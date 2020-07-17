Casagrande fala em 'estabilidade' e não apoia impeachment de Bolsonaro

Questionado, então, sobre a resolução do PSB e se seria mesmo partidário do impeachment do presidente da República, Casagrande deixou claro que sua resolutividade, na prática, é outra.

Não só é favorável ao que chamou de estabilidade, como avalia, mais uma vez, ser pouco provável que o presidente seja afastado do cargo.

"A posição de defender impeachment é do partido. Eu, como governador, tenho que me afastar disso. É preciso que avaliemos que um presidente da República só sofre impeachment se perder apoio na sociedade e no Congresso. O presidente Bolsonaro tem ainda um apoio forte na sociedade e está conseguindo articular um apoio no Congresso Nacional. A luta política de um partido é para poder fazer o debate e mudar o comportamento do governo, mas não tem nenhuma perspectiva de impeachment do presidente da República", definiu.