Pré-candidato, Ted Conti muda domicílio eleitoral para Vila Velha

Ted Conti ficou na suplência e assumiu o mandato de deputado federal com o licenciamento de Paulo Foletto (PSB)

O próprio presidente estadual do PSB, Alberto Gavini Filho, que participou do evento em que houve o lançamento da pré-candidatura, em janeiro, deixou claro desde então que os planos podem mudar:

"Ele (Ted) se colocou à disposição. Ele poderá até não ser candidato se aparecer uma proposta diferenciada". As convenções partidárias para a escolha dos candidatos deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, de acordo com o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).