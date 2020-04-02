Ex de Magno, Lauriete agora pode se casar com o partido do seu 1° ex

O ex-casal Magno Malta e Lauriete Crédito: Fotos: Agência Senado e Agência Câmara

Partido Social Cristão (PSC), cujo presidente no Espírito Santo é o primeiro ex-marido a deputada, o vereador de Vila Velha e ex-deputado Reginaldo Almeida – anterior a Magno. Enquanto aguarda o desfecho da ação de divórcio com o PL, Lauriete já procura um novo casamento partidário. Uma opção é o DEM, presidido no Estado pela também deputada federal Norma Ayub , com quem se dá muito bem. Mas a alternativa mais forte no momento para Lauriete é o, cujo presidente no Espírito Santo é o primeiro ex-marido a deputada, o vereador de Vila Velha e ex-deputado– anterior a Magno.

Conforme a coluna apurou, os dois têm dialogado bem, e Almeida realmente convidou Lauriete. O ex-casal mantém relação de respeito mútuo, mas as fontes da coluna garantem: a reaproximação é só política, e as conversas têm se dado estritamente em nível partidário. Ou seja: não significa retomada da relação afetiva e conjugal de outrora. Essa ficou para trás na vida de Lauriete, na era pré-Magno.

Em tempo: a possível filiação de Lauriete ao PSC faz total sentido. Antes de ser deputada, ela é cantora gospel. E o PSC é um partido povoado por políticos e dirigentes evangélicos, como o próprio Reginaldo Almeida.

JOÃO COSER ANIMADO COM A SAÍDA DE AMARO

DE OLHO NA C-D-E

Não é só uma questão de facilitar a atração de outros partidos para uma aliança com o PT. O entendimento de Coser e de colaboradores políticos do ex-prefeito é o de que tanto ele como o PT, em Vitória e em qualquer grande centro, são historicamente bem votados pelos eleitores das classes C, D e E (de renda média para baixa), justamente onde Amaro teria força para amealhar muitos votos.

É BOM ESTUDAR SÃO PAULO EM 2016

Fernando Haddad (PT), que tentava a reeleição, na eleição de 2016 pelo comando da maior cidade do Brasil. Fique esperto, João! Pode ser, mas os petistas que abram olho: nos últimos anos, isso tem mudado um pouco. Vide um exemplo clássico, que foi a derrota de lavada, inclusive na periferia de São Paulo, imposta por João Doria (PSDB) a(PT), que tentava a reeleição, na eleição de 2016 pelo comando da maior cidade do Brasil. Fique esperto, João!

DAVI ESMAEL ASSINA COM O PSD (MAZINHO)

Falando em Vitória, o vereador Davi Esmael, ex-PSB, bateu o martelo e decidiu se filiar ao PSD, onde seu pai, o ex-deputado estadual e pastor Esmael Almeida, já se encontra há algum tempo. Davi não era mais bem-vindo no PSB por dirigentes do partido do governador Renato Casagrande. Candidato à reeleição na Câmara, ele ingressa agora no partido do também vereador Mazinho dos Anjos, pré-candidato a prefeito de Vitória. Ambos estão perfilados na oposição à atual administração.

Davi Esmael (esq.) assina ficha no PSD, ao lado do também vereador Mazinho dos Anjos Crédito: Mazinho dos Anjos

PARRINI NO DEM COM CLEBNHO

Por sua vez, o vereador Sandro Parrini, eleito em 2016 pelo PDT, fechou filiação ao DEM, a convite do também vereador Cleber Felix, o Clebinho, que em março trocou o PP pelo DEM e assumiu a presidência do partido na Capital. São, respectivamente, vice-presidente e presidente da Câmara de Vitória.

MAX DA MATA NÃO QUER SE REELEGER

Ainda em Vitória, o vereador Max da Mata (PSDB) afirma à coluna que não pretende disputar mais um mandato na Câmara de Vitória na eleição de outubro deste ano. Segundo Max, ele está propenso a seguir para a iniciativa privada no ano que vem. O vereador se diz pouco motivado a continuar disputando e exercendo mandatos eletivos, mas não descarta continuar na vida pública. Está disposto a continuar atuando, mas de uma forma “mais técnica”. Ou seja: se receber convite para ser secretário municipal de alguém no ano que vem, dependendo da área, ele topa.

ROBINHO COM NYLTON?

Robson Leite, experimentado articulador político, estaria atuando nos bastidores como coordenador político da Também em Vitória, circulam comentários no meio político da cidade de que, experimentado articulador político, estaria atuando nos bastidores como coordenador político da pré-campanha a prefeito do coronel Nylton Rodrigues, pelo Novo

CURRÍCULO INVEJÁVEL

Robinho, como é mais conhecido, participou da campanha de Casagrande ao governo em 2010. Dois anos depois, coordenou a vitoriosa campanha de Luciano Rezende (Cidadania) à prefeitura de Vitória. Em 2014, foi o coordenador da também exitosa campanha de Paulo Hartung (então no MDB) a governador. Na primeira administração de Casagrande, foi secretário de Governo e, depois, de Economia e Planejamento.

NYLTON DESMENTE

Procurado pela coluna, o próprio Nylton negou a informação de que Robinho seja seu coordenador. Diz que os dois só têm trocado ideias, informalmente. Colaboradores mesmo, confirmados por Nylton, há dois economistas historicamente ligados a Hartung: Régis Mattos (secretário de Planejamento no governo passado) e Haroldo Corrêa Rocha (secretário de Educação). Os dois foram colegas de Nylton no último governo de Hartung, que teve o coronel da reserva da PMES como secretário de Segurança na reta final. Estão ajudando-o a montar seu plano de governo para Vitória, respectivamente, nas áreas econômica e educacional.

DISPUTA BOA EM VIANA

Em Viana, o governo Casagrande terá uma decisão interessante a tomar: qual dos vários pré-candidatos pertencentes à base do governo será apoiado pelo Palácio Anchieta na disputa pela prefeitura? O presidente da Câmara de Viana, Fábio Dias, acaba de trocar o PT pelo PSB, e diz que quer ser o candidato apoiado pelo prefeito Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos e também grande aliado do governo Casagrande.

SECRETÁRIO TAMBÉM NO PÁREO

Em paralelo, o secretário estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, também se diz pré-candidato a prefeito de Viana, sua cidade. Ele é presidente estadual do Partido Verde (PV), também integrante da coalizão de Casagrande. Machado só pretende se desligar do cargo de secretário próximo ao dia 4 de junho, o limite do prazo permitido pelo TSE a secretários de Estado.

SEIS É POUCO!

Só a título de curiosidade, não se sabe como Machado encontra tempo para ser secretário de Estado e como encontrará para ser prefeito! O homem já tem seis filhos (isso mesmo: meia-dúzia) e sua mulher, segundo ele mesmo, e está esperando o sétimo. Já dá para montar uma equipe de governo!

INSPETOR NA MESMA ESTRADA

Quem também é pré-candidato a prefeito de Viana é o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, o inspetor Wylis Lyra, filiado ao MDB. O partido de Lelo Coimbra não integra a coalizão governista, mas o próprio Lyra fazia parte do governo, no cargo de gerente de fiscalização do Detran/ES. Ele foi exonerado nesta quarta-feira, justamente para poder concorrer ao cargo de prefeito.

CENA POLÍTICA: O 31º DEPUTADO