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Racha no partido

MP dá parecer favorável a Lauriete em desfiliação do PL de Magno Malta

Deputada federal relata não estar sendo convidada para participar das reuniões do diretório estadual do partido, após se divorciar do presidente estadual da sigla, o ex-senador Magno Malta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 15:32

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 15:32

O ex-casal Magno Malta e Lauriete Crédito: Fotos: Agência Senado e Agência Câmara
A deputada federal Lauriete deu mais um passo para se desfiliar do Partido Liberal (PL), partido que é dirigido no Espírito Santo por seu ex-marido, o ex-senador Magno Malta. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência do pedido da parlamentar, ao reconhecer que há motivos suficientes para que ela possa deixar o partido sem perder o mandato na Câmara dos Deputados.
A ação de declaração de justa causa para desfiliação partidária foi apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no final de setembro. No processo, os advogados de Lauriete relatam que o clima dentro do partido entre ela e Magno Malta é insustentável e que a deputada enfrenta grave discriminação pessoal, ao não ser convocada para reuniões da sigla. Magno é presidente do diretório estadual do PL no Espírito Santo.
O Ministério Público entende que a situação é atípica e que o desenlace amoroso impactou também o relacionamento político entre a autora e seu ex-esposo - impacto este que reflete na definhante relação entre a requerente e o partido após o divórcio. O órgão ainda destaca que o cenário pode prejudicar Lauriete em possíveis formações de chapa para as eleições municipais, em 2020.

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O Partido Liberal, ao ser ouvido pelo MP, disse que jamais houve alijamento da participação política de Lauriete nas atividades partidárias e destaca que a deputada foi indicada para participar do Movimento Nacional do PL Mulher depois do divórcio. A sigla aponta que o pedido de desfiliação se baseia no fato de Lauriete ter perdido a eleição para a presidência do PL no Espírito Santo.
Procurado pela reportagem nesta quinta-feira (12), Magno Malta disse que o partido trabalha pela eleição de todos os membros de maneira igual e que não comentaria sobre o parecer do MP, mas que vai respeitar a decisão que a Justiça tomar.
A deputada Lauriete informou, via assessoria, que só irá fazer qualquer manifestação sobre o processo após o desfecho na Justiça.

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