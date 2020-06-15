Assumção e Enivaldo chamam um ao outro para a briga física

Enivaldo no início até tentou serenar os ânimos, defendendo o governo estadual da investida anterior de Assumção:



– Para aquilo que não tem saída, não é justo que se faça acusações ou que se cobre, de maneira exagerada, de maneira violenta, a solução de um problema que não tem saída. Porque esta é a grande verdade: não adianta culpar o presidente da República, não adianta culpar os governadores, não adianta culpar os prefeitos. O problema não tem saída, não tem remédio. [...]



Mas o caldo logo entornou, quando o ex-líder do governo encerrou sua intervenção dando uma recomendação ao secretário estadual da Saúde:



– Agora, senhor presidente, para encerrar, eu queria dar um conselho para o secretário Nésio Fernandes. Pela forma que o deputado Capitão Assumção se manifestou com relação a ele, e com a veemência e com o dedo em riste, eu, se fosse ele, pedia segurança de vida, pedia proteção, porque eu conheço bem a pessoa quando está possuída de um desejo maior do que…



Deste ponto em diante, a discussão entre os dois deu-se assim, pontuada por comentários de Iriny Lopes, Bruno Lamas e Theodorico Ferraço (que sugeriu a Marcelo Santos a suspensão da sessão):



Assumção: Acha que eu tô ameaçando ele, deputado?



Enivaldo: Vossa Excelência ameaçou.



Assumção: Você acha que eu tô ameaçando ele, deputado?



Iriny: Você tá ameaçando ele, rapaz.



Enivaldo: Vossa Excelência o ameaçou e está querendo me ameaçar agora.



Assumção: Não, rapaz. Não tô ameaçando não, cara.



Lamas: Ameaçou mesmo. Ameaçou mesmo.



Enivaldo: Ameaçou, como está querendo me ameaçar também. Só que aqui o buraco é mais embaixo também. Eu conheço o mesmo caminho que você conhece. Eu tenho a mesma pegada que você tem.



Assumção: Representa contra mim então, deputado.



Enivaldo: Você entra contra mim. Vamos ver então, nós dois.



Assumção: Eu tô aqui na Assembleia. Vem aqui e a gente resolve no pau!



Enivaldo: Vem aqui, eu também estou aqui na minha rua.



Assumção: Seu frouxo!



Iriny: O Capitão Assumção está quebrando [o decoro].



Enivaldo: Você é uma pessoa que não tem respeito por ninguém. Você tem nas costas um monte de problemas impublicáveis.



Assumção: Não ponha palavras na minha boca, rapaz!



Enivaldo: Você tem um monte de problemas impublicáveis.



Iriny: Senhor presidente, está tendo quebra de decoro!



Enivaldo: Você está querendo repetir aqui o que Jair Bolsonaro fez às pessoas...



Theodorico: Suspende a sessão! Suspende a sessão!



Assumção: Você está querendo dizer que eu ameacei...



Enivaldo: Você ameaçou, sim!



Assumção: Deixa de ser leviano, rapaz!



Neste ponto, o deputado Marcelo Santos (que presidia a sessão, como vice-presidente da Mesa) "separou a briga", tratou de controlar a situação e sugeriu a ambos:



– O caminho mais correto para se resolver isso é no diálogo ou na Justiça.

