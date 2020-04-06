PSB de Casagrande se prepara para “fazer a limpa” na eleição municipal

PSB: pomba como símbolo, mas bico de pelicano Crédito: Amarildo

“Tá tudo dominado”. Ou quase tudo. Tendo como símbolo uma pombinha, mas bico de pelicano (e daqueles com barriga muito grande), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) prepara-se para “passar o rodo” de fora a fora no Espírito Santo, nas eleições municipais de outubro, expandindo consideravelmente o número de prefeitos eleitos pela legenda. E, a princípio, parece ter tudo para isso, a julgar pelo número expressivo de prefeitos atualmente com mandato, de norte a sul do Estado, que o partido está "contratando" e que tentarão se reeleger em outubro.

Em geral, por terem a máquina pública nas mãos, prefeitos no exercício do mandato que concorrem à reeleição costumam entrar na disputa municipal como francos favoritos, especialmente em municípios pequenos (onde os cidadãos dependem muito mais dos serviços, e não raro até dos empregos, proporcionados pela prefeitura), a não ser que tenham realizado realmente um primeiro mandato muuuuuito ruim.

O detalhe é que, antes da temporada de trocas partidárias, o PSB tinha um número bem modesto de prefeitos no Espírito Santo: apenas quatro. A maior cidade sob o comando do partido do governador Renato Casagrande atualmente é Cachoeiro de Itapemirim, com o prefeito Victor Coelho. Além dele, o PSB tem Mário Sérgio Lubiana à frente de Nova Venécia; Vavá em Santa Leopoldina; e Felismino Ardizzon em Rio Bananal (cidade que, a título de curiosidade, foi governada por prefeitos de sobrenome Casagrande entre 1983 e 2004*).

Entretanto, após o encerramento do prazo de troca de partido para quem vai participar das eleições, a lista de “contratações” do PSB, entre os atuais prefeitos, é significativa (e, diga-se de passagem, meio sem critérios: “agrega” gregos e troianos). Confirmadíssimos nós temos:

. Cacau Lorenzoni, de Marechal Floriano (ex-PP);

. Fabrício Petri, de Anchieta (ex-MDB);

. Hilário Roepke, o Gatinha, de Santa Maria de Jetibá (ex-MDB);

. Reginaldo de Souza, de Ibitirama (ex-MDB);

. Eleardo Brasil, de Divino de São Lourenço (ex-MDB)

Deve-se registrar, ainda, que o PSB chegou a filiar, em meados de fevereiro, o então prefeito de Conceição da Barra, Chicão (ex-PSDB), com direito à presença da vice-governadora Jaqueline Moraes e do secretário estadual de Agricultura, Paulo Foletto (ambos do PSB), no ato de assinatura da ficha de filiação ao partido.

Não satisfeito em “roubar” prefeitos de outras agremiações – marcantemente, do MDB –, o partido do governador acabou de filiar alguns ex-prefeitos com recall político nos respectivos municípios, a exemplo de Ademar Devens (ex-PSD), prefeito de Aracruz por dois mandatos (2005-2012), e de Gilmar Borges (ex-PSD), que já administrou Fundão por três mandatos, sendo o último encerrado em 2004.

A Região Metropolitana também é um retrato dessa “gula político-eleitoral”, ou melhor, desse planejamento ambicioso do PSB para o pleito de outubro. Hoje, a menos de seis meses do 1º turno (marcado para 4 de outubro), o partido de Renato Casagrande possui pré-candidatos a prefeito nas sete cidades que compõem a microrregião administrativa:

Em Fundão, o já citado Gilmar Borges; em Guarapari, o ex-vereador Gedson Merizio, recém-exonerado da subsecretaria estadual de Turismo, precisamente para disputar a eleição; em Viana, o presidente da Câmara Municipal, Fábio Dias (ex-PT), outro recém-filiado;

Além de Majeski e Lamas, o PSB pode lançar seu terceiro deputado estadual a prefeito de Baixo Guandu: Dary Pagung, outra “contratação” relativamente recente, reeleito deputado em 2018 pelo PRP, partido que não superou a cláusula de barreira naquele pleito e se fundiu ao Patriota em 2019.

O primeiro suplente do partido na Assembleia, Eustáquio de Freitas, deverá agora “devolver” o mandato para Bruno Lamas. Ele deve ser reacomodado em algum cargo relacionado à articulação política do governo Casagrande, na Casa Civil, enquanto também se prepara para concorrer à prefeitura de sua cidade, São Mateus. Em 2016, Freitas disputou o mesmo cargo, tendo sido derrotado por Daniel da Açaí (PSDB).

O número, como se vê, é mesmo grande. Isso sem falar nos vários pré-candidatos que não são filiados ao PSB, mas a partidos extremamente integrados ao projeto de poder liderado hoje no Estado pelo partido de Casagrande: o Partido Verde (PV), o Progressistas (PP), o Podemos, o Avante e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).

Tais pré-candidatos, mesmo não se lançando pelo PSB, na certa estarão no palanque do governo estadual e se apresentarão ao eleitorado como concorrentes apoiados pelo Palácio Anchieta. A título de exemplo, podemos citar os deputados estaduais Marcos Garcia (PV), em Linhares, e Renzo Vasconcelos (PP), em Colatina.

Esse projeto de poder ousado do grupo de Casagrande, visando à hegemonia política de norte a sul do Estado, passa diretamente pelo êxito nas eleições de outubro.

A ATRAÇÃO MAGNÉTICA DO GOVERNO

O magnetismo exercido pelo partido da vez instalado no governo estadual é um fenômeno habitual. Na última eleição municipal, realizada em 2016, com o então governador Paulo Hartung filiado ao MDB (e Michel Temer na Presidência da República), o partido presidido no Estado pelo então deputado federal Lelo Coimbra elegeu nada menos que 16 dos 78 prefeitos, ou 1/5 da totalidade, incluindo os de Linhares (Guerino Zanon) e de Colatina ( Sérgio Meneguelli, que deixou o partido antes do fim do mandato e acaba de se filiar ao Republicanos ).

Cabe notar que agora o MDB foi precisamente o partido que mais sofreu com o assédio do PSB sobre os seus quadros investidos de mandato nas prefeituras municipais.