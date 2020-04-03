Pré-candidato, Ted Conti muda domicílio eleitoral para Vila Velha

O deputado federal Ted Conti (PSB) mudou seu domicílio eleitoral de Guarapari para Vila Velha, nesta sexta-feira (03), cumprindo, assim, o prazo estipulado pela Justiça para que possa ser candidato a prefeito do município, nas próximas eleições. A pré-candidatura de Ted Conti à Prefeitura de Vila Velha foi lançada pela executiva municipal do PSB em janeiro.
O deputado tem defendido o adiamento das eleições, por conta da pandemia do novo coronavírus. No entanto, de acordo com a assessoria do socialista, caso o calendário eleitoral seja mantido, o nome de Ted Conti deverá ser levado à apreciação durante a convenção do partido.
O próprio presidente estadual do PSB, Alberto Gavini Filho, que participou do evento em que houve o lançamento da pré-candidatura, em janeiro, deixou claro desde então que os planos podem mudar:
"Ele (Ted) se colocou à disposição. Ele poderá até não ser candidato se aparecer uma proposta diferenciada". As convenções partidárias para a escolha dos candidatos deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, de acordo com o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).