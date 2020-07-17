Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após resolução do PSB

Casagrande fala em 'estabilidade' e não apoia impeachment de Bolsonaro

PSB, partido do governador do ES, no entanto, aprovou, em junho, resolução que endossa o afastamento do presidente da República do cargo

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 19:38
Vitória - ES - Governador do Estado, Renato Casagrande (PSB).
Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no Palácio Anchieta após ter se recuperado da Covid-19 Crédito: Vitor Jubini
A Executiva nacional do PSB, sigla do governador do Espírito Santo, Renato Casagrandeaprovou, no mês passado, uma resolução que apoia o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Casagrande é secretário-geral do PSB e, de acordo com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, o texto da resolução foi uma unanimidade, contou com o endosso, inclusive, do capixaba. De lá pra cá, no entanto, o governador não demonstrou muito entusiasmo pelo impeachment.
Ele evitou ter que escolher entre o papel de dirigente partidário e o de governador. No final do mês passado,  Casagrande chegou a avaliar, numa transmissão ao vivo feita pela Revista Istoé, que Bolsonaro trabalhava para aumentar o risco de ser impedido, o que o governador considerava pouco viável já naquele momento.
Na última quinta-feira (16), já recuperado após ter contraído Covid-19, ele recebeu a reportagem de A Gazeta no Palácio Anchieta. Com o devido uso de máscaras e distanciamento, por precaução. A entrevista completa será publicada neste sábado (18).
Questionado, então, sobre a resolução do PSB e se seria mesmo partidário do impeachment do presidente da República, Casagrande deixou claro que sua resolutividade, na prática, é outra.
Não só é favorável ao que chamou de estabilidade, como avalia, mais uma vez, ser pouco provável que o presidente seja afastado do cargo.
"A posição de defender impeachment é do partido. Eu, como governador, tenho que me afastar disso. É preciso que avaliemos que um presidente da República só sofre impeachment se perder apoio na sociedade e no Congresso. O presidente Bolsonaro tem ainda um apoio forte na sociedade e está conseguindo articular um apoio no Congresso Nacional. A luta política de um partido é para poder fazer o debate e mudar o comportamento do governo, mas não tem nenhuma perspectiva de impeachment do presidente da República", definiu.

Veja Também

Por que Casagrande entrou em movimento do PSB em prol do impeachment?

Mas Casagrande torce para que tal perspectiva se viabilize?, perguntou a reportagem.
"Não. Torço para que as coisas se normalizem. Precisamos no Brasil de estabilidade. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito para cumprir os quatro anos de mandato. Acho que a desorganização política nesses últimos anos tem prejudicado o país"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
O governador também disse não acreditar que Bolsonaro vá mudar de comportamento mesmo após ter declarado que foi infectado pelo novo coronavírus  o presidente minimiza a doença que já matou mais de 75 mil brasileiros em poucos meses  e também criticou o que chamou de politização da pandemia.

Veja Também

Casagrande critica pedido de Bolsonaro para filmar hospitais

Casagrande: Bolsonaro não pode ser líder de facção ao combater Covid-19

Partido de Casagrande, PSB tem sido a pomba no telhado de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados