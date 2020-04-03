Dois secretários de Luciano deixam cargo para poderem concorrer a vereador

Secretários de Luciano Rezende, prefeito de Vitória, deixaram os cargos nesta sexta-feira (3) para ficarem aptos a disputar a eleição a vereador da cidade Crédito: Reinaldo Carvalho/ALes

Dois secretários municipais da equipe do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) foram exonerados nesta sexta-feira (3) dos respectivos cargos para poderem concorrer a uma cadeira de vereador na Câmara de Vitória nas eleições de outubro, ambos pelo Cidadania: o de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, e o de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Bruno Toledo. Ambos pretendem disputar as eleições pelo Cidadania (ex-PPS), partido de Luciano.

Zouain, na verdade, reassume agora o seu mandato atual na Câmara de Vitória, do qual se licenciou precisamente para conduzir a Secretaria de Meio Ambiente. O vereador está na Câmara desde 2013 e buscará um terceiro mandato seguido, pelo “time Luciano”. Experiente na política, ele chegou a ser assessor de Luciano na Câmara muito antes de se tornar vereador. Antes de se filiar ao Cidadania, pertenceu ao PT (lá nos anos 1990, quando Luciano também passou pelo partido) e, posteriormente, ao PSDB.

Bruno Toledo, por sua vez, é um novato na política. Caso confirme candidatura, essa será a primeira vez que ele pleiteará um mandato eletivo. Militante histórico de movimentos de direitos humanos no Espírito Santo, Toledo foi o autor da denúncia que chegou a levar representantes do então governo Paulo Hartung a prestar esclarecimentos à ONU, em Genebra, Suíça, sobre a manutenção de presidiários em contêineres, na chamada “crise das masmorras”.

Apesar de nunca ter participado de eleições, Toledo tem DNA político: ele é sobrinho de Luzia Toledo, ex-deputada estadual de muitos mandatos na Assembleia Legislativa.

Toledo assumiu outro cargo na prefeitura nesta sexta-feira (3) , mas o entendimento do Cidadania é o de que, não sendo mais secretário, ele poderá participar da eleição sem impedimentos legais, pois seu novo cargo não é de ordenador de despesas.

ARNALDINHO, OFICIALMENTE, NO PODEMOS

Agora é oficial: consumando um casamento que já estava anunciado, o vereador Arnaldinho Borgo, de Vila Velha, assinou ficha no Podemos e agora faz parte dos quadros do partido, pelo qual pretende disputar a Prefeitura de Vila Velha. Na Câmara Municipal, Arnaldinho é a voz de oposição ao prefeito Max Filho (PSDB). Sua candidatura tem o apoio do presidente estadual do Podemos, o prefeito de Viana, Gilson Daniel. Na foto abaixo, os dois posam ao lado da deputada federal Renata Abreu (SP), presidente nacional do partido, e de Bruno Lorenzutti, também vereador de Vila Velha e presidente do Podemos na cidade.

Da esquerda para a direita: Gilson Daniel, Renata Abreu, Arnaldinho Borgo e Bruno Lorenzutti Crédito: Assessoria de Arnaldinho Borgo

NOVA SECRETÁRIA DE TRABALHO

Conforme noticiamos aqui na última quarta-feira (1º), a nova secretária estadual de Trabalho, Assistência Social e Desenvolvimento Social é Cyntia Figueira Grillo, que substitui o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), de volta à Assembleia. A nova secretária realmente tem perfil muito técnico, como atesta um ex-chefe da mesma pasta que trabalhou diretamente com ela. Cabe acrescentar um detalhe, porém…

LIGAÇÃO COM RODRIGO COELHO

Ex-secretária de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante, sua cidade (gestão Dalton Perim), Cyntia Grillo chegou à Setades como gerente na metade do governo passado de Paulo Hartung, por indicação de Rodrigo Coelho. Hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES), Coelho chefiou a Setades em 2016 – posição que já havia ocupado no primeiro governo de Renato Casagrande (PSB). Em 2014, reelegeu-se deputado estadual (pelo PDT). Na oportunidade, Cyntia Grillo o ajudou na sua campanha à reeleição, na Região Serrana.

SURPRESA! FAVORITA ERA OUTRA

Antes de ser promovida a secretária, Grillo era subsecretária de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Ocupava, assim, uma das quatro subsecretarias que compõem a Setades. Antes da nomeação, as apostas do mercado político e, principalmente, do segmento da assistência social no Estado, recaíam sobre outra subsecretária: a de Assistência e Desenvolvimento Social, Sandra Shirley de Almeida, que é assistente social e filiada ao PSB. Ela continua no cargo.

O VOTO DE AMARO

Em entrevista à coluna publicada nesta quinta-feira (2), o deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) declarou, em meio a críticas dirigidas a Amaro Neto, que o deputado federal votou contra o projeto de lei que autorizava o início do cumprimento da pena do réu em caso de condenação em segunda instância, no ano passado. A assessoria de Amaro entrou em contato para esclarecer que Amaro, na verdade, sempre se posicionou a favor desse projeto, como se pode verificar nesta matéria de A Gazeta

WANDERSON MARINHO X CLEBINHO

Voltando à Câmara de Vitória, o vereador Wanderson Marinho (PSC), apoiador da gestão de Luciano Rezende, bateu de frente com o presidente da Casa, Clebinho (DEM), opositor da gestão de Luciano. Marinho propôs a Clebinho que ele devolva aos cofres da Prefeitura de Vitória o montante de R$ 1,09 milhão economizado pela Câmara em 2019, dinheiro que, segundo ele, poderia ser redirecionada a ações de combate à pandemia do coronavírus.

CLEBINHO, MARINHO E BETINHO

Segundo Marinho, Clebinho suspendeu a tramitação do processo até que a Câmara volte aos trabalhos e à normalidade. Ainda de acordo com Marinho, a decisão de devolver os recursos é um ato administrativo do presidente, dispensando reunião de comissões e do plenário. “Quem tem fome tem pressa”, declarou o vereador, citando o saudoso Betinho.

ETHEL RECUSA CONVITE DA REDE

Conforme noticiamos, a professora Ethel Maciel recebeu convite da Rede Sustentabilidade para se filiar ao partido, após não ter sido indicada pelo presidente Jair Bolsonaro como nova reitora da Ufes, apesar de ter sido a candidata mais votada pela comunidade acadêmica. Ela entrou em contato com a coluna para informar que de fato recebeu o convite, mas que o recusou e prefere continuar sem filiação partidária.

CENA POLÍTICA: GAFE DE CASAGRANDE NA CNN

Nestes dias de gabinete de gestão de crise, o governador Renato Casagrande deve estar passando muito tempo com a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), que costuma aparecer ao lado dele nas coletivas de imprensa que tem dado, quase diariamente, por videoconferência. Dia desses, Casagrande concedeu entrevista ao vivo ao programa “CNN Exclusivo Governadores”, para as âncoras Daniela Lima e Monalisa Perrone. Logo no início da entrevista, ao cumprimentar a segunda, chamou-a de Jaqueline. Monalisa o corrigiu, educada, mas séria.