para filiações de candidatos, Martins convidou Majeski para se filiar à Rede e chegou a afirmar diversas vezes que, se o deputado topasse, seria o candidato a prefeito da Rede no lugar dele mesmo . Agora, mesmo fora da Rede, Majeski pode retribuir e apoiar a candidatura de Martins.

Da esquerda para a direita: Audifax Barcelos, Heloísa Helena, Sergio Majeski e Roberto Martins, durante encontro da Rede Sustentabilidade na Câmara de Vitória Crédito: Assessoria de Roberto Martins

Se Majeski for candidato e Luiz Paulo não, é possível que o deputado conte com o apoio pessoal do ex-prefeito.

RESUMO: AS TRÊS OPÇÕES DE MAJESKI