Por que Casagrande entrou em movimento do PSB em prol do impeachment?

Renato Casagrande e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Foi a informação que publicamos aqui, na manhã da última sexta-feira (19). No trecho que se refere especificamente à participação de Casagrande, lê-se no documento que a formação dessa frente anti-Bolsonaro tem o apoio, “especialmente, dos governadores socialistas Paulo Câmara, de Pernambuco, e Renato Casagrande , do Espírito Santo, que, apesar das limitações institucionais dos seus cargos, defendem uma postura ofensiva do PSB nesse quadro”.

Para bom entendedor: "Os dois também pensam assim, tá? Também querem que a gente vá pra cima. Apenas ninguém espere que eles confirmem isso, por causa do cargo que ocupam".

A pergunta que não cala é: por que Casagrande está envolvido pessoalmente nessa articulação e, principalmente, por que agora? Procurado pela coluna, por intermédio da Superintendência de Comunicação, para uma manifestação, o governador não se pronunciou sobre o tema. Só nos resta especular. O colunista tem uma teoria, que pode ser resumida com o seguinte “ensinamento”, atribuído ao fundador da rede de fastfood McDonald’s, Ray Crock: “Quando um adversário está se afogando, pegue uma mangueira e jogue água na boca dele”. O que vale para o mundo dos negócios aplica-se mais ainda ao ainda mais competitivo universo político.

É bom lembrar que Casagrande é um dos caciques nacionais do PSB. Enquanto esteve na planície, de 2015 a 2018, foi secretário-geral do partido, do qual é militante histórico e orgânico. E o que é hoje o PSB senão um dos principais partidos de oposição a Bolsonaro no Congresso (se não o principal)?

Neste cenário, sem muito a perder pessoalmente, pode ser que Casagrande tenha decidido “ir para a guerra” ao bolsonarismo, nos bastidores, ou juntar-se a essa guerra (sem poder declará-la). Captando o enfraquecimento de Bolsonaro em várias frentes e farto dos ataques de radicais bolsonaristas a ele mesmo e a seu governo no Estado, pode ter mesmo chutado o balde e decidido fazer a sua parte, veladamente, para ajudar a derrubar o presidente, isto é, ajudar a empurrar um edifício que já está desmoronando sozinho, como aqueles dois em Muzema, bairro da Zona Oeste do Rio controlado por milicianos, que desabaram sozinhos em abril de 2019

Politicamente, com Bolsonaro no cargo e radicalizando contra a esquerda, e contra governadores de esquerda, Casagrande não tem nada a ganhar.

O grande problema é: no meio dessa guerra político-ideológica, quem pode perder (e muito) é a população capixaba. E Casagrande deve ter consciência disso. É o que explica, por exemplo, seu silêncio oficial sobre o tema do “impeachment”.

Até pela posição que ocupa e pelas exigências administrativas e institucionais do cargo, Casagrande tem evitado comentar essas iniciativas oficiais do próprio partido e tem mostrado dedos ao avaliar as condições políticas de Bolsonaro (o famoso “medir palavras”). Não faz oposição aberta e ninguém o viu (até agora) defendendo, por exemplo, o afastamento do presidente.

Poder até poderia, mas não seria prudente queimar pontes desse jeito com o presidente da República enquanto se está à frente de um Estado que depende, como qualquer unidade federativa, de verbas e programas federais, entre outros pontos, como garantias para a contratação de operações de crédito.

Mesmo sendo do mesmo partido, a situação de um governador é diferente daquela de um dirigente (que não tem mandato e pode sair por aí dizendo livremente o que pensa). Também é muito diferente da situação de um parlamentar (que não só pode como deve marcar posicionamentos políticos claros). Se mal colocada ou mal recebida no Planalto, a fala de um governador pode levar prejuízos até para a população governada por ele.

Paralelamente, o governo Casagrande deflagrou uma ofensiva judicial em várias frentes. Tem entrado (e obtido êxito) com uma série de ações na Justiça, pedindo o apagamento de publicações feitas em redes sociais por adversários como o deputado estadual Capitão Assumção (ex-PSL, hoje no Patriota) e o ex-deputado federal Carlos Manato (ex-PSL, hoje sem partido).