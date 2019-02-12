Lauriete: "Me separei de Magno Malta e vou pedir o divórcio"

Lauriete: "Estamos morando em casas separadas desde agosto de 2018, quando aconteceu a separação em virtude de o relacionamento ter ferido valores importantes pra mim" Crédito: Divulgação

Não foi fácil. Há cerca de três meses a coluna estava solicitando à assessoria da deputada federal Lauriete (PR) uma entrevista exclusiva com a parlamentar para que ela confirmasse ou não rumores de que estaria separada do ex-senador Magno Malta, com quem estava casada havia cinco anos.

A assessoria insistia que a informação não procedia, que a deputada não havia se separado e que estava tocando sua vida normalmente. Mas, nas redes sociais, volta e meia o assunto emergia, muitas vezes com uma visão preconceituosa contra a cantora gospel que está começando o seu segundo mandato de deputada federal, conquistado nas urnas em outubro com 51.983 votos.

Finalmente Lauriete resolveu se abrir e revelar - com exclusividade para a coluna Leonel Ximenes, por WhatsApp - que desde agosto do ano passado não vive mais com o ex-senador, de quem teve apoio total na campanha. “Estou dando entrada na Vara de Família com pedido de divórcio”, conta a parlamentar, que está se separando pela segunda vez – ela já foi casada durante 20 anos com Reginaldo Almeida, atual vereador de Vila Velha.

"té agora me mantive em silêncio porque prefiro não expor a minha vida pessoal. Mas, diante das especulações e histórias atravessadas e inventadas, me senti na obrigação de dar uma resposta a tudo iss" Lauriete - Cargo do Autor

A sra. se separou de Magno Malta?

Até agora me mantive em silêncio porque prefiro não expor a minha vida pessoal em hipótese alguma. Quem me conhece sabe da minha discrição em relação a isso. Mas, diante das especulações e histórias atravessadas e inventadas, me senti na obrigação de dar uma resposta a tudo isso. Pra começar, o meu casamento com Magno nunca foi fake. Estamos, sim, morando em casas separadas desde agosto de 2018, quando aconteceu a separação em virtude de o relacionamento ter ferido valores importantes pra mim. Estou dando entrada na Vara de Família com pedido de divórcio. Garanto que não era o que eu queria, mas a vida segue o seu rumo. Tenho uma gratidão enorme ao Magno pelas boas experiências vivenciadas juntos.

Qual a consequência dessa separação para sua vida política?

Não costumo misturar as coisas. A vida pessoal, profissional e política, cada qual tem o seu tempo e o seu espaço. Estou determinada a realizar um mandato com minha capacidade própria. Serei transparente, verdadeira e quero trabalhar muito, principalmente nas causas humanitárias.

Em que este seu mandato vai ser diferente do seu primeiro, há oito anos?

Foi a primeira experiência nas urnas e na política. Procurei fazer o dever de casa ouvindo políticos experientes. A perseverança foi minha marca. Agora estou motivada para focar no desenvolvimento dos municípios capixabas. Quero abrir as portas dos ministérios e outros órgãos para atender às lideranças capixabas. Por princípio não abandonarei as pautas de costumes, mas o nosso planejamento é ser aliada do presidente Bolsonaro e do governador Renato Casagrande, para atender ao máximo o povo do meu Estado, sem esquecer da reforma da Previdência, do projeto anticrime, do fim do foro privilegiado e outras importantes pautas nacionais.

A sra. pretende se afastar das tradicionais pautas da bancada religiosa, como o combate ao aborto, às drogas e ao casamento gay?

Essas pautas fazem parte da minha convicção, então sempre estarei lutando em favor vida e dos princípios cristãos. Como já disse, as principais pautas de costumes, em defesa das crianças, da família e da mulher serão acompanhadas com toda minha atenção. Vivemos também o momento de crise econômica que exige foco nos municípios, em conseguir apoio político e recursos para construção de pontes, estradas, comunicação digital, escolas e postos de saúde em todo o Espírito Santo. É outro tempo e o anseio popular é diferente.

Pretende ser candidata a prefeito?

Fui eleita deputada federal e vou honrar o apoio do povo capixaba. Não pensei nesta opção e acho que é cedo.

Qual é sua posição política em relação a Bolsonaro e ao governador Casagrande?

Posição de aliada. Bolsonaro é amigo, fruto da vontade democrática e tem uma boa equipe. Renato Casagrande é do bem, tem capacidade, experiência e também uma excelente equipe. Quem ganha com esta aliança é o Espírito Santo.

O presidente traiu Magno Malta ao não convidar o ex-senador para o governo federal?

Vimos de perto o quanto Magno trabalhou na campanha de Bolsonaro. O motivo de ele não ser convidado para fazer parte do governo federal eu desconheço. Acho que é uma pergunta para ser feita ao próprio Magno.

A sra. é a favor da reforma da Previdência e da instituição de uma idade mínima para se aposentar?

A reforma da Previdência não pode ser mais uma meia-sola. É necessário profundas transformações, mas com a participação do povo, promovendo debates e audiências públicas. A idade mínima tem que ser debatida com as categorias.

Em quais Comissões na Câmara a sra. pretende atuar?

Estou na Comissão de Direitos Humanos e Minoria e na Comissão de Defesa dos Direitos da |Mulher. Aproveito para anunciar minha proposta de visitar o mais breve possível as vítimas de Brumadinho, Minas Gerais. É o momento de os direitos humanos rever valores e atender realmente às vítimas de crimes humanitários.

Com pouco mais de um mês de gestão, qual a sua avaliação dos governos federal e estadual?