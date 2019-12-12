MP dá parecer favorável a Lauriete em desfiliação do PL de Magno Malta

O ex-casal Magno Malta e Lauriete Crédito: Fotos: Agência Senado e Agência Câmara

A ação de declaração de justa causa para desfiliação partidária foi apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no final de setembro. No processo, os advogados de Lauriete relatam que o clima dentro do partido entre ela e Magno Malta é insustentável e que a deputada enfrenta grave discriminação pessoal, ao não ser convocada para reuniões da sigla. Magno é presidente do diretório estadual do PL no Espírito Santo.

O Ministério Público entende que a situação é atípica e que o desenlace amoroso impactou também o relacionamento político entre a autora e seu ex-esposo - impacto este que reflete na definhante relação entre a requerente e o partido após o divórcio. O órgão ainda destaca que o cenário pode prejudicar Lauriete em possíveis formações de chapa para as eleições municipais, em 2020.

O Partido Liberal, ao ser ouvido pelo MP, disse que jamais houve alijamento da participação política de Lauriete nas atividades partidárias e destaca que a deputada foi indicada para participar do Movimento Nacional do PL Mulher depois do divórcio. A sigla aponta que o pedido de desfiliação se baseia no fato de Lauriete ter perdido a eleição para a presidência do PL no Espírito Santo.

Procurado pela reportagem nesta quinta-feira (12), Magno Malta disse que o partido trabalha pela eleição de todos os membros de maneira igual e que não comentaria sobre o parecer do MP, mas que vai respeitar a decisão que a Justiça tomar.